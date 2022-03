Reacties op mogelijke vleestaks: ‘Dit soort maatregelen treft de lagere inkomens’

‘Dan is het resultaat dat de mensen met een kleine beurs de dupe worden’ en ‘Chris Rock maakte een totaal onsmakelijke grap’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 31 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Vleestaks | Niet duurder maken, maar het goede gedrag belonen

‘Onderzoek naar vleestaks’ (AD 30-3). Minister Staghouwer van de CU wil een onderzoek naar een vleestaks. Wat is dat toch voor links reflex om ongewenste zaken duurder te maken? We vliegen te veel, dus een vliegtax. We gebruiken te veel gas, dus wordt de belasting verhoogd. Dit soort maatregelen treft de lagere inkomens. Voor wie het wel kan betalen verandert er niets. Maak groente en fruit goedkoper, net als treinreizen. Geef ruime subsidies op zonnepanelen. Nu zetten velen de hakken in het zand. Logisch, want die vleesvervangers zijn niet bepaald gezond. En aan de smaak van havermelk moet je echt wennen. Net als aan de prijs, trouwens. Kortom: beloon goed gedrag.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Vleestaks II | Doe het dan op de bon

Er wordt een onderzoek gedaan naar een vleestaks. Dan is het resultaat dat de mensen met een kleine beurs de dupe worden. Doe het op de bon. Dan wordt iedereen gedwongen minder vlees te eten.



Peter Prins, Berkel en Rodenrijs.

Post gevangenen | Alle gedetineerden dupe omdat justitie niet oplet

Emates is een berichtenservice om via e-mail (één A4-tje) contact te hebben met een gedetineerde. Let wel: van buiten naar binnen. Sinds een paar jaar zijn er enkele locaties waar mails ook van binnen naar buiten kunnen worden verstuurd. Op dit moment zijn er tien van de ruim dertig locaties waar ook uitgaande mail mogelijk is, waaronder vreemd genoeg de EBI in Vught. Overigens wordt alle post, ook de Emates-mail, gecontroleerd en gelezen door de Dienst Justitiële Inrichtingen. Er is dus geen sprake van ‘voortgezet crimineel handelen’. Helaas wordt door pers, justitie en OM sinds een paar dagen gesuggereerd dat gedetineerden in elke instelling vrij kunnen communiceren. Per 28 maart is het mailverkeer stilgelegd. Veel gedetineerden kijken uit naar hun e-mail van familie. Dit wordt hen nu ontnomen, omdat mogelijk bij de EBI een gedetineerde niet (goed) is gecontroleerd.



M. Das, Rotterdam.

Corona | Het is zinvol om daar nog eens naar te kijken

‘Corona raakte migrant en lage inkomens het hardst’ (AD 29-3). Zo luidt de kop boven het artikel. Meerdere oorzaken daarvoor worden aangevoerd. De belangrijkste oorzaak ontbreekt mijns inziens. Komt dat door angst voor reacties? De belangrijkste oorzaak is dat met name bij migranten het aantal vaccinaties veel lager is dan bij andere groepen. Misschien is het zinvol om dat te onderzoeken. Gebrekkige kennis van de taal kan geen goede reden zijn. Het moet bijna wel voortkomen uit culturele of religieuze overwegingen.



Pieter Verhoeven, Noordwijk.

Gastgezin | Het is heel iets anders om je man achter te laten

Waarom is bij de opvang en huisvesting voor Oekraïners meer mogelijk dan voor Syriërs, zo is de vraag bij het artikel. Daarop wordt niet echt antwoord gegeven. Het ligt toch voor de hand, maar het mag blijkbaar niet hardop gezegd worden? Er is een verschil tussen groepen vrouwen met kinderen, van wie de man achterblijft om zijn land te verdedigen, én groepen jonge mannen die naar het Westen komen en hun vrouwen en kinderen achterlaten in het gevaarlijke gebied.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Will Smith | Gekwetst zijn is subjectief

‘De omgekeerde wereld’ (Brieven 30-3). Chris Rock maakte een totaal onsmakelijke grap. Dat lijkt mij nog geen reden iemand zomaar te slaan. De grap was onaanvaardbaar volgens briefschrijver Levier Vermeer. Wie bepaalt wat wel en niet aanvaardbaar is? In Nederland bepaalt de rechter dat. Mijns inziens blijf je altijd van elkaar af, ongeacht hoeveel je gekwetst bent. Dat is sowieso een subjectief begrip.



Martin Oostdijk.

