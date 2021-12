Reacties op langere kerstvakantie: ‘Geef je kinderen vooral een witkwast of schuurpapier in handen’

‘Offer je eigen genoegen eens op aan het welzijn van anderen’ en ‘Stuur asielzoekers naar Wassenaar, Laren, Bloemendaal, of naar Huis ten Bosch’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 16 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Langere kerstvakantie | Nuttige tips, al is de kans op besmettingen groot

‘Hoe overleef ik mijn kinderen in die extra week kerstvakantie?’ (AD 15-12). Met grote verbazing heb ik het artikel gelezen. Er staan nuttige tips in, maar alle aanbevelingen om er dan maar op uit te gaan lijken mij niet bevorderlijk voor het welzijn onze gemeenschap. Tot 17.00 uur wordt het op alle uitgaanslocaties daardoor drukker met alle gevolgen van dien. Het toppunt is de aanbeveling om naar het buitenland te gaan. Lekker skiën of een kerstmarkt bezoeken. Zadel andere landen maar op met onze ongebreidelde ‘noodzaak’ om te gaan waar we willen. We ‘moeten’ dit en we ‘moeten’ dat. Houd je aan de regels, offer je eigen genoegen eens op aan het welzijn van anderen. Blijf thuis, maak het gezellig, dat kan ook met z’n vieren of zessen.



Bob Dalmeijer, Groot-Ammers.

Langere kerstvakantie II | Kinderen in huis laten klussen? Ja, dat schiet op

Hebben de schrijvers zelf kinderen? Volgens premier Rutte moeten we toch met elkaar in onze ‘eigen bubbel’ blijven en juist niet gaan spelen met of bij klasgenootjes? Hebben we allemaal zo veel geld dat we naar de bioscoop, naar musea, naar voorstellingen in theater gaan? Of ‘even’ kunnen gaan skiën in het buitenland? En ja, geef je kinderen vooral een witkwast of schuurpapier in handen, dan schiet de klus lekker op. Meent u dat nu echt? Geef als thuiswerkende ouder met kinderen vooral belangrijke taken prioriteit. Nu nog hopen dat de werkgever daarin mee denkt. En vakantiedagen opnemen? Wie past er dan op de kinderen, als deze dagen in de zomervakantie al (bijna) op zijn?



Yvonne Collignon, Vlaardingen.

Gedwongen opvang | Ze wijst plekken aan waar al genoeg problemen zijn

‘Zes jaar na de vorige crisis zijn we nog geen steek verder’ (AD 15-12). Onbegrijpelijk dat Mevrouw Broekers-Knol gemeenten dwingt nog meer plekken vrij te maken voor asielzoekers. En met name gemeenten die vol zitten en problemen genoeg hebben. Zij had regeringen van veilige landen moeten dwingen asielzoekers onmiddellijk terug te nemen, maar dat lef ontbreekt. Hoelang blijven wij dit accepteren? En maar schrijven wat de vergrijzing kost, en dat de woningkrapte niet door immigratie komt. Denken ze in Den Haag nu echt dat de bevolking uit kleuters bestaat die nog in sprookjes geloven? Stuur nu maar asielzoekers naar Wassenaar, Laren, Bloemendaal, of naar Huis ten Bosch. En laat al de bestuurders die het beleid maken zelf maar mensen opnemen in hun huizen. Het afvoerputje is momenteel de regio Rotterdam. Schandalig.



Roos Buisman, Schiedam.

Gedwongen opvang II | Zei iemand iets over het eerlijk delen van lasten?

In navolging van Angela Merkel zegt mevrouw Broekers-Knol: Er kan nog meer bij. Maar niet in Bussum, Laren, Wassenaar of Bergen aan Zee. Doe maar regio Rotterdam of Venray, of Enschede. Jan Modaal kan dat er wel bij hebben. Wie zei daar iets over een eerlijke verdeling van lusten en lasten?



Martin den Outer, Ridderkerk.

Max Verstappen | Na die column heb ik het inzicht over de hysterie

‘Onze Max’ (Column 15-12). Wat een sublieme column van Sjoerd Mossou. Eerlijk gezegd heb ik ook niet veel met Formule 1 of welke andere gemotoriseerde sport, maar ik begrijp wel dat de prestatie van Max historisch is. Ik had echter zelf ook een gevoel dat er iets niet klopt aan de hysterie die rond de Formule 1 is ontstaan. Maar het waarom ontbrak bij mij. Dat is mij nu volkomen duidelijk, zie hier het doel van een column in optima forma: inzicht verschaffen.



Aad Hordijk, Zuidland.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Gokreclames | Pak ook de stroom aan loterijreclames eens aan

‘Voorkom grote ellende, stop trucs gokreclame’ (Opinie 14-12). Tweede Kamerleden en een verslavingsdeskundige ijveren om de gokreclames die de media overspoelen aan banden te leggen. Het was volgens hen nooit de bedoeling om gokgedrag aan te wakkeren, maar is wel het effect. Of dit terecht is, daar wil ik niet over oordelen. Maar kan dan ook de constante stroom van loterijreclames aangepakt worden? Dit is toch een vorm van gokken en met deze reclames worden mensen aangemoedigd en verleid om loten te kopen.



Niek Moirana, Roosendaal.

Boosterprik 60-plussers | Groep kreeg vaccinatie van huisarts, niet de GGD

Nu mijn eigen AD naast minister De Jonge ook al zegt dat alle 60- plussers een boosterprik kunnen halen, wordt het me toch een beetje te gortig. Vergeten wordt dat diezelfde doelgroep indertijd niet door de GGD maar door de huisartsen van AstraZeneca werd voorzien. Met alle vertragingen van dien. Dus deze 60-plusser moet nog even een paar weken wachten voor hij aan de beurt is.



Piet Hemminga, Rijnsburg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.