Reacties op mondkapjes: ‘Laat het OMT de oogkleppen eens afdoen’

'Hulde voor het OMT om nieuw advies voor het dragen van mondkapjes' en 'De beëdiging van Rutte IV is een dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis': dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden.

Mondkapjes | Er is een einde aan wat de mensen willen en kunnen

‘Minister Kuipers sceptisch over versoepelen: heel weinig ruimte’ (AD 11-1). Het OMT maakt een draai van 360 graden en opeens moeten wij ook buiten allemaal een medisch mondmasker gaan dragen, klasse FFP2. Ik denk niet dat mensen hiertoe overgaan, ik tenminste niet. Ik ben nu drie keer gevaccineerd, dat moet maar voldoende zijn. Ik heb nog twee dozen met chirurgische mondkapjes staan, en gezien de stijgende prijzen en de achterblijvende AOW en pensioenen ben ik niet van plan voor eigen rekening nog meer kosten te gaan maken. De zorgpremie is weer hoger geworden en ook de eigen bijdragen worden bij steeds meer handelingen gevraagd en berekend. Er is een einde aan wat mensen willen en kunnen doen inzake gezondheidszorg, laat het OMT de oogkleppen eens afdoen en dan praten we verder.



M. Beijer-Korzelius, Dordrecht.

Mondkapjes II | Prima advies van OMT aan kabinet, nu lockdown nog

Hulde voor het OMT om een nieuw advies voor het dragen van mondkapjes aan het kabinet te geven. Daarmee komen we op gelijke voet met Duitsland en België. Als we nu ook de ‘ongevraagde’ adviezen van Duitsland en België overnemen met betrekking tot de lockdown, het opheffen daarvan, bereiken we een evenwichtige situatie met onze buurlanden. Horeca, cultuur en winkeltoerisme naar België en Duitsland is dan niet meer nodig en dus goed voor de economie in Nederland.



Ton den Ouden, Bergambacht.

Beëdiging Rutte IV | Met dezelfde partijen verder kan niet goed zijn

‘Rutte IV aan de slag’ (AD 11-1). Ondanks de positieve berichtgeving in het AD ben ik van mening dat 10 januari 2022 als dieptepunt in de Nederlandse geschiedenis zal worden herinnerd. De beëdiging van Rutte IV. Dezelfde onbetrouwbare partijen en incapabele bewindslieden maken er de dienst uit. De voortdurende fundamentele problemen en hoofdpijndossiers liggen er nog en zullen, in plaats van opgelost te worden, alleen maar erger worden. De onmenselijke bureaucratie, nationaal en Europees, zal nóg dwingender worden. Daaruit volgt nog méér onvrijheid en overheidsbetutteling. Angst en onderling wantrouwen zijn en blijven de norm. De aalgladde jokkebrok Mark Rutte zal wel nooit erkennen dat de bevolking het gelag moet én zal betalen.



Simon Tom, Zoutelande.

Beëdiging Rutte IV II | Laat ze eerst beginnen, oordelen doen we later

De afgelopen dagen tientallen keren moeten aanhoren dat het vertrouwen in het nieuwe kabinet historisch laag is. Ieder journaal en iedere talkshow moet kennelijk lage percentages laten zien die worden gemeten door de verschillende onderzoeksbureaus. Hierdoor ontstaat volgens mij zoiets als een self fulfilling prophecy waardoor vertrouwen misschien alleen nog maar verder zakt. Ik zelf heb het volste vertrouwen dat dit nieuwe kabinet de komende jaren goede besluiten gaat nemen in het belang van ons land. Pas daarna kan ik bepalen of het vertrouwen terecht was en niet eerder.



Jan de Boer, Nieuwveen.

Trauma kerkverlater | Religie moeten we met het nodige wantrouwen zien

‘Jij belandt op de onderste plek in de hel, zei mijn moeder tegen mij’ (AD 11-1). Een aangrijpend artikel over de fratsen en misstanden binnen een geloofsgemeenschap, de Gereformeerde Gemeente in Nederland, in dit geval. Hier hadden ook andere enge geloofsgemeenschapjes model kunnen staan. Het toont maar weer eens aan dat religie in het algemeen met het nodige wantrouwen bezien moet worden. Ook andere religies dan het christendom die alle uit dezelfde loot stammen en hetzelfde onbarmhartige Opperwezen vereren, hebben door de eeuwen heen veel ellende veroorzaakt. En toch ken ik in mijn vriendenkring veel christenen. Ik verkeer graag in hun gezelschap en op veel punten zitten we op dezelfde lijn zolang we het niet over het geloof hebben. Ik heb er veel bewondering voor dat ze uit een verschrikkelijk boek als de Bijbel, tóch levenslessen weten te destilleren die hen tot hoogst aimabele mensen maakt en voor wie ik mijn hand in het vuur zou willen steken. Verder realiseer ik me terdege dat het christendom voor kunst en cultuur een inspiratiebron van onschatbare waarde is geweest. Alleen al vanwege de Mattheüs Passion bijvoorbeeld, kan het christendom voor mij niet meer stuk.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Merel | Leeggeroofd door ekster, wiens populatie wel groeit

‘Vroegste zanger legt het loodje’ (AD 10-1). De laatste jaren zien wij steeds minder merels in onze groene tuin met hagen, struiken en een veel bezocht vogelbad. Ieder jaar hebben we wel een paartje met een nest vol eieren of met jongen. Helaas wordt zo’n nest vaak leeggeroofd door een ekster. Dat is de vogelsoort die wij wel in aantal zien toenemen.



Rani de Waal, Gouda.

