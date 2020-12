Reacties op lockdown: ‘Ik begrijp dat harde maatregelen nodig zijn’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 16 december in de krant verschenen over onder meer de lockdown.

Brief van de dag | De rook uit houtkachels zet een coronapatiënt op 5-0 achterstand

‘Strenge lockdown werkt averechts, vooral in de winter’ (Brieven 11-12). René van Slooten uit Woerden legt een verband tussen verslechtering van het immuunsysteem en de combinatie van luchtvervuiling binnenshuis, vooral door koolmonoxide afkomstig van geisers, gaskookplaten, cv-ketel of (hout)kachel, en onvoldoende ventilatie. Dat klopt niet helemaal. Cv-ketels zijn al zo’n 25 jaar gesloten toestellen, dus daarvoor speelt dit niet. Geisers en gaskookplaten daarentegen produceren verbrandingsgassen en hebben lucht (zuurstof) nodig uit de directe omgeving, waarbij goede ventilatie belangrijk is. De houtkachels zijn hier echter de grote boosdoener! Die hebben veel meer lucht (zuurstof) nodig en veroorzaken buiten én binnen (!) veel meer vervuiling. Bij (te) weinig aanvoer van lucht is er kans op koolmonoxidevergiftiging en ontstaat een beetje onderdruk in de woonkamer. Hierdoor zal een deel van de rook uit de schoorsteen terugkomen in de kamer via de ventilatie roosters, waardoor het gehalte aan schadelijke stoffen zoals fijnstof, roet, PAK’s, koolmonoxide e.d. oploopt. Met fijnstofmeters is dit aangetoond. Door de stank buiten van de houtkachels zetten de buren alles dicht, waardoor ook daar schadelijke gassen zich ophopen. In coronatijd had de regering allang de oproep moeten doen de houtkachel uit te laten (zie ook longfonds.nl). Want een tweede effect is dat de rook de luchtwegen, longen, hart en bloedvaten aantast. Als je dan corona krijgt, sta je met 5-0 achter. Het is te hopen dat meer mensen in verzet komen tegen houtkachels in woonwijken. Zodat we de kans krijgen om te ventileren, broodnodig in coronatijd.



M. van Schaik, Woerden.

Harde lockdown | Al die winkels onmiddellijk dicht, moest dat nu echt?

‘Rutte gooit land op slot’ (AD 15-12). Eindelijk strenge maatregelen. Als die een maand eerder waren genomen, hadden we nu niet in de kerstmisère gezeten. Ik begrijp dat harde maatregelen nodig zijn. Wat ik niet begrijp is dat nog dezelfde avond alles op slot moest. Ik ging ‘s middags bij mijn bloemenwinkel langs en zag een winkel die uitpuilde van de boeketten. Waarom deze mensen niet de gelegenheid gegeven het dinsdag te verkopen? Nu moet alles weggegooid worden. Mensen hebben het al zo moeilijk. Dit geldt natuurlijk voor meer winkels met versproducten. Na maandenlang alles vooruitschuiven had het kabinet wel een dag respijt mogen geven.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Harde lockdown 2. | Weet wat je aanricht

Beseffen jullie daar in Den Haag wel wat jullie aanrichten met betrekking tot de geestelijke volksgezondheid?



Julia van Damme, Rotterdam.

Harde lockdown 3. | En waar mogen de niet-gelovigen steun zoeken?

Het kabinet heeft groot gelijk met de zware maatregelen. Maar waarom worden de gelovigen onder ons weer voorgetrokken? Waarom kerken en moskeeën niet ook sluiten? De gelovige mens mag steun zoeken bij soortgenoten in de kerk. Waar mag de niet-gelovige dat dan doen? Ik vind dit een vorm van discriminatie.



Karin Koopmans, Spanje.

Harde lockdown 4. | Slob moet zich schamen

Tenenkrommend, minister Slob maandag bij Op1. Deze krant berichtte meermaals hoe de besmettingen binnen scholen opliepen. En daar is deze minister deels verantwoordelijk voor. Al die maanden sinds maart, tot de herstart van het schooljaar, zijn niet gebruikt om een veilig concept met goede ventilatie in werking te zetten. Dus is nu sluiting onvermijdelijk. De reactie van Slob: ,,Het ligt niet aan de scholen, die zijn veilig.’' Met het gebrek aan daadkracht van deze minister zal na het openen van de scholen uit de lockdown een nieuwe schoolsluiting weer tot de mogelijkheden behoren. Want er wordt niets gedaan om het onderwijs coronaproof te maken en te houden.



Erik de Weerd, Nunspeet.

Harde lockdown 5. | Eén gered leven kost 10 miljoen euro per persoon

‘Waarom lopen ziekenhuizen spaak?’ (AD 15-12). In dit overigens prima artikel staan indrukwekkende aantallen ziekenhuisopnames: 1775, waarvan 503 op de ic’s. Wat ik mis, zijn cijfers met betrekking tot het aantal ziekenhuizen. Volgens Zorgkaart Nederland zijn er in Nederland 301 ziekenhuizen met totaal ongeveer 36.000 bedden. Met 1775 opnames worden er thans zes coronapatiënten per ziekenhuis verpleegd. Iedere coronapatiënt is er een te veel, maar het komt mij voor dat als men deze patiënten pro rata over de ziekenhuizen verdeelt, de cijfers niet zo schrikbarend zijn. En daarvoor wordt nu wel het hele land platgelegd. Bedenk dat 98 procent van de positief geteste mensen slechts milde klachten ervaart. Pakken we de mortaliteitcijfers erbij, dan kost een gered mensenleven de samenleving 10 miljoen euro per persoon. Dit zal op enig moment de ogen van de regering moeten openen. Ethiek brengt het allerbeste in de mens naar boven, maar het houdt een keer op.



Wim Everwijn (72), Capelle aan den IJssel.



(Van de 36.000 ziekenhuisbedden zijn 10.000-13.000 ‘ligbedden’, de rest is o.a. dagopname en poli, red.)

‘Naar België kijken’ | Zo goed werkt dat niet

‘Geef deskundige uitleg, zoals in België’ (Brieven 15-12). René Bollen vindt dat we naar België moeten kijken, daar worden de regels goed uitgelegd. Blijkbaar toch niet zo goed: in België zijn twee keer zoveel coronadoden te betreuren als in Nederland, en dat op een veel kleinere bevolking.



Adrie Kooijman, Nieuw Beijerland.

Column verwende clowns | Chapeau en respect, Eus

‘Verwende clowns’ (column 15-12). Deze column is mij uit het hart gegrepen! Özcan Akyol zet deze clowns terecht neer als halvegaren. Ik heb me mateloos geërgerd aan deze stakkers. Waarom zijn ze niet opgepakt, in de bus gezet en op het Malieveld eruitgezet. Dan konden ze daar in alle rust verder gaan. Dit was een belangrijk moment voor Nederland en dan heb je je te gedragen en respect te tonen naar onze minister-president. Özcan, chapeau en respect.



Edwin de Boer, Groningen.

‘Hazesmoe’ | Ik weet een nieuw woord voor complotdenkers

‘Ik ben Hazesmoe, vrees ik’ (Brieven 15-12). Goed idee om het woord ‘Hazesmoe’ in de Dikke van Dale op te nemen! Ik heb er nog één, voor alle complotdenkers, ontkenners, verspreiders van nepnieuws en schreeuwers die demonstreerden tijdens de persconferentie van Rutte: ‘Trumpies’.



Herman Kuhlemeier, Schoonhoven.