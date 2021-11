Reacties op maatregelen: ‘Zet het leger in om de boosterprik zo snel mogelijk te geven’

‘Het lijkt mij logisch dat ongevaccineerden de strenge lockdown ondergaan’ en ‘Hoe het kan dat de ouders na een afwijzing van hun asielverzoek toch nog in Nederland konden blijven?’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 26 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Maatregelen | We polderen maar door terwijl het echt fout gaat

In Italië verplichten werkgevers hun werknemers zich te laten vaccineren of drie keer per week te laten testen (op eigen kosten). Sindsdien zijn de vaccinaties met 20 procent gestegen, in Singapore moeten de ongevaccineerden de rekening van het ziekenhuis zelf betalen, in verschillende landen is vaccineren verplicht en steeds meer gaan die kant op. En Nederland? Dat blijft doorpolderen. Iedere dag neemt het persoonlijk leed en de economische schade toe. Een blind paard ziet welke kant het op gaat, maar hier moet iedereen er een plasje over doen. Bizar.



Jurgen Smits van Oyen, Naarden.

Maatregelen II | Logisch als gevaccineerde er niet weer voor opdraait

‘Vaak zegt ongevaccineerde: ik ben dom geweest’ (AD 25-11). Nu we bijna twee jaar met corona bekend zijn, was de verwachting dat we er klaar mee zouden zijn. Maar de besmettingen lopen gierend uit de hand. Het aantal patiënten op de ic is verontrustend. Er wordt gezocht naar oplossingen. Maar die zijn van nul waarde als de vaccinatiebereidheid niet groter wordt. Nu er triage dreigt, lijkt het mij logisch dat er een schifting gemaakt wordt tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. Van de ongevaccineerde patiënten op de ic (het grootste deel van de patiënten) hoort men: ik wist niet dat het zo erg was. Straks gaan we weer in een strenge lockdown. Wie zijn ‘we’? Toch zeker niet 85 procent gevaccineerden die al bijna twee jaar moeite doen zich aan de maatregelen te houden? Het lijkt mij logisch dat ongevaccineerden de strenge lockdown ondergaan. Zet daarnaast het leger in om de boosterprik zo snel mogelijk aan iedereen te geven, die dat wil. Wedden dat het snel minder wordt?



C. de Kamper, Gouda.

Maatregelen III | We zijn verwend: alles kan en mag, geen grenzen

De kool en de geit te sparen helpt niet, is wel gebleken. Met 17 miljoen mensen 17 miljoen meningen. Als iedereen zich op tijd had laten vaccineren dan waren we nu niet beland in de huidige situatie. De zorg die het niet meer aan kan, noodzakelijke operaties die uitgesteld moeten worden, omdat de bedden nodig zijn voor corona patiënten. De gestelde regels niet naleven heeft er eveneens aan bijgedragen dat opnieuw horeca vroegtijdig moet sluiten. Wat is er mis in Nederland? Grote ontevredenheid. We zijn verwend, alles kan en mag en velen de blijven de grenzen opzoeken en gaan eroverheen. De oppositie in de Tweede Kamer komt ook niet met oplossingen. Even met elkaar de schouders eronder, om veel erger te voorkomen en dan kunnen we daarna weer verder met ons leven. Wat is daar nu zo moeilijk aan?



L. Wesenhagen, Maassluis.

Armeens gezin | Toch hier na afgewezen asielaanvraag?

‘Petitie dreigende uitzetting 7-jarig kind: Ljowa hoort hier’(AD 24-11). Nadat de asielprocedure van de ouders is afgewezen worden Ljowa (7) en vervolgens nog twee kinderen (3 en 2) geboren. Maar de vraag die niet gesteld wordt, is: hoe het kan dat de ouders na een afwijzing van hun asielverzoek toch nog in Nederland konden blijven? Lag dat aan hun weigering om te vertrekken of heeft de IND het laten lopen? Nu lijkt het erop dat als je asielprocedure niet lukt en weigert te vertrekken en kinderen krijgt, het hele gezin alsnog in aanmerking zou moeten komen voor een verblijfstatus en daarbij behorende voorzieningen. Hoezo calculerend gedrag?



R. Jansen

Rellen | Lekker duim omhoog? Doe iets zinnigs in je leven

‘Neergeschoten demonstrant: Was niet uit op rellen’ (AD 24-11). Wat een trieste figuur, deze Marco Buis, die al zijn vrije tijd verdoet met protesteren tegen corona. En dan triomfantelijk zijn duim opsteekt naar zijn medestrijders vanuit een ziekenhuisbed, waaraan een ernstig tekort dreigt. Een béeetje geweld snapt hij wel. Hij stond midden in de chaos in Rotterdam, maar deed er niet aan mee? Wegwezen dan en gebruik je verstand. Vaccineren is (nog) een vrije keus, maar val daar anderen niet mee lastig! Get a life!



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Rellen II | Jammer, dat podium voor een echte complotdenker

‘Normaal doen zijn we helemaal verleerd’ (AD 24-11). Het AD maakte een nieuwsitem van lezersbrieven over de rellen van het weekend. De insteek was om de zwijgende meerderheid ook een stem te geven. En hun mening te geven over de rellen. Onbegrijpelijk daarom dat juist hier ook een platform geboden wordt aan een complotdenker. Want briefschrijver René Schilder uit Heerhugowaard zegt dat corona slechts het instrument van de verrotte regering is, waarmee door verregaande en blijvende maatregelen meer grip op de bevolking verkregen moet worden. Naar mijn mening doen jullie hiermee de goede intentie van het artikel weer teniet. Heel jammer.



Tineke van Buul, Amstelveen.

