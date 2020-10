Reacties op maatregelen: ‘Groepsimmuniteit enig realistisch eindpunt’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 2 oktober in de krant verschenen over onder meer mondkapjes en de coronamaatregelen.

Mondkapje | Spreek duidelijke taal, zo moeilijk is dat toch niet?

‘Van Dissel: Mondkap vervangt niet de 1,5 meter’(AD 1-10). Wat wil men nu? Halve maatregelen of er alles aan doen? De uitspraak van Van Dissel kan ik, met alle respect, niet meer horen of gedrukt zien. Natuurlijk vervangt een mondkapje dit niet. Maar men weet nu al maanden dat die 1,5 meter al lange tijd niet meer wordt nageleefd, dus juist dit zou wél bijdragen aan het verlagen van het besmettingsrisico. En bijdragen is beter dan onbenut laten. Dus: landelijk een mondkapjesplicht in alle binnenruimten. Dat is duidelijke taal en beleid. Niet moeilijk toch?



I. van Rijn, Barendrecht.

Mondkapjes 2 | Dit zouden slechte boeren zijn: ze telen verwarring

Het wordt steeds duidelijker. Na zes maanden coronacrisis is het zonneklaar dat de diverse overheden en het RIVM heel slechte boeren zouden zijn, want ze zaaien constant onrust, ze telen verwarring en ze oogsten een massa onbegrip. Nu is er weer een ‘dringend’ mondkapjesadvies. Je zult maar winkelier, uitbater of ondernemer zijn. En wat te denken van de handhavers? Het wordt er allemaal niet fraaier op, en het virus lacht zich een bult.



Arie Kesman, Zennewijnen.

Mondkapjes 3 | Iedereen die het virus al bedwongen heeft: dank!

En weer een pak maatregelen. Nu weer mondkapjes. Met Johan Nooitrust (Brieven 1-10) vraag ik mij af waar dit eindigt. Bij het bedwingen van het virus? Dat is een illusie. Dat hebben we in juni gezien. Die laatste paar honderd krijg je er niet onder en daarna begint alles weer van voor af aan. Bij een vaccin? Voor het ontwikkelen van een vaccin staat vijf tot tien jaar. Leggen wij ons lot in handen van een partij die zegt dat hij het in een recordtijd van een jaar kan, zijn recept geheimhoudt en niet aansprakelijk is voor wat er misgaat? Dan blijft groepsimmuniteit over als enig realistisch eindpunt. En dat schuiven we zo jaren voor ons uit. Dus aan iedereen die het virus al bedwongen heeft: het was waarschijnlijk onbedoeld en ongewenst, maar jullie helpen ons hieruit te komen. Dank daarvoor.



Arno Eijgenraam, Amersfoort.

Maatregelen | Terug naar de situatie van april is de enige oplossing

‘Scholen wachten met smart op ventilatie-richtlijn’ (AD 1-10). Na het lezen van het AD van gisteren kan ik maar één ding concluderen: alles weer twee weken sluiten. Het getob op scholen met ramen open, vijftien acteurs van Soldaat van Oranje besmet, mondkapjes die eigenlijk niet veel doen. En nog twijfelen over sluiten of gedeeltelijk sluiten? Het loopt volledig uit de hand, terug naar zoals in april, dat is de enige oplossing. In mei en juni liepen de besmettingen enorm terug. Totdat de persconferenties uitbleven en mensen de regels vergaten of voor lief namen.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

Maatregelen 2 | Na versoepeling hebben we kostbare tijd verloren

In de zomerperiode werden de effectieve coronapreventiemaatregelen sterk verminderd. En natuurlijk kwam het virus daarna heviger terug. Bijzonder kostbare tijd verknoeid.



F. Boon, Delft.

Duitse benadering | Hoe is het mogelijk dat je dagen kunt discussiëren?

‘Duitsers luisteren, hier discussiëren we maar door’ (AD 1-10). Juist ja, Duitsers luisteren en hier heb je de eeuwige discussie, aangespoord door talkshows op tv. Politieke partijen kunnen er ook wat van. Hoe is het mogelijk dat je daar als politicus hele dagen over kunt discussiëren? Als je een uurtje niet naar het debat op tv kijkt, mis je niets. We moeten gewoon de regels accepteren. Hoe moeilijk is dat?



Ad Horrevoets, Made.

Duitse benadering 2 | Dat Hollandse vingertje

Wat een geweldig interview met Andreas Voss, die uitlegt waarom de Duitsers de coronacrisis veel beter onder controle hebben dan Nederland. Ze hebben veel meer ic- en testcapaciteit, maar vooral: hun mentaliteit. Nederlanders blijven discussiëren en menen alles zelf te weten. Dat typisch Hollandse vingertje, waar Seth Gaaikema het ooit over had, zou eens naar Duitsland moeten wijzen. Maar dan vooral als voorbeeld voor ons land.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Debat Trump-Biden | Ik dacht eerst dat ik naar Lucky TV zat te kijken

‘Ontspoord debat: Amerikaanse volk is de verliezer’ (AD 1-10). Ik dacht echt dat ik naar een aflevering van Lucky TV keek. Maar het was allemaal echt, schelden van twee mannen op leeftijd, zonder inhoudelijk op zaken in te gaan. Het woord ‘geouwehoer’ kon niet beter in beeld worden gebracht.



Bas Dielemans, Schiedam.

Brief van de dag | Dat wordt een heel interessante discussie, als dit piekje voorbij is

Ik begrijp dat er grote druk op de regering was om iets te doen aan de stijgende ziekenhuisopnames. Opnames die overigens ver achterblijven op de situatie in maart en april van dit jaar. De ‘intelligente’ lockdown van maart werd ingezet nadat de piek van de besmettingen al voorbij was. Hoe effectief de diverse maatregelen zijn geweest is dan ook niet te zeggen. Op basis van een vergelijking tussen diverse landen zou kunnen worden opgemaakt dat maatregelen bijzonder weinig uithalen. Het enige wat een wetenschappelijke basis heeft is het beperken van langdurige contacten binnen, zeker in situaties waarbij de ventilatie te wensen overlaat. Na afloop van de piek in maart en april werd geconstateerd dat die piek overal zo’n veertig dagen duurde, los van de maatregelen die individuele landen namen. We zijn nu zo’n vier weken onderweg in wat ik een piekje zou willen noemen. Die kwalificatie doe ik op basis van de ziekenhuisopnames. Uitslagen van PCR-testen zeggen niet zo veel zolang we niet ook kijken naar het aantal noodzakelijke verdubbelingsslagen om tot een positieve uitkomst te komen. Als het piekje half oktober over blijkt te zijn, krijgen we weer een interessante discussie. Hebben de maatregelen gewerkt of is het het natuurlijk verloop? Kunnen we trouwens ophouden met het gezeur over ‘moe’ ziekenhuispersoneel? De piek in de ziekenhuizen is maanden geleden en de overgrote meerderheid van de verzorgenden had in die periode eerder minder dan meer te doen. Daarnaast hebben andere groepen het ook druk gehad, zonder dat daar onophoudelijk over wordt geklaagd.



Louis Frank, Rhoon.

