Reacties op minister Blok over gaswinning Groningen: ‘Hij neemt het grote aantal klachten niet serieus’

'Ik hoop dat het tij nog kan keren met deze bewustwording' en 'Ajax handelde tegen de regels, waar blijft het excuus?': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 10 januari verschenen.

Gas Groningen | Nieuwe bewindslieden: doe zulke uitspraken niet

‘Blok: meer gas geen groot effect op bevingen’ (AD 8-1). Hoe kan minister Stef Blok dit zo zeggen? Hij kan blijkbaar in de toekomst kijken. Ik snap best dat er redenen kunnen zijn waardoor er toch nog meer gas moet worden opgepompt in Groningen dan afgesproken. Maar om dan aan te geven dat dit geen effect heeft voor de omgeving, dan neem je het grote aantal klachten niet serieus. Ik hoop toch echt dat de bewindslieden van het nieuwe kabinet niet (meer) van dit soort domme uitspraken doen.



Harrie Terhorst, Westervoort.

Interview | Als je nooit leert dat iets niet kan, gaat het al fout

‘Nederland heeft obsessie om alles te willen reguleren’ (AD 8-1). Met veel belangstelling heb ik het artikel gelezen. Vooral de zin: ‘Wij reageren agressief op lijden, accepteren geen tegenslag’, is al een leven lang een inzicht van mij. Ik ben nu op leeftijd, maar hield mij jaren bezig met opvoedingsvragen van kinderen. In mijn beleving begint het allemaal bij die opvoeding. Als je de basale dingen zoals uitstellen van lekkers, cadeautjes, uitstapjes, aandacht, nooit leert en alles onmiddellijk krijgt, nooit hoeft te wachten, nooit ergens voor moet sparen, dan gaat het daar al mis. Kinderen leren dus: ik wil het nu. En als ik het nu niet krijg, word ik boos. De agressie is geboren en leer dat maar eens af. Als je groot bent, sla je gewoon de boel in elkaar. Ik hoop dat het tij nog kan keren met deze bewustwording.



Tilly Sieling, Barneveld.

Besmette spelers | Ajax handelde tegen de regels, waar zijn excuses?

Woensdag brak Ajax het trainingskamp in Portugal af omdat een aantal spelers besmet bleek met corona. Ook de besmette spelers keerden, weliswaar met een aparte vlucht, terug naar Nederland. Als de koning zoiets zou doen, zou het land te klein zijn. Zijn vakantie naar Griekenland was strikt genomen niet tegen de regels, maar de koning heeft een voorbeeldfunctie in ons land en bood op tv zijn excuses aan. Topsporters zijn weliswaar niet koninklijk, maar ook zij hebben een voorbeeldfunctie en ook zij worden vorstelijk betaald. En Ajax handelde wel degelijk tegen de regels. Waar blijft het excuus?



Piet Borst, Harmelen.

Fitnessruimte Erasmus MC | Nog niet aangetreden of hij is al omstreden

‘Sportminister houdt fitnessclub in ziekenhuis open’(AD 8-1). Me dunkt dat niet alleen voor het personeel van het Erasmus MC het sporten erg belangrijk is. Ernst Kuipers is nog niet aangetreden en wat mij betreft nu al omstreden. Regels in eigen voordeel, en de rest van Nederland in een zeer kwalijke lockdown. Schandalig.



Wanda de Schrijver-Vreugdenhil, Simonshaven.

Fitnessruimte Erasmus MC II | Op die manier staan de fakkelmannen snel klaar

We moeten wat minder olie op het vuur gooien, wat verdraagzamer zijn. De media zouden daar ook aan kunnen meewerken. Een minister die nog niet eens is aangetreden wordt inmiddels alweer aangevallen over een intern sportzaaltje dat geopend is. Op die manier staan de fakkelmannen al snel weer klaar. Je hoeft niet alles dood te zwijgen, maar denk eens na voordat zo’n artikel op pagina 3 gezet wordt. Veel wijsheid toegewenst.



Jack Apon, Noordwijk.

Column Sjoerd Mossou | Topsporters die regels in acht nemen zijn winnaars

‘Pröpper moreel de grote winnaar’ (Column 8-1). Weer zo’n voortreffelijke (sport)column van Sjoerd Mossou waarin hij ons een voetbalwereldje schetst vol arrogant gedrag van voetballers die graag hun rijkdom tentoonspreiden met stuitend decadent gedrag en dat ook nog eens schaamteloos aan hun vele volgers laten zien in vlogs en op internet. Hij besluit zijn column met de gestopte voetballer bij PSV, Davy Pröpper, tot morele winnaar uit te roepen, want Davy voelde zich niet meer thuis in de voetbalcultuur. Maar ook alle andere (top)sporters die zich ondanks hun rijkdom netjes aan de regels houden, zou ik hierbij morele winnaars willen noemen.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Coronaregels uitvaart | Het was ons heel dierbaar en reacties waren positief

‘Vooraf is intieme uitvaart lastig, achteraf is het heel fijn’ (AD 8-1). Vorig jaar januari is mijn man plotseling overleden. Bij de crematie mocht maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Alleen onze naaste familie en beste vrienden waren aanwezig. Verder konden belangstellenden via een livestream de plechtigheid bijwonen. Na de crematie konden wij met de aanwezigen proosten op zijn leven. Dit gaf voor ons iets heel dierbaars en intiems, waar wij later alleen maar positieve reacties op kregen.



G. van Exter, Noordwijk.