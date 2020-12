Reacties op mondkapjesbeleid: ‘Het polderen in Nederland gaat mij soms veel te ver’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 3 december in de krant verschenen over onder meer het coronavirus en schoolexamens.

Crisisprotocol | Sterkte voor degenen die dit moeten gaan beslissen

‘Plek tekort op ic? Jongeren eerst’ (AD 2-12). Hoewel het pas in het meest zwarte scenario zal spelen, is deze keuze toch niet onomstreden. Als iemand zich consequent aan de regels heeft gehouden, dus afstand, geen bezoek over en weer, drukke plaatsen vermijdend en zich zelf en anderen heeft beschermd (mondkapje) kan hij toch pech hebben. Als die persoon dan acute ic-zorg nodig heeft, kan die de klos zijn als een jongere, die bewust de regels heeft overtreden, feestje, drukke plekken, geen afstand, en daarbij ernstige corona heeft opgelopen en ic-zorg nodig heeft. Dus ‘eigen schuld’ heeft dan toch voorrang boven ‘goed voor jezelf gezorgd’. Jammer, maar helaas. Wie dit moet beslissen, wens ik veel wijsheid toe.



Peter Kooij, Nieuw-Lekkerland.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Crisisprotocol 2. | Rutte zegt het vaak zelf: die keuze hoort bij de baan

Momenteel lig ik in het ziekenhuis, net als vijf weken geleden. Niet vanwege corona, maar een andere niet-fijne aandoening. Ik zie ook nu weer hoe keihard het zorgpersoneel zijn werk doet. En nog steeds zie ik een paar zaken die mijn bloeddruk omhoog jagen (wat in mijn geval nog gunstig is ook). Zo is er een organisator van een ‘veilig’ homofeestje, want de deelnemers hadden allemaal al corona gehad. En ik zie het advies dat bij eventuele triage, leeftijd een rol gaat spelen. Maar wat nu als er één bed is en er gekozen moet worden tussen Willem Engel en prinses Beatrix? Zijn we dan ook zo consequent? De adviesraden om heroverweging van dit standpunt vragen, was natuurlijk zinloos, want terugkomen op een advies duurt erg lang. Kijk als voorbeeld naar het zwalkende beleid betreffende de mondkapjes. Ook het torenhoge egogehalte van deze adviesraden zijn geen pre. Het is dus ook in dit geval gewoon de politiek die verantwoording moet nemen. Dat hoort, zoals Rutte dat vaak zegt, gewoon bij zijn baan.



R. van Dijk, Veenendaal.

Top 2000 | Heroes, lijkt in dit jaar het meest toepasselijk

‘Top 2000 dit jaar met leeg café, maar meer van eigen bodem’ (AD 2-12). Tijdens de eerste coronagolf hadden we het allemaal over de helden van de zorg, brandweer, politie enzovoort. Misschien een goed idee om allemaal in ieder geval op Heroes van David Bowie te stemmen voor de Top 2000. Het zou mooi zijn om dit nummer in dit speciale jaar als eerbetoon op nummer één te krijgen.



Aad van Vliet, Oosterhout.

Onderwijs | Ik zou hem willen zeggen: concentreer je op je werk

‘Dwing kind niet in onveilige school’ (AD 2-12). ‘Dan moeten leraren maar even iets harder werken’, aldus Michael Blok van de Stichting Protect Everybody. Weer zo iemand behorend tot de organisatie Nitwits & Co. Ik weet niet of Michael nog een reguliere baan heeft, maar dan zou hij daar wat meer aandacht aan kunnen schenken in plaats van dit soort tot op het bot beledigende opmerkingen te maken. Triest dat deze mensen een podium krijgen.



Paul Daniels, Gorinchem.

Mondkapje | Het polderen schiet door

‘Boetedreiging: nu dragen de meesten wél een mondkapje’ (AD 2-12). We zijn zo’n beetje het laatste land dat het dragen van mondkapjes verplicht. We weten nu al zo’n twee maanden dat die verplichting 1 december zou ingaan. Maar voorlopig wordt er nog niet beboet, maar alleen gewaarschuwd. Het polderen in Nederland gaat mij soms veel te ver.



Wim Rhebergen, Hoevelaken.

Schoolexamen | Houd moed, uiteindelijk komt het goed met jullie

‘Leerlingen in de rats om hun examen’ (AD 2-12). Veel leerlingen van middelbare scholen zijn bang dat ze dit schooljaar niet overgaan of het examen niet halen. Lieve kinders, ik heb een mavo-6 diploma, want met beide ervaring. En toch ben ik goed terechtgekomen. Ik heb een goede baan (vrachtwagenchauffeur) en schrijf bijna zonder taalfouten. Kijk maar: b-ij-n-a. Aangezien lange reizen voorlopig niet mogelijk zijn, is een tussenjaar ook niet nodig en kunnen jullie die periode gebruiken om de slechte cijfers van 2020 op te krikken. Veel succes, houd moed en weet: uiteindelijk komt het wel goed met jullie.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Horeca | Verdeel de pijn eerlijker

De horeca is één van de grote gedupeerden van de crisis. Waarom de pijn niet eerlijker verdelen en de winkels sluiten om 17.00 uur, waarna de horeca van 17.00 tot 22.00 open kan zijn? En dan zitten aan een tafel of bar met de standaard 1,5 meter tussenruimte. Het is niet ideaal, maar zo heeft ook deze groep ondernemers weer wat lucht. Het zal er niet drukker van worden, want veel winkeliers hebben veelal prima extra verkoopmogelijkheden via internet.



Freek van Rossem, Gouda.

Brief van de dag | Ik hoopte zó dat de pandemie het betere in de mens zou bovenhalen

Af en toe lees je berichten in de krant waarvan je denkt: lees ik hier iets over een welvarend land als Nederland?



Gisteren was het weer zover. Het deed mijn mond weer eens openvallen van verbazing. Dat Nederland tijdens de eerste coronagolf nogal werd overvallen door snel stijgende opnamen op de ic snap ik. En dat je dan keuzes moet maken, mocht de nood aan de man komen, volg ik ook nog. Als er een keuze gemaakt moet worden tussen een jongere, relatief gezonde patiënt en een oudere kan ik dat ook snappen. Wat me tijdens die eerste golf opviel was dat de discussie niet ging over structurele oplossingen, het aantal ic-bedden verhogen, maar wie er dood mag. Gelukkig wilde Duitsland een deel van de patiënten opnemen. De aantallen liepen terug en er hoefde geen oplossing meer gevonden te worden. Nu de aantallen weer oplopen, komen artsenkoepel KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) met de oplossing: laat ouderen maar doodgaan! Dat scheelt plek op de ic. In geen enkele zin in het artikel wordt naar een andere oplossing gekeken: investeren in ic-bedden. Hoe krijgen die koepels het uit hun bek? Ze hadden het kabinet onder druk moeten zetten te investeren in de ziekenhuizen, in plaats van jarenlange bezuinigingen met deze idiote keuzestress tot gevolg. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar we laten ouderen, die onder normale omstandigheden nog een fijne oude dag hadden kunnen hebben, gewoon doodgaan. Er is toch zoiets als beroepsethiek? Ik had zo gehoopt dat deze pandemie het betere in de mens zou bovehalen. Helaas blijkt daar nog weinig van.



Jan Boerefijn, Alphen aan den Rijn.

