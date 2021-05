Reacties op Mark Rutte: 'De rijken worden rijker en de armen krijgen het niet beter’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 15 mei in de krant verschenen over onder meer de afsplitsing van de FvD, AstraZeneca en Mark Rutte.

Afsplitsing FvD | Gesplinter staat goede samenwerking in de weg

‘Drie Kamerleden FvD gaan zelfstandig verder’ (AD 14-5). Steeds meer ga ik mij als politieke leek met belangstelling, afvragen of stemmen nog zin heeft. Ga je na veel inlezen en stemwijzers kijken, gemotiveerd naar de stembus, dan valt er weer een partij uiteen. Zo gaat je goed doordachte stem toch verloren. Ik hoop dat er een eind komt aan al dat gesplinter. Samenwerken is in mijn ogen veel effectiever.



Marianne Bovendeert, Vlaardingen.

Afsplitsing FvD 2. | Kijk uit, over 20 jaar zitten we met 150 Kamerfracties

Er gaan drie Kamerleden van FvD zelfstandig verder omdat ze het niet eens zijn met de bevrijdingsposter van FvD. Persoonlijk vind ik die poster ook walgelijk.Twee weken geleden is Kamerlid Den Haan van 50Plus ook voor zichzelf begonnen. Zitten ze nu voor zichzelf, voor de partij of voor de landsbelangen in de Tweede Kamer? Ik vind dat er een wet moet komen die als je om wat voor reden dan ook uit je partij wil stappen, je de Kamerzetel altijd terug moet geven aan de partij waar je voor gekozen bent. Anders hebben we over 20 jaar 150 Kamerleden die allemaal een eigen Tweede Kamerfractie beginnen.



Carlo Broer, Waddinxveen.

Afsplitsing FvD 3. | Eerst een psychologische test voor het landsbestuur

En weer begint een politieke partij uiteen te vallen. Wordt het niet hoog tijd dat mensen die zo graag het land willen besturen eerst te onderwerpen aan een psychologische test ? Dan kunnen we notoire leugenaars, fantasten en andere warhoofden buiten het landsbestuur houden.



Frans Rolvink, Woerden.

NPO-bazen | Inderdaad, de directie lijkt het zelf ook niet te weten

‘Alsof we niet weten waar we mee bezig zijn’ (AD 14-5). Frans Klein en Gijs van Beuzekom proberen in een interview met het AD op nogal krampachtige wijze aan te tonen dat ze weten waar ze mee bezig zijn. Op zich al uniek want de NPO-programmadirectie regeert met vaste hand en duldt geen tegenspraak. Maar inderdaad bestaat er gerede twijfel of het duo er wel in kan slagen een jongere groep kijkers te trekken. Programma’s lijken er vooralsnog niet te zijn maar intussen wordt op een kijkcijferkanon als Radar beknot alsook Andere Tijden. Dat zou bij commerciële omroepen ondenkbaar zijn. Vreemd dat antieke programma’s als Per seconde wijzer en Twee voor twaalf wel gehandhaafd lijken te worden. Jongeren houden zich in het algemeen niet meer bezig met lineaire tv dus wordt het al een hele klus om zich aan te sluiten bij deze groep. Maar wanneer je al een poging zou willen wagen dan zou je in plaats van de huidige structuur jongeren moeten betrekken bij de programmering. Dat gebeurt evenmin. Het antwoord op de door het duo gestelde vraag aan zichzelf kan alleen maar zijn: misschien weten jullie inderdaad niet waar jullie mee bezig zijn.



Mat Matheij, Maastricht.

AstraZeneca | Onbegrijpelijk dat je zo buitengesloten wordt

‘Twijfelaars van AstraZeneca zijn nuchtere, weldenkende mensen’ (Brief van de dag 12-5). Met de inhoud van de brief van de dag van woensdag 12 mei ben ik het volledig eens. Ik vind het onbegrijpelijk dat in dit democratische land een groep van 60-65 jaar, die dolgraag gevaccineerd wil worden maar om diverse redenen geen vertrouwen heeft in AstraZeneca, uitgesloten wordt van een ander vaccin. Zij zijn toch een risicogroep? En vergeet niet wat het psychisch met deze mensen doet. Humaniteit is hier ver te zoeken! Ik ben geen belanghebbende, ben reeds twee keer gevaccineerd.



H. Verheul.

Mark Ruttte | Nooit zo goed? Kijk eens naar de zorg of de Groningers

‘Het ging nog nooit zo goed’ (Brieven 14-5). Wie hebben de zorg zo ver afgebroken dat goed personeel elders ging werken? Wie heeft ze nog steeds geen fatsoenlijk salaris gegeven? Wie heeft de mensen in Groningen al jaren aan lijntje gehouden en wil nog steeds niet voor deze grote groep opkomen? Wanneer zoiets rond Amsterdam zou plaatsvinden was het jaren geleden al geregeld. Veel mensen worden benadeeld, nog steeds. Lees de geschiedenis eens na: 100 jaar geleden waren ook de minste groepen de dupe van politieke beslissingen en daar is amper iets tegen te doen. Die paar goede politici zijn lastig. De rijken worden rijker en de armen krijgen het niet beter. Hoe zo goed? De kloof is er en lijkt nooit te verdwijnen.



E. Laurens, Barendrecht.

Mark Ruttte 2. | Ben Cramer vindt het ook

Het ging nog nooit zo goed, vindt briefschrijver Eerland over Mark Rutte. Vergis ik me, of is zanger Ben Cramer het daar mee eens? De quote van de dag uit zijn mond, op dezelfde pagina, is duidelijk: ‘Ik heb veel aan de clown te danken.’



Martin van Raay, Culemborg.

