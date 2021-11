Reacties op late boosterprik: ‘Straks mogen opa en oma weer niet mee-eten met kerst’

De Berlijnse muur is er juist om een Feyenoord-tag op achter te laten, en ‘kunnen Rutte en De Jonge wat sneller inspringen op corona-ontwikkelingen?’: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 8 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronamaatregelen? Carnaval verplaatst zich gewoon

Als carnaval op 11-11 geen doorgang vindt in Noord-Limburg maar wel in Zuid-Limburg, wie zegt dat de horde zich dan niet daarnaartoe verplaatst? Waarom niet een lijn aanhouden, dat maakt alles overzichtelijker. Zodra maatregelen worden aangekondigd staan er allerlei belangengroepen op, die menen dat de regels niet voor hen moeten gelden. In de Tweede Kamer roept de oppositie om het hardst dat de maatregelen niet goed genoeg zijn, maar hoe het dan wel moet, zegt ze er niet bij. Laten we eensgezind de maatregelen accepteren.



Wout van Straten, Rhoon.

Straks mogen opa en oma weer niet aan de kerstdis

Nederland begint weer als een van de laatste landen aan de boosterprik. Ik vind het ongelofelijk hoe de daadkracht van onze leiders achteruitgaat. Uit een onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat dit land sinds februari vorig jaar steeds als laatste in West-Europa actie ondernam. Alleen vanwege de laksheid in Den Haag mogen opa en oma straks weer niet aan het gezamenlijke kerstmaal aanschuiven. Het wordt tijd dat er een daadkrachtiger minister komt op de stoel van Hugo de Jonge.



Aad Lupker, Den Hoorn.

Ga met coronamaatregelen uit van ‘zekere voor onzekere nemen’

Met enige verbazing lees ik de brieven van lezers die het coronabeleid verdedigen. Mag er geen kritiek worden geuit op een beleid dat enerzijds roekeloos is en anderzijds te laat op ontwikkelingen reageert? Ik vind het kwalijk dat de minister van Volksgezondheid vroegtijdig het einde van alle maatregelen aankondigt, zoals begin deze zomer gebeurde. Waarom zou een vaccintwijfelaar zich dan nog laten prikken of zou iemand zich nog aan de basismaatregelen houden? Het kabinet maakt zich ook te afhankelijk van logge overlegstructuren (OMT, Gezondheidsraad) waardoor er te weinig te laat wordt ondernomen. In deze maatschappij ontwrichtende situatie moet worden gehandeld vanuit het principe ‘we nemen het zekere voor het onzekere’. Ten slotte: de communicatie moet beter, specifiek afgestemd op risicogroepen.



Willy Diddens, Gouda.

Berlijnse muur is er juist voor uitingen als Feyenoord-tag

Sinds de val van de Berlijnse Muur in 1989 zijn de overblijfselen geregeld beklad met graffiti. De tags en streetart zijn onderdeel van de cultuurhistorische waarde van de muur, en het maakt niet uit wie het aanbrengt. Ik zeg dus hulde aan de gasten die met een plan en een sporttas vol spuitbussen naar Berlijn gingen en er een knallende Feyenoord-tag op hebben gezet. Dwars over Tired Death heen, kennelijk een geniaal kunstwerk, maar pas sinds afgelopen donderdag te googelen. Nogmaals, daar is De Muur voor, en als het de Berlijners niet bevalt, spuiten ze er toch een ander kunstwerk overheen? Bij Union Berlin hebben ze dát tenminste wel begrepen. Laat ze bij Feyenoord alsjeblieft niet ingaan op de claim om het schoon te maken, en geef de mannen die het bestuur van Union Berlin bekogelden wel gewoon een stadionverbod.



Wulf Brouwer, Rotterdam.

In beslag nemen, die mobiels van appende bestuurders

‘Appende wegpiraat levensgevaarlijk voor wegwerkers’ (AD 5-11). Waarom niet met ingang van vandaag elke telefoon die de aandacht van bestuurders in het verkeer afleidt in beslag nemen? En dan voor bijvoorbeeld een week. Als een verkeersdeelnemer opnieuw in de fout gaat, een mobiel definitief in beslag nemen. Dat voorkomt zeker doden, nu en in de toekomst.



John de Jong, Waspik.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Plasticsoepprobleem ligt aan onszelf, niet aan industrie

Wanneer briefschrijver Hartman (AD 6-11) de schuld van de plasticsoep aan de industrie geeft, ziet hij over het hoofd dat het in wezen een afvalprobleem is dat in onszelf zit. We gooien gemakkelijk van alles weg en dat belandt vaak in het water. Als we plastic vervangen door ander materiaal, dan hebben we dáár over vijf jaar een probleem mee. We doen maar wat met ons afval. Dat gedrag zal moeten veranderen of beter gezegd: ik kan maar beter mijn gedrag wijzigen. Wat als we dat allemaal doen?



Bob van der Linden, Emmen.

Zijn er slordige landen die oceanen met plastic vervuilen?

Natuurlijk moet er meer aandacht komen om de hoeveelheid plastic terug te dringen en hergebruik te bevorderen. De grote vraag is echter: hoe komen onze oceanen zo vol met plastic? Ik kan me niet voorstellen dat dit allemaal vanaf land onze zeeën in waait. Zou het wellicht mogelijk zijn dat er landen zijn die structureel afval in zee lozen, wat onze plasticsoep veroorzaakt?



Jan Kuipers, Den Haag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.