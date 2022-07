Reacties op lege magazijnen Defensie: ‘Gebeurt er iets, dan staan we met lege handen. Te gek voor woorden’

Gratie Frank Masmeijer | Zo’n beslissing moet met openheid vergezeld gaan

‘Juridische ophef over vrijlaten Frank Masmeijer’ (AD 21-7). Het is een grondwettelijk recht van de koning om in incidentele gevallen gratie te verlenen. In de huidige tijd lijkt het mij echter wel zo gepast een dergelijke zwaarwegende beslissing vergezeld te doen gaan van een motivering. Clementie voor veroordeelde drugscriminelen schreeuwt om een toelichting en het zegt toch wel wat dat zelfs zijn eigen advocaat hier niets van begrijpt. Gaat de minister-president in zijn hoedanigheid van minister van Algemene Zaken nog met een uitleg komen? Ik hoop het eerlijk gezegd wel. Is in het kader van de beloofde transparantie zeker wenselijk.