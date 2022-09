Reacties op middelvinger naar koninklijke familie: ‘Misselijkmakend. Doe iets nuttigs of emigreer’

Vertrek van minister Staghouwer is typerend voor de stikstof­cha­os in het kabinet

Landbouwminister Henk Staghouwer zei na acht maanden dat hij ‘niet de juiste persoon’ was om ‘leiding te geven aan de grote opgaven’ die er in de landbouw liggen. Inderdaad maakte hij geen sterke indruk tijdens zijn korte ministerschap. Maar dat maakt het hele kabinet niet bij de aanpak van het stikstofdossier, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

6 september