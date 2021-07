Reacties op ‘mafkezen’ in Limburg: ‘Ze klimmen op de puinhoop voor een filmpje’

Kernenergie | Leggen we het dan bij de volgende generaties neer?

‘Kernenergie is weer bespreekbaar met dank aan Lubach’, (AD 17-7). Een heel artikel in de zaterdagbijlage om kernenergie als schoon, duurzaam en veilig te propageren. En dat dankzij Arjen Lubach, die tv-bekendheid, die kennelijk als deskundige mag worden beschouwd. Alleen jammer dat voor het radioactieve kernafval nog steeds geen oplossing is gevonden. We lezen dat het eerst 150 jaar onder de vloer wordt bewaard en daarna voor tienduizenden jaren in metalen vaatjes, nog dieper in de grond. Maar ach, in de 48 jaar van het bestaan van onze enige kerncentrale Borssele gaat het maar om anderhalve zeecontainer. Waar hebben we het over? In Frankrijk staan 22 kerncentrales. Die leveren in 48 jaar minstens nog eens 72 zeecontainers radioactief afval, dat voor tienduizenden jaren de grond in gaat. Hoeveel kerncentrales zijn er wereldwijd? Nee, kernenergie is het probleem niet, het kernafval wel. En dat wordt per jaar groter en onoplosbaarder. Onze volgende generaties zadelen we met het afval op. Maar hopen dat zij het zullen oplossen, want ons lukt het niet. Toch maar niet aan beginnen dan?



Alexander van Blokland, Amersfoort.