Reacties op maximumsnelheid: ‘Kijk ook eens naar het gedrag van fietsers’

‘Het is in het verkeer echt niet alleen de snelheid die telt’ en ‘In gelul kan je niet wonen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 2 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Maximumsnelheid | Alleen veiligheid met naleving van álle regels

‘Grote steden: wegen snel naar 30 km/uur’ (AD 1-12). Natuurlijk is het belangrijk om het aantal verkeersslachtoffers zo veel mogelijk te beperken. Maar waar ik mij over verbaas is dat weer alle aandacht gericht is op de auto en de snelheid hiervan. Het is in het verkeer echt niet alleen de snelheid die telt, maar veel meer het totale gedrag van de weggebruiker. En juist hier schort het aan bij hen die men wil beschermen. Kijk eens naar het gedrag van de fietsers. Daar schijnen geen regels meer voor te zijn. In de avond zonder licht, geen richting aangeven, geen rekening houden met voorrangsregels of juist afdwingen, door rood rijden of tegen de rijrichting ingaan. Echt meer veiligheid is alleen te bereiken door beter naleven van de regels en respect voor elkaar in het verkeer. Maar nee, men ziet de oplossing in 30 km voor de auto. Om dan links en rechts door elektrische fietsen en scooters of die stepjes te worden ingehaald , zou dat echt veiliger zijn?



H. Roos, Heenvliet.

Maximumsnelheid II | Scooters van het fietspad

Goed plan 30 kilometer maximaal in de bebouwde kom. Dan kunnen meteen al die te snelle en stinkende tweewielers van het fietspad af.



F. Boon, Delft.

Kabinetsformatie | Nieuwe bestuurscultuur? Laat me niet lachen

‘Geen nieuw kabinet vóór de kerstdagen’ (AD 1-12). Een gebed zonder eind. Zo ondertussen zijn er al meer dan zes informateurs de revue gepasseerd en volgens mij zijn wij nog altijd geen steek verder. Nu wordt het formatieproces weer over de kerstdagen heen getild. Is dit niet simpelweg een manier om langer aan de macht te blijven? Beter een demissionair kabinet met dezelfde vier. En verkiezingen moet je al helemaal niet willen vanwege de vrees om genadeloos te worden afgestraft. Voor CDA en D66 lijkt die vrees overigens volkomen terecht. Een nieuwe bestuurscultuur? Laat me niet lachen. Ik denk weleens met weemoed terug aan een daadkrachtig bewindsman uit lang vervlogen tijden: Jan Schaefer wist het destijds wel aardig onder woorden te brengen. Die zei ronduit wat iedereen dacht: ‘In gelul kan je niet wonen’. Er is sindsdien niet veel veranderd. Gepraat wordt er genoeg, maar daden ho maar.



Jan de Koning, Spijkenisse.

Kabinetsformatie II | Helaas lezen we niet over welke kerstdagen dit gaat

In mijn krant van woensdagochtend, op de voorpagina nog wel, lees ik dat er geen nieuw kabinet zal zijn voor de kerstdagen. Mag het (kiezers)volk ook nog even weten welk jaar dat zal zijn? Dat staat niet in het artikel, en ik zou het toch graag willen weten. Ik wens de hele redactie van het AD alvast een fijne kerst (2021), een voorspoedig en vooral gezond 2022.



Nico van de Weerd, Ede.

Kabinetsformatie III | Noemen we dit nog een gezonde democratie?

De eindeloze onderhandelingen om de huidige coalitie nog maar eens door te laten regeren, begint steeds meer te lijken op een strompeltocht van lammen en blinden. Na vier jaar affaires, crises en afbraakbeleid, lijken dezelfde vier partijen het allemaal wel best te vinden. Demissionair kun je kennelijk toch alles blijven bepalen, zonder nog weggestuurd te kunnen worden. Hoezo gezonde democratie?



Simon Tom, Zoutelande.

Rijden met joint op | Een maandje, zelfs met eerdere veroordelingen

Pakketbezorger El C., toen 21 jaar, rookte één of meerdere joints voor het ongeluk. Hij moet ook nog twee maanden cel uitzitten voor rijden zonder rijbewijs én onder invloed. Niets van geleerd dus. Het zal je kindje maar zijn dat zo uit het leven wordt gegrepen, door iemand zonder enig verantwoordelijkheidsgevoel. Het leven nemen van een 5-jarig kind is dus 28 dagen cel waard. Ondanks eerdere overtredingen. Deze El C. gaat hier dus weer niets van leren, een groot gevaar in het verkeer. En wachten op het volgende ongeluk. Denkend aan de ouders is dit onverteerbaar. Niet te bevatten.



L.Schaap ‘s Graveland.

Maatregelen | Het biedt mogelijkheden die ik anders niet zou zien

‘Zorg is spaghetti van overleggen en eindeloos gecoördineer’ (AS 30-11). Ja, het klopt. Ook bij deze nieuwe maatregelen worden weer veel mensen beperkt in hun doen en laten. Erg vervelend, dit allemaal. Ik vind het ook niet fijn beperkt te worden. Maar gedurende deze hele coronapandemie kan ik alleen maar bedenken dat ikzelf geen betere oplossing heb. En ik bemerk bij mijn vrouw en mij dat het ook de mogelijkheid biedt om andere wegen te bewandelen. Wegen die ik normaal waarschijnlijk nooit gevonden zou hebben. Kortom, kijk naar je mogelijkheden en niet naar je onmogelijkheden.



Jos Bours