Reacties op Mallorca-verdachten: ‘Waar blijft het OM?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl . Hieronder de inzendingen die verschenen in de krant van vrijdag 30 juli over onder meer asielzoekers terugsturen en de columns van Linda en Thijs.

Asielprocedure | Zo krijgt Europa met steeds meer dilemma’s te maken

‘Rechter bepaalt: asielzoeker niet zomaar terugsturen’ (AD 29-7). Europa krijgt maar geen vat op de asielprocedures. Aangezien Griekenland de situatie niet meer onder controle heeft, kunnen asielzoekers niet meer naar dat land worden teruggestuurd. Ik ben bang dat dit voor een precedent gaat zorgen. Als een land het voor vluchtelingen onmogelijk maakt om daar een menselijk bestaan op de bouwen, dan zal dat land ze ook geen asiel meer hoeven te bieden. Door wanbeleid krijgt Europa te maken met steeds meer van dit soort dilemma’s. En intussen blijven de vluchtelingen naar Europa komen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Zaak-Mallorca | In twee weken kunnen zij alles met elkaar uitwisselen

‘Mallorca-verdachten zijn in Nederland niet per se beter af’ (AD 29-7). Het is toch ongelofelijk dat het tuig dat één van onze landgenoten werkelijk uit het leven heeft geschopt nog steeds in alle vrijheid zijn gang kan gaan alsof er niets is gebeurd? Waarom is deze bende niet in voorarrest geplaatst? Nu hebben ze alle gelegenheid (on)waarheden met elkaar uit te wisselen. Deze gang van zaken moet de nabestaanden enorm frustreren. Ofwel: dit is het Nederlandse strafrecht op z’n smalst.



Frans Edelschaap, Capelle aan den IJssel.

Zaak-Mallorca 2.| Laat de zaak niet door geld of aanzien beïnvloeden

De verdachte van de aanval op de 14-jarige Frédérique is binnen 24 uur opgepakt. De verdachten van het doodschoppen van Carlo Heuvelman lopen nog vrij rond. Bewijs te over, lijkt mij. Maar zo gaat het blijkbaar: als je geld hebt, doe je wonderen, heb je het niet dan is het donderen. Het kan toch niet zo zijn dat deze misdaad onbestraft of minder zwaar bestraft wordt als men geld en aanzien heeft? Snel doorpakken, daders oppakken en berechten.



Lia de Kamper, Gouda.

Olympische Spelen | Vervelend, maar alternatief was: helemaal geen Spelen

‘Sorry’ (Column 29-7). De inwoners van Japan zitten niet te wachten op de Olympische Spelen. Want duur en Covid-19. Toch kunnen we nu genieten van de mooiste sportmomenten. Linda Akkermans heeft dan ook gelijk: de Nederlandse ploeg, Maurits Hendriks voorop, moet niet zo zeuren over de strikte quarantaineregels. Ja het is vervelend, maar nog vervelender was het geweest als de Spelen níet waren doorgegaan.



Sandra van Lankveld, Breda.

Column Thijs Zonneveld | Kijk nu ook naar sporten die mij minder aanspreken

‘Omdenken’ (Column 29-7). Als trouwe lezer van het AD moet ik toch eens reageren op de fantastisch geschreven artikelen van Thijs Zonneveld in de sportbijlage. Ik kijk er (vooral nu) dagelijks zo naar uit hoe hij met veel vakkennis, humor en een manier van schrijven die je aan de letters doet kleven, dat ik ook zijn artikelen lees over sporten die mij minder aanspreken. Maar door hem daar een andere kijk op krijg. Ga zo door Thijs, ik hang aan je lippen.



Nelly Smits, Zoetermeer.

Afghaanse tolken | Waar is onze solidariteit en menselijkheid gebleven?

Het is meer dan schandalig dat Nederland de zeventig Afghaanse tolken en hun gezinnen, die door de oprukkende taliban worden bedreigd, niet naar Nederland halen. Zij hebben hun leven gewaagd om voor de Nederlandse militairen te tolken en wisten dat de taliban hen als landverraders zouden beschouwen als de militairen zich zouden terugtrekken. Als ik dan zie dat vele jongemannen uit veilige landen, die hier nooit een verblijfsvergunning zullen krijgen, getolereerd worden, stennis komen maken en waar speciale maatregelen voor genomen worden, niet de toegang ontzegd wordt danwel direct uitgezet worden, dan begrijp ik Nederland echt helemaal niet meer. Die tolken hebben meer recht hier te worden opgenomen en een bestaan op te bouwen. Waar is onze solidariteit en menselijkheid gebleven?



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

