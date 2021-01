Reacties op lockdown: ‘Hang dezelfde mode voor het nieuwe seizoen terug’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 12 januari in de krant verschenen over onder meer de lockdown.

Lockdown | Hang dezelfde mode voor het nieuwe seizoen terug

‘Een langere lockdown, maar wel meer steun’ (AD 11-1). Op de vraag wie die winterjassen nog gaat kopen is volgens mij het antwoord: wij, de klanten. Sla de voorraad voor een paar maanden op en in september kunnen ze weer in de etalages en de rekken. Laat de modebladen de mode van deze winter ook de komende winter aanprijzen. We hoeven toch niet elke keer mee te doen? Dat scheelt heel veel weggegooide kleding. En hopelijk worden de winsten die nu niet gemaakt worden, goedgemaakt door de overheid. Alle winkeliers heel veel sterkte.



J. Berkes, Zoetermeer.

Toeslagenaffaire | Wilders lanceert wel eens idiote plannen, maar dit?

‘Klaver wil dat hele kabinet opstapt om toeslagenaffaire’ (AD 11-1). Jesse Klaver wil motie van wantrouwen tegen kabinet vanwege de toeslagenaffaire. Hoe haalt hij het in zijn hoofd in deze crisistijd? Een land in chaos storten, zonder kapitein en bemanning stuurloos achterlatend? Ik dacht dat Baudet en Wilders soms idiote plannen lanceerden, maar dit slaat alles. Kan me ook niet voorstellen dat de huidige regeringspartijen hierna ooit met GroenLinks een kabinet willen vormen.



Eduard Veenstra, Rotterdam.

Interview GGD-kopstukken | Ze zijn wel erg zelfvoldaan

‘In april en mei willen we helemaal losgaan’ (AD 9-1). Wat een stuitende eigendunk etaleren de toplieden van de operatie ‘Nederland prikt’ in dit interview. In plaats van de hand in eigen boezem te steken over de trage start van het vaccinatieprogramma, vinden ze het prima wat ze doen. Eerder actie ondernemen? Stel je voor. Meer prikken zetten? Dan raken de vaccins snel op. En dat terwijl de twee wordt voorgehouden dat er momenteel honderden mensen per week sterven. Ze babbelen over het feit dat het in het tweede kwartaal op stoom komt en dat men bij de GGD zo snel kan schakelen. Wat een zelfvoldaanheid. En dat nu de ontwikkelaars van de vaccins in staat bleken om een proces dat normaliter jaren duurt, nu tot 10 maanden te reduceren. Daaraan hadden de twee zich moeten spiegelen. En niet aan eigendunk.



Hans van der Loo, Utrecht.

Bio-industrie | Niet alles wat zij zegt is met wetenschap bewezen

‘Geen 1,5 meter afstand in de bio-industrie’ (Column 9-1). Wat een slecht verhaal zeg. Zij zegt: Corona, hiv, vogelgriep en Sars beginnen bij het dier en springen over naar de mens. Is totaal niet bewezen, en regelrechte flauwekul. Alleen bij Q-koorts is het wetenschappelijk bewezen. Daar heeft ze een punt. Verder zegt ze dat er te veel dieren zijn in Nederland. Ja, en? Dan weet ik er ook nog wel een paar: Te veel immigranten, te veel ambtenaren, te veel auto’s, te veel asfalt. Ons land is qua bevolking allang dichtgeslibd, helaas komen er jaarlijks 100.000 mensen bij. Vreemd dat zij daar niks van zegt. Het is heel simpel: als iedereen biologisch of vlees koopt met drie sterren dan volgen de producenten vanzelf: meer ruimte per dier, minder aantallen per boer, dus meer aandacht voor het individuele dier. Ik ben zelf vleesvarkenshouder dus weet inmiddels hoe het werkt. Irene mag altijd bij mij in de stal kijken hoe het echt werkt. We zullen het toch samen moeten doen en niet bepaalde groepen (boeren) altijd maar weer de schuld te geven.



A.J. Kok, Balkbrug.

Bio-industrie 2. | Geef mij elke week zo’n confronterende column

Irene van den Berg legt helder en feitelijk uit wat er mis is in de bioindustrie. Ik zou willen voorstellen dat ze elke week een confronterende column schrijft. Het wordt tijd dat we ophouden met het wegkijken van het gruwelijk leed dat al deze dieren wordt aangedaan. En beseffen dat het legaal is om landbouwdieren te behandelen op manieren die crimineel zouden zijn als ze een hond of kat zouden worden aangedaan.



Anneke Sasbrink, Markelo.

Bestorming Capitool | Misselijk, die doden voor de glorie van een narcist

‘Pence nu grote zondebok’ (AD 11-1). ‘Het was fantastisch’, zegt Chuck Bennett, een ‘Trump-trooper’. Inderdaad, ‘geweldig’ dat er vier onnodige doden zijn gevallen, onder wie een jonge vrouw met nog een heel leven voor zich. Dit alles in aanbidding van een narcist, die niet tegen z’n verlies kan. Misselijkmakend.



Ja’akov Markus, Amsterdam.

Belastingdienst | Het mag in 12 termijnen

In deze barre coronatijd valt er niet vaak te lachen. Maar het is de belastingdienst toch gelukt. Ik ontving de voorlopige aanslag over 2021. Een fors bedrag, dat ik in twaalf termijnen mag betalen. In een keer mag ook: korting één euro! Als daar niet om gelachen kan worden....Belachelijk!



Lex Werdekker, Voorburg.