Reacties op mondkapjesdeal: ‘Er wordt alles aan gedaan om dit onder het tapijt te vegen’

Mondkapjesdeal | Dit stinkt erger dan een lang gedragen mondkapje

‘Kamer krijgt geen info over rol De Jonge in Sywert-deal’ (AD 29-3). De mondkapjesdeal schijnt nog erger te stinken dan een mondkapje dat twee jaar achter elkaar is gedragen, zo lijkt het. Extra informatie over deze deal laat nog wel even op zich wachten. Eerst moet het goed onderzocht worden. Anders gezegd: eerst moet alles dusdanig gekneed en gesmeed worden, dat straks het eindoordeel onder de titel ‘Het liep af met een sisser’ komt te vallen.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Mondkapjesdeal II | Nieuwe bestuurscultuur wordt nog een opgave

Het kabinet weigert om de Kamer het feitenrelaas te presenteren over de rol van minister De Jonge in de de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Zou het nog wat worden met de nieuwe bestuurscultuur? Ik ben bang van niet.



Niels Bos, Amstelveen.

Mondkapjesdeal III | Komt hier dan ook weer een enquête voor?

Hoe moeilijk kan het zijn om direct openheid van zaken te geven als er niets aan de hand is? Nu wordt alles gedaan om dit onder het tapijt te vegen. Dus de doofpot in. VVD en CDA bepaalden in grote lijnen hoe om te gaan met alles rondom corona en dit verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Parlementaire enquête nummer zoveel?



J. ten Have, Woerden.

Mondkapjesdeal IV | Zorgelijke ontwikkeling: Barbertje moet hangen

Jammer dat de Tweede Kamer zich veel bezighoudt met het beschadigen van politieke leiders, de zogenaamde Barbertje-moet-hangen-mentaliteit. Nu weer, met PvdA-Kamerlid Attje Kuiken voorop, het proberen onderuit te halen van minister De Jonge. Geen geduld opbrengen totdat er alle duidelijkheid over de betrokkenheid rond de mondkapjesdeal is. Laat men zich toch bezighouden met zaken die meer prioriteit verdienen. Men volgt de media en wakkert het wantrouwen tegen de overheid zodoende verder aan. Ik vind dit een zorgelijke ontwikkeling.



Albert Rikkers, Alphen aan den Rijn.

Sancties tegen Rusland | Wat een slappe houding tegen Russisch vastgoed

‘Toekomst als niemandsland, bezet of toch vrij?’ (AD 29-3). De zoveelste keer in korte tijd dat ik me schaam Nederlander te zijn. Onze overheid laat keer op keer zien dat die een groot gebrek aan daadkracht heeft. Of is het onbenul of onverschilligheid? Of het nu gaat over de afhandeling van aardbevingsschade, het compenseren van slachtoffers van die verschrikkelijke toeslagenaffaire én nog eens extra onder de aandacht gebracht door Peter Pannekoek: de uithuisplaatsing van kinderen van ouders die van toeslagfraude werden verdacht. Er gebeurt eigenlijk niets. En nu blijkt dat Russisch vastgoed in Nederland niet wordt aangepakt door totale besluiteloosheid van onze overheid. Wanneer houdt dit gehannes nou eens op?



Fred van den Bergh, Den Haag.

Belastingen | In harde euro’s betaalt een veelverdiener niet minder

Er is de afgelopen week veel geschreven over de oneerlijke belastingheffing. Hierbij moet echter niet vergeten worden dat het in het oorspronkelijke onderzoek gaat om percentages. In harde euro’s betaalt een veelverdiener niet minder dan degene met een laag of gemiddeld inkomen. Immers, 20 procent van een ton is flink meer dan 50 prcent van 25.000. Dat er onder de streep in het eerste geval meer overblijft, is een andere kwestie.



Constance Scholten, Voorburg.

Kritiek Van Gaal op Qatar | Ongelofelijk hoe uitspraak Van Gaal wordt afgezwakt

‘Ik zeg altijd wat ik denk’ (AD Sportwereld 29-3). Het is ongelofelijk hoe Gijs de Jong, met de titel van secretaris-generaal van de KNVB, de terechte kritiek van Louis van Gaal over Qatar en de Fifa probeert af te zwakken. Van Gaal doet nooit iets zonder een bedoeling en dan pakt hij bewust het podium. Klasse. Dus als Gijs nou gewoon zijn mond houdt. Van Gaal heeft hem daar niet bij nodig. En wil al helemaal niet dat zijn uitspraken worden afgezwakt. Gijs de Jong moet doen waar hij voor is aangesteld, waarvan ik me overigens afvraag wat dat precies is.



Alex Nieuwenhout, Delft.

Will Smith | De omgekeerde wereld

‘Na de klap van Will Smith bleef het ijzig stil in het Dolby Theatre’ (AD 29-3). Ik begrijp de commotie niet. Misschien sta ik op mijn kop, maar ik vind het de omgekeerde wereld dat iedereen over acteur Will Smith valt, en niet over Chris Rock. Geef mij zo’n man als Smith, die opkomt voor zijn vrouw, en het de ‘grappenmaker’ betaald zet. Die grap was onaanvaardbaar, die klap niet, want daar vroeg Rock om. Hij is dan ook degene die excuses zou moeten aanbieden aan Smith en vooral aan diens vrouw.



Levien Vermeer, West Betuwe.

