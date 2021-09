Reacties op mislukte formatie: ‘Geef ons verkiezingen zodra Pieter Omtzigt terug is’

‘Er is weinig te zien van de beloofde verandering in de Haagse bestuurscultuur’, en ‘terugverlangen naar Fidan en Renze’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van donderdag 2 september verschenen. Je kunt een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Nieuwe verkiezingen enige oplossing om uit impasse in Den Haag te komen

‘Minderheidskabinet inzet formatieruzie’ (AD 1-9). Inmiddels zijn in Den Haag de persoonlijke verhoudingen tussen politici aangetast. Dat gaat met de vorming van een minderheidskabinet niet beter worden. Er zijn vanaf de verkiezingen zoveel affaires geweest dat het nu eindelijk eens moet doordringen dat nieuwe verkiezingen de enige oplossing zijn om uit de impasse te komen. Het zou de partijen die maanden hebben geprobeerd een kabinet te smeden sieren hun leiders te laten terugtreden om met frisse moed weer vooruit te kunnen. Voorafgaande aan nieuwe verkiezingen kunnen de PvdA en GroenLinks laten zien of ze écht willen fuseren en kan Pieter Omtzigt eventueel een eigen partij lanceren. De democratie is na alle gebeurtenissen gebaat bij nieuwe verkiezingen.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

In deze formatie gedragen politici zich als verwende schoolkinderen

Wat erger ik me aan deze politici. Het zijn net verwende kinderen, net als op school. Jij mag wel meedoen, jij niet. Het wordt hoog tijd dat ze de partijen bij elkaar zetten, waar de kiezer voor heeft gekozen. Waarom zouden we anders hebben gestemd? Dit is een kleine groep die de touwtjes in eigen hand wil houden.



Cock Duym, Schiedam.

Weinig zicht op de beloofde verandering in bestuurscultuur

En maar klagen over ‘elkaar vasthouden’ en dat ‘linkse blok’. Zeg maar blokje, 17 zetels voor PvdA en GroenLinks, tegen 49 zetels voor VVD en CDA. Het zijn juist de VVD en CDA die elkaar krampachtig vasthouden. Gewoon pathetisch om te zien hoe dit demissionaire kabinet, Rutte voorop, met besturen omgaat. Voorlopig ook weinig zicht op de beloofde veranderingen in de bestuurscultuur. Nieuwe verkiezingen uitschrijven, lijkt de beste optie en is ook het eerlijkst. Pieter Omtzigt is dan waarschijnlijk terug en zo kan er weloverwogen worden gekozen.



Rob Zwart, Dronten.

Juist heel on-Nederlands als GroenLinks meeregeert

GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt het on-Nederlands dat de VVD en het CDA geen linkse coalitie willen. Het is juist on-Nederlands dat een verliezende partij in een kabinet terechtkomt. Van Ploumen (PvdA) is het niet slim vast te blijven zitten aan Klaver. Overwegend is er bij de laatste verkiezingen geen winst voor links uitgekomen. Dus duidelijk zat.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Ploumen en Klaver frustreerden de formatie

‘We zijn als politici verplicht om te proberen dit land verder te helpen’. Beste Jesse Klaver, hoe kan je dat nu zeggen? Misschien nog eens even terugkijken naar de verkiezingsuitslag? Het is een wonder dat je überhaupt mag aanschuiven na zo’n verlies. Laat de PvdA los en neem eens echt verantwoordelijkheid. Dat geldt overigens ook voor Lilianne Ploumen. Jullie frustreren de formatie.



Helena Bree, Rotterdam.

Ik verlang terug naar De Vooravond met Fidan en Renze

‘Urgentie?’ (Column 1-9). Een rake column van Angela de Jong. Bij BNNVara moesten Fidan Ekiz en Renze Klamer weg bij De Vooravond, want die misten urgentie. En Fidan was een handige pion in verkiezingstijd om uit te stralen dat de publieke omroep helemaal niet zo links is. Juist opgemerkt. Minstens zo erg is het gebrek aan deskundigheid. Zo mocht Sylvana Simons maandag met droge ogen zeggen dat Woodstock in 1969 een wit festival was. Niemand die vertelt dat er toch artiesten als Jimi Hendrix, Sly & the Family Stone, Carlos Santana en Ravi Shankar optraden. Van presentatoren mag je verwachten dat ze zich inlezen. Ik denk dat veel mensen terugverlangen naar De Vooravond met Fidan en Renze. Maar ja die zijn niet politiek correct genoeg.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

