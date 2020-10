Reacties op motie salarisverhoging: ‘Wie oordeelt over het gedrag van anderen, moet eerst in de spiegel kijken’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 30 oktober in de krant verschenen over onder meer de testcapaciteit en de motie om zorgpersoneel structureel meer loon te geven.

Motie salarisverhoging | Slecht moment nu ze weer in de frontlinie komen

‘Ongenoegen over negeren salarismotie’ (AD 29-10). Een dinsdag aangenomen motie voor een salarisverhoging in de zorg wordt door het kabinet terzijde gelegd. Premier Rutte en zijn VVD staan virtueel op 42 zetels. Waarom kan onze minister-president steeds maar knollen voor citroen blijven verkopen? Zelfs over de beloofde bonus, die niet voor alle medewerkers is, ontstaat grote verwarring, onvrede en tweespalt bij zorgpersoneel. Juist nu deze mensen weer vele uren moeten overwerken in grote plastic pakken met moeilijk te beademen maskers, brillen, handschoenen en kapjes.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Motie salarisverhoging 2. | Eerst zijn het onze helden en nu laten we het afweten

Telkens worden wij door premier Rutte en minister De Jonge gewezen op ons gedrag. Dan wil ik wijzen op het gedrag van de politici aangaande meer loon voor medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Zelfs nadat een meerderheid voor heeft gestemd, gaat het niet gebeuren. Bij een vorige stemming liepen zelfs verscheidene politici als kleine kinderen snel weg om niet te hoeven stemmen. Eerst de mond vol over de helden in de zorg en dan het volkomen af laten weten. Ook de beloofde duizend euro is er nog niet. Wie oordeelt over het gedrag van anderen, moet eerst in de spiegel kijken.



Jan Kemeling, ’s-Gravenzande.

Motie salarisverhoging 3. | Het kabinet heeft al vaak uitgelegd wat de grens is

Hoe is het mogelijk dat er voor de zoveelste keer een motie voor loonsverhoging voor de zorg wordt ingediend? Er is al vaker goed uitgelegd waarom het in deze tijd van groot banenverlies en financiële onzekerheid niet kan. Er zijn al loonsverhogingen in de cao vastgelegd, een bonus is beloofd. Zou fijn zijn als de oppositie de regering echt ondersteunt in de strijd tegen corona door mee te denken hoe we dit als land te boven gaan komen in plaats van dingen te roepen die op het moment niet reëel zijn. Maar ja, de verkiezingen zijn in zicht natuurlijk.



H. Groenewoud, Lisserbroek.

Luister hier naar de AD Nieuws Update. De AD Nieuws Update verschijnt elke werkdag op Spotify en Apple Podcasts: Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Testcapaciteit | Onbegrijpelijk dat dit zo lang heeft moeten duren

‘De zorg worstelt met een hausse aan patiënten’ (AD 29-10). Het verzuim in de zorg is hoog door corona en wachten op de testuitslag. Nu gaat de regering de testcapaciteit snel uitbreiden, onder meer door sneltesten en commerciële aanbieders. Hè, hè. Waar landen als Korea en Taiwan al in april van dit jaar sneltesten hadden, Denen en Duitsers al lang een optimale testcapaciteit hebben, gaat onze regering eind oktober ook nog eens wat doen. Als iedereen binnen een kwartier de uitslag heeft kunnen allerlei activiteiten, inclusief horeca en evenementen gewoon doorgaan. Het is voor mij onbegrijpelijk dat dit allemaal zo lang moet duren.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Bedreiging jouRNALISTen | Advies om te verhuizen? Geef dit meer aandacht!

‘Mis bij aanpak bedreigingen’ (AD 28-10). Wat lees ik nu in de marge van de krant? Chris Klomp krijgt na bedreigingen het advies van politie dat er niets aan te doen is en dat hij ‘beter kan verhuizen’. Maak daar een echt artikel van.



Klaas Faber, Nijmegen.

Vitamine D | Nu onmiddellijk inzetten

‘Experts: Iedereen aan de vitamine D’ (AD 28-10). Nu bekend is geworden dat vitamine D kan meehelpen het coronavirus terug te dringen, zou dit dan niet zo spoedig mogelijk ingezet kunnen of moeten worden?



B. Blok, Rotterdam.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Column Marjan Berk | Je voelt heimwee bij haar

‘Verhuizing’ (Column 28-10). Marjan Berk zal met dankbaarheid terugkijken op haar leven in Kalenberg, maar tussen de regels door voel ik haar verdriet en heimwee naar alles wat zo snel voorbij is gegaan.. Ieder voorwerp heeft een geschiedenis. Vreugde en verdriet gaan mee in de verhuiswagen. Ik wens Marjan nog een fijne tijd toe in haar hofje. Ze zal er vast ‘hoffelijk’ worden ontvangen.



Truus Groothuis, Culemborg.

Ziekenhuizen | Niets tegen Mark Rutte, wel tegen het liberalisme

Is het niet van de zotte dat ziekenhuizen failliet gaan en er een tekort aan bedden is? Hou een of twee ziekenhuizen centraal gelegen, slapend in stand in plaats van alles te dumpen, zoals bedden. Over het probleem van handjes moet men maar eens goed nadenken. Train mensen die je kan doorschuiven. Dat geeft ruimte voor personeel én patiënten. Leuk hè, marktwerking? We worden wat dat betreft een soort Trump-land. Voel ik me steeds minder in thuis. Ik heb niks tegen Mark Rutte maar wel tegen de liberale werkwijze.



Ger van Heest, Leiden.

Brief van de dag | Wat wil Westendorp nu eigenlijk? Alle ouderen thuis laten stikken?

‘De hoogste tijd voor een nationaal Corona-akkoord’ (AD 24-10).Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp pleit (met arts en filosoof Marli Huijer, red.) voor een Corona-akkoord, maar kan of wil geen voorzetje geven hoe dit akkoord in te richten. ,,Het is aan de samenleving om daar een creatieve oplossing voor te verzinnen.’’ Hij geeft met veel woorden aan dat het ingestelde beleid fout is. Want cultuur, restaurants, sport, onderwijs et cetera hebben te veel te lijden. Een oplossing heeft-ie niet. Bedankt voor deze loze, opruiende, niet aan enige oplossing bijdragende woorden, collega Westendorp. U bedoelt natuurlijk met het akkoord dat ‘alle’ ouderen weg moeten blijven uit het ziekenhuis. Thuis stikken, terwijl anderen kunnen lachen in de comedyclub. Er zijn wel een paar lege stoelen, niet vanwege positieve testen, maar omdat mensen bij moeder thuis blijven, om afscheid nemen. Zullen we het op een akkoordje gooien? Vanaf 67 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd? Want vanaf die leeftijd blijkt het maatschappelijk belang om alles uit de kast te halen plots ernstig gedaald.



Jefrey Vermeulen, chirurg, Lid OMT Maasstadziekenhuis.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Hieronder staat de reactiemogelijkheid aan: