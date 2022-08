Reacties op luidruchtige toeristen op Texel: ‘Nederland is verwend, verwend door alle vrijheden’

Botenparade | Hoogste militair maakt zich een beetje belachelijk

‘Hoogste generaal voor het eerst bij botenparade Pride’ (AD 8-8). Naïef Nederland op zijn kop. In het oosten van Europa woedt een oorlog, in het Verre Oosten loopt de spanning op. In ons land zegt de staatssecretaris van Defensie dat we ons land maar drie dagen kunnen verdedigen en de hoogste militair van Nederland staat tussen lhbti’ers op een Pride boot. Weten zij niet dat buiten Nederland mensen sterven omdat hun defensie niet toereikend is? Snapt de hoogste militair niet dat hij zich in het buitenland volkomen belachelijk maakt? Ik maak me ernstig zorgen over de toekomst van ons land.



Tobias Zilver, Amersfoort.