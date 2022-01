Reacties op minder personeel in verpleeghuizen: ‘Gek dat het vertrouwen in de politiek weg is?’

Personeel verpleeghuizen | Het personeel loopt op de tenen door enorme druk

‘Minder personeel in verzorgingshuizen’ (AD 18-1). Het nieuwe kabinet wil nog verder bezuinigen op de personeelskosten in verzorgings- en verpleeghuizen. Sinds ruim een jaar kom ik elke dag in een dergelijk tehuis aangezien mijn partner hersenbloedingen gehad heeft. Het vaste personeel loopt op de tenen door de werkdruk en dit heeft als gevolg dat de zorg ondermaats is. Inmiddels zou ik een boek kunnen schrijven over alles wat er fout gaat of is gegaan. De conclusie is volkomen terecht dat bij verdere afroming de cliënten ernstig tekort wordt gedaan op het gebied van zorg, aandacht en alles wat tot een betere levenskwaliteit zou kunnen leiden. Regering, schaam je diep.



D. Westera, Meppel.

Personeel verpleeghuizen II | Is dat werk van Hugo Borst dan voor niets geweest?

Jarenlang heeft Hugo Borst gepleit voor verbetering van de ouderenzorg in verpleeghuizen. Kamerleden en zelfs ministers steunden hem. En nu lees ik dat het kabinet minder zorgpersoneel wil in de verpleeghuizen terwijl er al een tekort is. Is het gek dat het vertrouwen in de politiek weg is? Heeft Hugo alles voor niets gedaan?



Rob Eijsman, Kamerik.

Landcode vrachtwagens | Spreid vrachtverkeer, laat zondag rijden overal toe

‘EU-regel voor truckers zorgt voor tonnen extra CO2-uitstoot’ (AD 18-1). Er is nu ophef over het straks verplicht stoppen aan de grens vanwege instellen van een landencode op de tachograaf, maar het rijverbod op zondag voor vrachtwagens binnen Europese landen zou ook weleens ter discussie mogen worden gesteld. Meer spreiding zou het aantal files, en daarmee veel CO2-uitstoot van al het langzaam rijdend verkeer sterk kunnen verminderen. Dus als we in Europa het milieu echt serieus nemen, dan is er dus naast het weer toestaan van onder meer pulsvissen nog wel een punt dat op de klimaatagenda kan worden gezet, en voor de verandering met een gratis kostenbesparing voor iedereen die nu steeds in de file staat. Hoeft er meteen ook minder asfalt bij.



André Pouw, Nieuwegein.

Anne Frank | De onzekerheid zal nooit worden weggenomen

‘Conclusie verraad Anne Frank door Joodse notaris is wat te hitsig’ (AD 18-1). Naar ik lees, een verraad vol onzekerheden. Ik zag de foto van de Joodse Raad. Een groep Joodse mannen in pak met een Davidsster. Wat zal er in hun hoofden zijn omgegaan? Blijheid dat ze ‘voorlopig’ niet werden afgevoerd? Angst dat morgen alles anders zou zijn? Angst voor hun gezin? Dat alles zie je niet op een foto. Dan valt weg of je een vooraanstaand notaris was. Herkennen wij niet allemaal deze menselijke trekjes? Een kat in het nauw maakt rare sprongen. De onzekerheid rond het verraad zal altijd blijven. Maar de commercie gebiedt dat de gemaakte onderzoeksonkosten moeten worden vergoed. Ik zal dit boek niet kopen.



Truus Groothuis, Culemborg.

Unilever | School aandeelhouders bij over uitputting planeet

‘Unilever zet zijn kaarten op groei’ (AD 18-1). Unilever ging onder de vorige ceo Paul Polman voor vergroening van het bedrijf. Nu de koers van het bedrijf achterblijft en activistische aandeelhouders de trom roeren, schiet het concern weer in de kramp van bedrijfsgroei. Nu het klimaat de wal lijkt te zijn die het schip zal keren, is duurzaamheid het nieuwe groeien. Maak er werk van de bejaarde aandeelhouders van Unilever bij te scholen met kennis over uitputting van onze aardbol en de beperkte mogelijkheden voor groei. Moderne groei is niet langer de bankrekening van de aandeelhouders, maar de toekomst voor zijn of haar kinderen.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Novak Djokovic | Meer landen zullen hem mogelijk gaan weigeren

‘Djokovic weet dat hij altijd welkom is in Ahoy’ (AD 18-1). Niet in Australië, niet in Frankrijk en niet in Amerika. Wel in Ahoy Rotterdam, bij het ABNAmro-tennistoernooi, Daar wordt hij ‘met open armen’ ontvangen, want het ABNAmro-toernooi ‘hanteert, geheel in lijn met de Nederlandse overheidsregels, geen strengere regels voor die groep (niet gevaccineerden)’. Hoe komt het toch dat overal de winkels, horeca, cultuur allemaal open zijn en in Nederland al weken niet? Juist, daardoor.



H. Koster

WK-keepers | Geen blunders Bijlow, het zijn beoordelingsfouten

‘Potentiële WK-keepers scoren nu allemaal minpunten’ (Sportwereld 18-1). Keeper Justin Bijlow maakt de laatste weken fouten die fataal zijn voor Feyenoord. Het zijn geen blunders maar beoordelingsfouten. Hij denkt te veel. Een keeper moet zijn intuïtie volgen. Niet denken, maar doen. Daardoor zal hij nog meer gaan denken en zullen zijn fouten toenemen. Wellicht kan een psycholoog hier uitkomst bieden.



M. Spruit, ‘s Heerenhoek.

