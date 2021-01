Reacties op levering vaccins: ‘Straks zijn er weer miljarden belastinggeld verdwenen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 29 januari in de krant verschenen over onder meer windmolenparken en de levering van vaccins.

Sluiting | Onjuiste cijfers RTHA

De heer Tombrink gebruikt onjuiste cijfers over RTHA, naar aanleiding van de sluitingsplannen van Zestienhoven in het GroenLinks programma (brieven, AD 28-1). Hij schreef dat het om het plezier van 1,7 miljoen passagiers gaat. Dat zijn er slechts 820.000, want retourpassagiers worden dubbel geteld. Dat is een geslaagd communicatietrucje van de luchtvaart. Bij vakantievluchten (85 procent) zijn dat bijna altijd dezelfde mensen. Die veroorzaken dagelijks overlast bij 2 miljoen omwonenden. Hij had het over duizenden banen, maar de luchthaven heeft amper honderd man personeel. Waar men die duizenden vandaan haalt is een raadsel. Ze staan in elk geval niet in het jaarverslag van de luchthaven. Volgende onwaarheid die vaak wordt verteld, is dat het verplaatsen van vluchten leidt tot ontlasten van Schiphol. De vrijgekomen slots worden weer uitgegeven voor nieuwe vluchten. Dat betekent meer vervuiling, meer overlast voor meer mensen. Jammer dat mensen de juiste cijfers niet gebruiken en steeds het belang van de luchthaven overdrijven. Waarom eigenlijk? Geld?



Alfred Blokhuizen, Rotterdam.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Uitspraak | Beschaving is rekening houden met een ander

Ik had op de HBS een strenge lerares Nederlands. De klas had ontzag voor haar en er was altijd orde. Ik heb er ongetwijfeld veel geleerd, maar kan mij van individuele lessen, vijftig jaar later, inhoudelijk niet veel voor de geest halen. Ze deed wel een uitspraak die ik nooit vergeten ben en nu dagelijks in mijn hoofd opkomt: ‘Beschaving is rekening houden met een ander’. Deden we dat maar vaker.



Rien van Ast, Oud Beijerland.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

AstraZeneca | Politici geen ondernemers

Ik ben 77. Ik ben mijn hele leven technisch ondernemer geweest. Grote (internationale) projecten opgeleverd, waar een stopwatch en vergrootglas bij werd gehouden. Boeteclausules bij overschrijding van de levertijd, uitvoeringsgarantie etc. Dikke boekwerken met voorwaarden. Politici zijn geen ondernemers en moeten dit soort grootschalige projecten aan ondernemers pur sang overlaten. Aan internationale topmanagers bij het Rode Kruis bijvoorbeeld, die wereldwijd ervaring hebben met pandemieën. Gezien de aanpak door politici ontwikkelt deze beginnersfout zich tot een ramp. Geen weldenkende internationale ondernemer plaatst zo een miljardenorder: geen rugdekking van een boeteclausule bij levertijd overschrijding, geen uitvoeringsgarantie, geen bankdekking. Straks zijn er weer miljarden belastinggeld verdwenen.



Kees de Vries, Maasdam.

Levering vaccins | EMA is gewoon te traag

Ik vind het logisch dat AstraZeneca volop vaccins levert aan landen waar het vaccin binnen een paar dagen werd goedgekeurd (VK en Israël). Waarom zouden ze wachten op een onzekere afnemer als de EU? Aanvraag voor goedkeuring werd namelijk 12 januari al ingediend bij de EMA. Goedkeuring volgt ‘mogelijk’ 29 januari. En dus nog steeds de kans dat vaccin niet direct wordt goedgekeurd in de EU, met als gevolg dat AstraZeneca daarna snel een afnemer moet vinden voor de tientallen miljoenen doses die eigenlijk waren bestemd voor de EU. Kortom EMA/EU, svp iets doortastender in deze crisis en niet verontwaardigd zijn over de mindere leveringen van AstraZeneca. Hopelijk gaat het met het Janssen-vaccin sneller.



Jan de Boer, Nieuwveen

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Positief | Complimenten voor GGD

Even iets positiefs: ik begeleidde mijn 91-jarige moeder bij haar coronavaccinatie op het Rotterdam Airportplein. Wat was dat allemaal goed geregeld. Uitstekende bewegwijzering, gratis parkeren, goede voorzieningen, vriendelijk personeel. Alles was echt perfect georganiseerd. Complimenten voor de GGD. Dat mag ook wel eens worden gezegd.



Heidy Pasman, Rotterdam.

Windmolenparken | De provincie bepaalt, en de burger betaalt

Het opiniestuk van diverse duurzame energie-organisaties (Opinie, AD 27-1) stelt mijns inziens de zaken betreffende de aanleg van wind en zonneparken veel rooskleuriger voor dan ze zijn. Ze stellen dat er slechts 800 windmolens op land nodig zijn, terwijl er op dit moment plannen zijn voor 3180 windmolens in 2030! Verder worden in de praktijk omwonenden niet of nauwelijks betrokken bij nieuw aan te leggen wind en zonneparken. Op het moment dat omwonenden wel worden betrokken cq geïnformeerd, zijn de plannen alle onomkeerbaar. Verder kunnen deze parken alleen worden aangelegd met behulp van miljoenen subsidie, terwijl de winsten voor 80 procent naar het buitenland gaan. Het komt er dus kort gezegd op neer dat de provincie bepaalt en de burger, middels de subsidies, betaalt.



Henk Kras, Oud-Beijerland.

Brief van de dag | Het cliché over downsyndroom is waar: zo puur, lief en zorgzaam

‘Dna baby mag angepast om afwijkingen te voorkomen’ (AD, 26-1). Twee wetenschappers hebben een nieuwe techniek ontdekt hoe ze het dna van dieren, mensen en planten kunnen aanpassen. Ik weet niet van wie zij het verzoek kregen om dit onderzoek en deze ontdekking te doen. Is het van ouders met een gehandicapt kind die anderen dit ‘leed’ willen besparen? Is het een manier om in de toekomst geld te besparen omdat onze gehandicapten ‘duur’ zijn? Of willen we toe naar een maakbare wereld? Onze zoon Anthon heeft het downsyndroom, is doof, heeft de ziekte van Hirschsprung (darmen) en heeft coeliakie (glutenintolerantie). Tijdens mijn prille zwangerschap werd bekend dat ons kindje het downsyndroom met hartafwijkingen had. Wij stonden wij voor de keus tussen leven of dood. Wij kozen vóór het leven. Anthon woog slechts 5 pond toen hij aan zijn hart werd geopereerd. Twee darmoperaties volgden. We hebben een lange soms ook zware weg met hem afgelegd, dat hoef ik niet uit te leggen. Maar tijdens deze levenswandeling heeft juist hij ons zoveel moois en waardevols geleerd. Tijdens mijn angsten in mijn zwangerschap, liet hij al voelen hoe sterk hij was en won ons vertrouwen. Onze band groeide. Als wij zorgen hebben, laat hij ons zijn zorgeloosheid zien. Hij heeft geen cursus mindfulness nodig. Hij is doof, kan niet praten, maar ziet zoveel meer dan wij. Met weinig woorden in gebarentaal vertelt hij ons zo veel. En ja, het cliché over downsyndroom is waar: Anthon is zo puur, zorgzaam en lief. Als ik ooit een boek over hem schrijf, wordt de titel: ‘Mijn kind zegt geen mama, maar kust mij duizend malen’.



Lia Kaastra, Woerden.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.