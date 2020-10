Reacties op koninklijke vakantie: ‘Minachting van het volk, dat is het’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 19 oktober in de krant verschenen over onder meer Henk Krol en de koninklijke vakantie.

Vakantie koning | Mark Rutte is na tien jaar iets té zeker van zichzelf

‘Code oranje rond koninklijke herfstvakantie in het buitenland’ (AD 17-10). Ik was niet tegen het koningshuis, maar nu zijn ze toch allebei een beetje dom. Voor mij het bewijs dat zij zich boven het ‘gewone volk’ stellen. Met toestemming van onze goedlachse premier Rutte die daar zijn plaatsvervanger Hugo de Jonge niet van in kennis stelt. Je kunt je na tien jaar ook wel eens té zeker gaan voelen. Ik zou zeggen: ‘doe normaal’ en beledig het belastingbetalende en werkende volk niet. Kijk naar mensen die alles dreigen kwijt te raken door de crisis en ga je diep schamen, in plaats van de koning goedkeuring te geven om fijn vakantie te vieren in zijn villa.



Jolanda de Koning, Spijkenisse.

Vakantie koning 2. | Terug vanwege alle ophef, niet door nieuwe inzichten

De koning en zijn gezin zijn teruggekomen van hun vakantie naar Griekenland. Niet omdat ze tot inzicht waren gekomen, maar omdat er ophef over was. Over voorbeeldfunctie gesproken.



Henri Stroet, Landsmeer.

Vakantie koning 3. | Oh gelukkig, er kan weer eens ‘foei’ gezegd worden

Hoera, er kan weer eens ‘foei’ worden geroepen, want onze koning gaat naar Griekenland. Waarom zou hij niet? Hij heeft dat optrekje niet voor niks. Vakantie mag, maar bij voorkeur in Nederland. Vreemd. Over de periode van 1 tot 15 oktober is de toename van het aantal besmettingen in Nederland 21 keer hoger dan in Griekenland. Griekenland: plus 5.061, Nederland: plus 106.857. Wie deze cijfers kent, zal ook voor Griekenland kiezen.



Frank Langeveld, Almere.

Vakantie koning 4. | Weinig koninklijke actie

Premier Rutte en koning Willem- Alexander hebben door hun handelswijze 17 miljoen landgenoten geschoffeerd. Schande. Deze actie is verre van koninklijk. Minachting van het volk, dat is het.



Winfried van Damme, Zoetermeer.

Vakantie koning 5. | Iedereen nu braaf terug?

Ik ben benieuwd of de andere Nederlanders die nu op vakantie zijn óók netjes en direct naar huis gaan.



Victor Stok, Driebergen.

Vakantie koning 6. | Hoe ver sta je dan van de dagelijkse werkelijkheid?

Hoe ver kun je als koning van je volk staan? Terwijl het kabinet probeert mensen te overtuigen niet te reizen naar het buitenland, en zelfs bij gelegenheid de woorden aso’s gebruikt, vliegt de koninklijke familie in het regeringstoestel vrolijk richting Griekenland. Want ja, je voelt je toch opgesloten thuis in je paleis. Vervolgens met hangende pootjes terugkomen en de media de schuld geven. Ik heb persoonlijk niets tegen de koninklijke poppenkast. Het is immers een mooi reclamespotje voor de bv Nederland. En de kosten zijn wisselgeld op de begroting. Maar of mijn zuurverdiende belastinggeld hier naartoe moet gaan is ook de vraag.



Coen van de Vooren, Rotterdam.

Chinees coronavaccin | Worden hierdoor mensen onnodig ziek of erger?

‘Liever wachten op het Westen dan een injectie uit het Oosten’ (AD 17-10). Nederland heeft geen interesse in het Chinese vaccin, al is dat goed en maanden sneller beschikbaar dan het vaccin van Westerse farmaceuten. Betekent dit dan dat de komende maanden onnodig mensen ziek worden en sterven en bedrijven omvallen omdat de EU-handelsbelangen en Europese trots beschermd moeten worden?



René Mersch, Rotterdam.

Henk Krol | Gelukkig, er lijkt een einde aan die soap te komen

‘Henk Krol weg bij de Partij van de Toekomst’ (AD.nl 18-10). De joker van de Tweede Kamer heeft gesproken. Hij heeft weer een conflict met een partijgenoot en ongetwijfeld over geld. Gelukkig lijkt er nu een eind aan deze soap te komen en kan hij zich richten op zijn bijdragen aan televisieprogramma’s als Ranking the Stars. Of de diverse talkshows. Ik vraag mij af of hij nog bij Jinek zal aanschuiven.



Wim Zwart, Amsterdam.

Saskia Noort | Hang deze column op

‘Hou op met elkaar de les te lezen’ (Column 17-10) Zo, die zit! De column van Saskia Noort: ik heb hem uitgeknipt en ophangen. Helemaal waar wat ze schrijft. Ik krijg de laatste tijd steeds meer een jaren 40-45-gevoel en hoe zou dat nu toch komen? Wees niet hypocriet mensen, we doen het allemaal voor het eerst met deze pandemie en iedereen doet zijn best. Fouten maken is inderdaad menselijk. Hang deze column op uw prikbord en kijk ernaar voordat u boos wordt op een ander.



Marianne Keizerwaard, Barendrecht.

