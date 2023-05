Reacties op kroning Charles: ‘Alsof je in een oude film terechtgekomen was’

‘Al die gewaden en attributen en de opgepoetste en versierde capes met linten. Daarbij alle gasten helemaal opgepoetst alsof het om een kledingquiz ging. Dit is toch niet meer van deze tijd?’ en ‘Ik vrees dat het merendeel van de opgepakte 154 leeghoofden vooral terugkijkt op een ‘gaaf avontuur’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 9 mei verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.