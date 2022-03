Reacties op mondkapjesdeal: ‘Dit is simpel oplichting met voorbedachte rade’

Mondkapjesdeal | Wat is er nog meer bij elkaar gefantaseerd?

‘De Jonge bemoeide zich wel degelijk met omstreden mondkapdeal’ (AD 24-3). Als je maar lang genoeg beweert dat één plus één drie is ben je geneigd het te geloven. Zo wordt een parallel universum gecreëerd. Kijk naar het nieuws rond de mondkapjesdeal van meesteroplichter Sywert van Lienden. Hij zou mondkapjes hebben kunnen leveren zonder winstoogmerk. We weten inmiddels dat dat niet klopt. Anders gezegd: hij heeft ons voorgelogen. Naar nu blijkt dat ook onze voormalige minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, niet de gehele waarheid heeft verteld. Hij bemoeide zich wel degelijk met de omstreden mondkapjesdeal, waar hij eerder beweerde dat hij dat niet had gedaan omdat het niet in zijn portefeuille zat. Özcan Akyol schrijft in zijn column dat er keihard is gejokt. Keurig omschreven, maar zeg nu maar gewoon dat Hugo de Jonge een leugenaar is. Om misselijk van te worden. Je gaat je afvragen wat er in de afgelopen twee jaar nog meer bij elkaar gefantaseerd is.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Mondkapjesdeal II | Dit is simpel oplichting met voorbedachte rade

Als het waar is wat Follow the Money heeft ontdekt dan is wat Sywert van Lienden en zijn kompanen hebben geflikt toch niets anders dan oplichting met voorbedachten rade? Als deze mannen maar een greintje moreel besef hebben, storten ze het gestolen overheidsgeld direct terug. Hoe inhalig en geestesziek moet je zijn om onder het mom van liefdadigheid de gemeenschap voor ettelijke miljoenen te tillen? En hoe schrijnend is het dat anderen die onterecht door de belastingdienst als fraudeur zijn gebrandmerkt en van wie het leven daardoor soms volkomen is geruïneerd, hemel en aarde moeten bewegen om recht gedaan te worden en van de overheid gecompenseerd te krijgen? Dan zijn de regeltjes kennelijk zo gecompliceerd dat, ondanks mooie beloften, gedupeerden nog steeds op hun geld moeten wachten, terwijl de miljoenen voor de ondeugdelijke mondkapjes van Van Lienden kennelijk direct zijn overgemaakt. Is het verwonderlijk dat de burger zijn vertrouwen in de overheid kwijtraakt?



Peter Nieuwenhuizen, Houten.

Winst Eneco | Financiële ellende, dat is wat privatisering bracht

‘Hoe wrang, die winst van het energiebedrijf’ (Commentaar 23-3). Wat een goed commentaar van Saskia van Westhreenen. In de kop zou ik zelf ‘wrang’ hebben vervanger door: ‘het is een grof schandaal’. Aan het eind concludeert ze dat we best reden hebben om boos te zijn ‘op de uitverkoop van nutsbedrijven die kort na de eeuwwisseling in gang is gezet. Want dit is precies waarvoor destijds werd gewaarschuwd.’ Met die uitverkoop bedoelt Saskia natuurlijk de privatisering van de nutsbedrijven die al met Paars is begonnen. Ik wil hierbij graag herinneren aan de uitspraak van Wim Kok in 1995 waarin hij de ideologische veren van de PvdA afschudde. Hiermee zette hij de beginselen van het socialisme bij het vuil en zette de deur open voor de ideologie van privatisering en marktwerking, passend bij het neoliberalisme. Naar mijn beste weten, was (is) alleen de SP fel gekant tegen privatisering en marktwerking bij de nutsbedrijven. Naast de negatieve gevolgen van de privatisering in de zorg zien we nu tevens dat de overheid door de privatisering en versnippering niet meer in staat is om mensen die in de problemen komen door de energiecrisis te compenseren. Ik zou zeggen: tel uit je winst.



Steven de Kat, Haarlem.

Winst Eneco II | Misschien kan Eneco het zelf uitleggen, die stijging

Is dit nu nepnieuws of is het echt? Eneco gaat nu maandelijks de tarieven aanpassen en natuurlijk niet omdat het ineens goedkoper gaat worden, maar om lekker te verhogen om goed geld te verdienen. Maar zijn tariefverhogingen nu echt nodig? Ik vraag dat, omdat ik in het laatste stukje moet lezen: ‘Door de hoge energieprijzen steeg de omzet met 26 procent naar 5,2 miljard euro. De nettowinst groeide met 77 procent ten opzichte van 2020 tot 209 miljoen euro’. Misschien kan Eneco uitleggen waarom de tarieven dan zo moeten stijgen.



Ron van Drunen, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Online oplichting | Geef ouderen de ruimte traditioneel te bankieren

‘65-plusser banger voor online fraude dan voor dementie’ (AD 23-3). Hierbij wil ik een oproep doen aan de banken en met name ING, met een verleden als onderdeel van de Postbank. Ik doe niet aan onlinebankieren omdat ik bang ben opgelicht te worden. Ik heb ook een appje gekregen van m’n dochter om geld over te maken, haar mobiel was kapot. Je zou er werkelijk zomaar intuinen. Daarom banken, laat de kosten voor papierbankieren vervallen. De afschriften, enveloppen en overschrijvingskaarten. Jullie maken miljarden winst. Maak ze gratis voor de ouderen en slechtzienden. Zoveel verschil in de winst zal het niet maken.



Mevrouw Bosman, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.