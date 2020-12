Reacties op lockdown: ‘Ik word moe van mondkapjesweigeraars, complotdenkers en antivaxers’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 15 december in de krant verschenen over onder meer de lockdown en Wopke Hoekstra.

Brief van de dag | Wat is er mis met schoolrapporten met overzichtelijke cijfers erop?

Als opa van een 10-jarige kleindochter krijg ik een paar keer per jaar schoolrapporten onder ogen. Binnenkort komt zij weer met een kerstrapport thuis.Na het lezen ervan duizelt het mij. Het duurt even voordat ik doorheb of zij voor vakken een voldoende of juist een onvoldoende heeft. Omschrijvingen en grafieken zijn tegenwoordig namelijk aan de orde van de dag in rapporten. Cijfers worden niet meer gegeven.Met klassen van 33 kinderen - dat was in mijn tijd trouwens ook al het geval maar daar hoorde je niets over - moet dit voor de leerkrachten een hele administratieve toer zijn. Pure bureaucratie! Tijd die beter aan goed onderwijs besteed kan worden, toch? Wat is er mis mee om de gemiddelden van repetities en/of proefwerken te vertalen in een cijfer, zoals dat vroeger normaal was? Een 6 was voldoende en een 9 was heel goed. In één opslag kan je dan zien in welk vak jouw kind extra aandacht moet krijgen. Dit werd dan besproken in een 10-minuten oudergesprek en klaar was Kees, of in dit geval de meester of de juf. Dit in plaats van avond aan avond grafieken en andere zaken bij te moeten houden. Laten we op deze ‘ouderwetse’ manier de burn-outs bij de leerkrachten laten verdwijnen, zodat het lerarentekort simpel kan worden opgelost.



Jim Duim, Krimpen aan de Lek.

Interview Wopke Hoekstra | En in het centrum van de macht helpen wij de VVD

Vraag aan Wopke Hoekstra: Wat is het CDA-verhaal? (AD 14-12). Antwoord: ,,Wij zorgen ervoor dat wij zo veel mogelijk in het centrum van de macht blijven.’' Ik vul aan: ,,Daar kunnen wij het best voor onze kiezers zorgen, de financiële belangen van onze boeren het beste dienen, aan de hand van de VVD verder meehelpen aan het afbreken van ons verzorgingsstelsel en de onderlinge solidariteit. De woningmarkt is toch al totaal verziekt, maar dat ligt niet aan ons. Als de verkiezingen in zicht zijn, dan schrijven we een aantal mooie, maar volstrekt loze, kreten voor ons verkiezingsprogramma.’' Voor de goede orde, ik vind Wopke Hoekstra absoluut een van de betere bestuurders.



Piet van der Stel, Halsteren.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Coronaregels | Kleine groep versjteert het voor ons allemaal

Weet u dat ik het helemaal niet moeilijk vind om me aan de coronaregels te houden. En ik zie dat het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zich daar ook prima aan houdt. Waar ik wel enorm moe van word, is die kleine groep mensen die niet hun gedrag aanpassen. De mondkapjesweigeraars, de complotdenkers, de antivaxers. Zij zijn degenen die het versjteren voor de grote groep goedwillenden, want we hadden al veel eerder op de weg naar het ‘oude’ normaal kunnen zitten.



Emiel Maier, Groenekan.

Coronaregels 2. | Geef deskundige uitleg, zoals ze dat in België doen

In Nederland is het aantal besmettingen nu hoger dan op 1 november. In België is het aantal besmettingen met circa 90 procent afgenomen sinds 1 november, hoewel zij bijna twee keer zoveel testen per miljoen inwoners. De belangrijkste verschillen: in België zijn mondkapjes in klaslokalen van de middelbare school en in kerken verplicht. Contactberoepen, wellness- en fitnesscentra zijn gesloten. Bijna dagelijks worden de maatregelen door leden van het Belgische OMT op tv uitgelegd. In Nederland is Jaap van Dissel tot nu toe slechts twee keer op tv geweest. De politiek in België draagt mondkapjes (bovenop de 1,5 meter afstand) tijdens alle vergaderingen, met uitzondering van degene die spreekt. Hiermee geeft zij het goede voorbeeld. In Nederland herhaalt de politiek keer op keer dat de burgers zich aan de maatregelen moeten houden. Maar zijn regelmatige uitleg door OMT en het goede voorbeeld door de politiek niet minstens even belangrijk? Kijk naar België!



René Bollen, Gouda.

Coronaregels 3. | Doormodderen helpt niet

Toen minister Grapperhuis vrijdag werd gevraagd of er geen totale lockdown moet komen, zei hij: ‘Dat is niet des Nederlands’. Wat een idiote opmerking, waar slaat dit op? Deze minister dreigde aan het begin van de coronaperiode met harde maatregelen: iedereen die de regels overtrad, zou hard worden aangepakt met een boete van minimaal 400 euro. Hier is niets van terechtgekomen. Ik mag hopen dat de verantwoordelijke ministers het schitterende interview met Diederik Gommers hebben gelezen (AD 12-12). Hij zegt ons wat er écht moet gebeuren, dus geen halfslachtige maatregelen! Met doormodderen op deze wijze zal het het veel te lang duren voor alle ellende voorbij is.



John van Herk, Hoogvliet Rotterdam.

Drukke winkelstraten | Ziek vanwege koopziekte

Hoe ‘koopzieker’ we ons gedragen, des te zieker worden we allemaal?



F.M. Boon, Delft.

Monique temde André | Ik ben ‘Hazesmoe’ vrees ik

‘Monique wist André toch te temmen’ (AD 14-12). ‘Hazesmoe’, staat dat al in de Dikke van Dale?



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Minder drinken | Wat een betutteling weer!

‘Dranquilo’ (column 12-12). Wat een betutteling weer! Mensen doen nu eenmaal graag dingen die slecht en gevaarlijk zijn. Roken, drinken, autorijden, klussen, vliegen, vuurwerk afsteken, gevaarlijke sporten, leven (!). Ze zoeken de grenzen op. Dat is altijd al zo geweest en zal altijd zo blijven. Als staatssecretaris Blokhuis wil dat we minder (of liever: niks meer) drinken, laat hij dan zorgen dat bier en wijn met 0,0 procent alcohol uit het hoge btw-tarief gaan. Maar ja, dat is niet interessant.



Adri Ruisch, Wageningen.

Juf Saskia heeft het koud | Niet gek, in een school die Het Open Venster heet!

‘Juf Saskia leidt bibberend het kleuterkringgesprek’ (AD 12-12). Er zijn niet veel artikelen waarvan je in de lach schiet, maar bij dit artikel over juf Saskia is het gelukt. Ik lees over de kou in de klas en de kiepramen die open staan. En vervolgens kom ik bij de naam van de school: Het Open Venster. Dan doe je je naam toch eer aan.



Els de Jong, Franeker.

