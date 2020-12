Reacties op lockdown: ‘De timing om het nu te doen, is de beroerdste die je je kunt voorstellen’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 18 december in de krant verschenen over onder meer de harde lockdown en de drukte op Schiphol.

Lockdown | Er zijn mensen die niet online kunnen bestellen

‘De Hollandse koopmansgeest en lockdown, dat wringt’ (AD 17-12). Het is toch vreemd dat je bij Primera wel naar binnen mag en dus contact hebt met medewerkers om een pakketje op te halen, maar dat je helemaal niets mag kopen? Daarbij denk ik aan tijdschriften, boeken, puzzelboeken, kaarten. Terwijl we dat soort dingen nu juist zo goed kunnen gebruiken. Niet iedereen wil of kan (met name ouderen) alles maar via internet bestellen, maar juist wel de lokale ondernemers steunen. Los van de vraag wanneer zo’n bestelling wordt geleverd. Overigens heb ik heel veel respect voor al die mensen die al die vervelende, noodzakelijke maatregelen moeten nemen en aankondigen, evenals voor de mensen die in de zorg, de supermarkten, transport, enzovoort werken. Ik houd vol en zal de kerstdagen alleen doorbrengen, hopelijk met mooie boeken, tijdschriften en puzzelboekjes.



Gerdi Groeneveld, Zeist.

Lockdown 2. | Timing is wel erg beroerd

‘Rutte buigt alsnog en brengt zwarte boodschap’ (AD 15-12). Je kunt veel van de lockdown zeggen. En dat zal vast ook gebeuren. Maar de timing om het nu te doen, is de beroerdste die je je kunt voorstellen. Het kabinet heeft vele momenten gehad om eens flink maatregelen te nemen. Maar door steeds maar te twijfelen, hebben we nu iets gekregen wat we nadrukkelijk niet wilden : Black Christmas.



Jan Tolsma, Leiden.

Reizen | Met droge ogen melden ze hun vakantiebestemming

Woensdag 16 december. Het journaal laat zien dat een deel van de Nederlanders toch weer de grenzen opzoekt. Een volle vertrekhal op Schiphol. Reizigers die op vakantie gaan en dat met droge ogen vanachter hun mondkapje melden. Winkeliers die zich in bochten wringen om nog iets buiten, voor hun dichte winkel, te verkopen. En dan aansluitend een ic-verpleegkundige die emotioneel haar zorgen uitspreekt over de toename van het aantal patiënten in de ziekenhuizen. En dat ze geen verlof kan nemen met kerst. Het contrast kan niet groter. Veel verpleegkundigen en artsen moeten met kerst dus werken omdat een aantal mensen niet de empathie kan opbrengen even pas op de plaats te maken.



Truus Groothuis, Culemborg.

Frontberichten | Dit programma had de Nipkowschijf verdiend

‘Vloggers namen de kijker mee naar de frontlinie van de coronacrisis’ (AD 17-12). Tijdens het lezen van het stuk over Frontberichten dacht ik terug aan al die aangrijpende uitzendingen in het voorjaar. Niet dat het daar om ging, maar ze hebben zeker bijgedragen aan de heldenstatus van die geweldige zorgmedewerkers die deden wat ze konden om de gevolgen van de besmettingen zo goed mogelijk te beteugelen. En het verdriet kwam hard binnen. Gelukkig ook vreugde als het wel eens goed afliep. Voor de Nipkowschijf legde Frontberichten het af tegen Brieven aan Andalusië, maar terugkijkend is er (voor mij) echt geen programma dat het jaar 2020 beter pakt dan Frontberichten: geschiedschrijving in optima forma.



Pieter Arends, Amersfoort.

Onderzoek FvD | Natuurlijk vinden zij niets

De interne onderzoekscommissie van Forum voor (schijn)Democratie heeft geen onregelmatigheden bij hun jongerenclub geconstateerd. De slager keurt zijn eigen vlees. Natuurlijk vinden ze geen onregelmatigheden. Dit kon je van tevoren opschrijven.



Ger van Dongen, Den Haag.

Minder drinken | Alcoholvrije drank valt onder het lage btw-tarief

Briefschrijver Adri Ruisch vindt dat staatssecretaris Blokhuis alcoholvrije dranken uit het hoge btw-tarief, 21 procent, moet halen. Die dranken vallen echter al onder het lage btw-tarief, 9 procent. Misschien dat Adri 21 procent heeft moeten betalen, maar dan ligt dat toch echt aan de winkelier en niet aan Blokhuis.



Ronald Kroese, Voorschoten.

