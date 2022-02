Reacties op Lil’ Kleine: ‘De meeste mensen vinden je toch al verschrikkelijk’

‘Je maakt je zo intens belachelijk met je agressieve capriolen’ en ‘De oorlog tegen drugs valt niet te winnen, laten we beginnen met een wapenstilstand’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 16 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Lil’ kleine | Ga vrijwilligerswerk doen in een Filipijns weeshuis

‘Lil’ Kleine uit de gratie bij radiozender en Spotify’ (AD 15-2). Waarin een klein man, groot kan zijn. Ik geef je dit gratis advies: trek je terug uit je wereldje. Ga vrijwilligerswerk doen in een Filipijns weeshuis of zoiets. Zodat je het echte leven kunt ontdekken. Zonder allemaal jaknikkende figuren om je heen, omdat ze een graantje kunnen meepikken. Zonder mensen om je heen die je ophemelen. De meeste mensen vinden je toch al verschrikkelijk. Dus doe levenservaring op en kom terug als een wijs man. Want je maakt je zo intens belachelijk met je agressieve capriolen. Het ga je goed.



A. Geneugelijk, Ouderkerk.

Geweld bij azc’s | Niemand is in staat de koe bij de horens te vatten

‘Weer steekpartij azc in Budel: man gewond aan zijn been’ (AD.nl 14-2). Nog steeds gaat het niet goed bij de azc’s, in dit geval in Budel. Het blijft er onveilig in en rond de opvangcentra, maar vooral in de dorpen. Eric van der Burg, staatssecretaris van Asiel en Migratie trekt een miljoen uit voor extra beveiligers, waaronder boa’s. De zoveelste politicus die zal ervaren dat dit niet werkt. Het enige wat werkt is dat de ‘veiligelanders’ het land uit moeten. Dit moet men in Den Haag regelen. Maar niemand die de koe bij de horens vat. Met andere woorden: het is slap gedoe. Veel woorden maar geen daden.



Pierre Verhees, Meijel.

Cokesmokkel | Colombiaanse generaal heeft gelijk: legaliseren

‘Actie nodig tegen buitensporig geweld door cokesmokkel’ (AD 14-2). Hoge militair in Colombia ziet maar één oplossing: cocaïne legaliseren, pas dan wordt het vrede in Colombia. Misschien moet burgemeester Aboutaleb deze woorden in zijn achterhoofd houden in plaats van, zoals gebruikelijk, te pleiten voor meer controle en uitbreiding van politieteams en gebruikers te wijzen op hun gedrag. Als er geen geld meer te verdienen valt aan cocaïne, dan pas is er een begin van de oplossing van het drugsprobleem. De oorlog tegen drugs valt niet te winnen, laten we beginnen met een wapenstilstand.



Marcel de Keijzer, Soest.

Cokesmokkel II | Krijgt hij politici wakker?

Goed om te zien dat Burgemeester Aboutaleb naar Colombia is gereisd om te zien wat politie en justitie al jaren roepen. Nu hij het zelf heeft gezien is het ineens waarheid en dus een probleem. Laten we hopen dat het hem wel lukt de politiek wakker te schudden voor dit probleem. Maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen: morgen zijn de scheefliggende tegels op de Coolsingel weer prioriteit.



C. Lamens, Swifterbant.

Valentijnsboeket | Heel bijzonder voor haar

Zo’n leuk en aardig artikel over mevrouw Sjan Kappen, die op Valentijnsdag bloemen krijgt. Klinkt niet spectaculair, ware het niet dat zij al gedurende dertig jaar bloemen krijgt van een anonieme persoon. Mevrouw Sjan is nu 81 jaar. Wie is de afzender? Wellicht komt zij daar nooit achter. In ieder geval ziet mevrouw Kappen er op de foto stralend uit. Het idee alleen al dat er iemand is die om jou als persoon geeft. Zelf heb ik nog nooit een Valentijnskaartje ontvangen. Geen bosje bloemen, rozen of tulpen; neen, nog geen paardenbloem.



Renske van Reeken, Den Haag.

Preventie | Centrale aansturing is nodig, hebben we geleerd

‘Volgende pandemie ligt op de loer, dus leer van de huidige’ (AD 14-2). André Rouvoet, de voorzitter van de GGD’s lijkt met zijn pleidooi voor meer regionale dataspecialisten de problematiek bij de GGD’s nog niet helemaal scherp in beeld te hebben. Als er één onderdeel is dat je centraal moet aanpakken dan is het wel data-analyse en it. Die regionale organisatie moet nodig op de schop met veel meer centrale aansturing, dat is in de afgelopen pandemie toch wel heel erg duidelijk geworden.



André Pouw, Nieuwegein.

Oekraïne | We laten het steeds maar weer toe, desinformatie

‘Welke opties heeft Poetin met Oekraïne?’ (AD 15-2). Hoe vaak laten we de wereld nog in de ellende storten door incapabele Amerikaanse inlichtingendiensten die waarschijnlijk desinformatie verstrekken?



A. Hagendoorn, Zutphen.

Scheertips | Een steelpannetje, lekker warm en weining verbruik

‘U zou me bedelven onder scheertips, na mijn column’ (Brieven 15-2). Geweldige brief van Frank Poorthuis. Water besparen, daar is wel een tip voor. Mijn schoonvader deed warm water in een steelpannetje en gebruikte dat om zich nat te scheren. Lekker warm en weinig waterverbruik. Ik gebruik meestal scheergel: heeft dat eigenlijk dezelfde nadelige milieueffecten?



Johan Heij

