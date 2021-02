Reacties op niet doorgaan Elfstedentocht: ‘Organisatoren snappen wat belangrijk is’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die donderdag 11 februari in de krant verschenen over onder meer de Elfstedentocht en vluchtelingen.

Brief van de dag | Echte vluchtelingen zijn van harte welkom, stel eisen aan de anderen

‘Een niet zo’n heel lieve tip om met Polen te onderhandelen over vluchtelingen’ (AD 9-2). Ik vind het wel een goede tip van Elisabeth. Je bent tenslotte één Europa, dan moeten er ook dezelfde maatregelen gelden en ieder land een deel van de vluchtelingen opnemen. En er mogen geen uitzonderingen zijn. En het antwoord van Stef Blok bevalt me helemaal niet. Hij geeft aan dat vluchtelingen een voorkeur hebben en alleen naar de meest welvarende landen willen, waar de voorzieningen en lonen het hoogst zijn; wat vaak ten koste gaat van de eigen inwoners. Zoals het verkrijgen van een woning, wat voor veel Nederlanders bijna onmogelijk is. Uit deze mentaliteit blijkt duidelijk dat zij geen echte vluchtelingen zijn, maar hier alleen naar toe komen voor het luxere leven. Als je echt een vluchteling bent, ben je al blij dat je in een veilig land bent waar geen oorlog of terreur is. Aan immigranten kunnen eisen gesteld worden zoals elders ook gedaan wordt. Je moet werk verrichten dat nodig is en een baan in het vooruitzicht hebben anders kom je er niet in. Je moet in staat zijn om in je levensbehoeften te voorzien. Het gros van de immigranten is uit op onze sociale voorzieningen. Echte vluchtelingen zijn hier welkom. Ik kan me dan ook goed voorstellen dat er landen zijn die dit weigeren. Uit Oost-Europa komen veel bouwvakkers naar West-Europese landen om hard te werken. Zouden hier alleen vluchtelingen komen en geen migranten die uit zijn op alle luxe voorzieningen, dan denk ik dat de landen als Polen en Hongarije er wel voor openstaan om echte vluchtelingen op te nemen.



Nanny Barthen, Den Haag.

Elfstedentocht | Een terecht en verstandig besluit van het bestuur

Gek zou je toch worden van al die meningen in de media over de Elfstedentocht. Al na twee à drie dagen strenge vorst en met voorlopig nog maar slechts een week in het verschiet spreekt men al over de tocht der tochten. Zelfs de politiek bemoeit zich ermee. Alsof politici niets beters hebben te doen. Velen beseffen kennelijk niet dat je toch echt een forse periode van enkele weken strenge vorst nodig hebt om te kunnen denken aan het houden van een Elfstedentocht. En hem te organiseren voor alleen de wedstrijdrijders is mijns inziens uit den boze. De tocht is voor alle leden en niet voor een groepje wedstrijdrijders. Gelukkig heeft het bestuur van de Koninklijke Vereniging Friesche Elf Steden een zeer goed en terecht besluit genomen. Ik moet er niet aan denken dat de Elfstedentocht een superverspreider van het coronavirus wordt, zoals vorig jaar de voetbalwedstrijd Atalanta Bergamo - Valencia in de Champions League.



J. Hiddema, Buitenpost.

Linda akkermans | Het evenement is zo uniek door alles wat erbij hoort

‘Allerlaatste’ (Column 10-2). Belangen afwegen, waar is ons realiteitsbesef? Linda Akkermans slaat de spijker op z’n kop in haar column. Helaas is dat besef er (nog) niet bij de goedkoop scorende politici, de mediageile schaatsfanaten, ex-sporters en journalisten. Wel bij de organisatoren van de Elfstedentocht. Die snappen wat belangrijk is. De gezondheid van deelnemers, toeschouwers en hulpverleners, de haalbaarheid van de organisatie en het effect op het draagvlak van de bevolking door alle coronamaatregelen die de afgelopen maanden genomen zijn. Daarnaast zien zij wel waarom het evenement zo uniek is: de combinatie van de massale toertocht, de heroïsche wedstrijd en de prachtige sfeer eromheen. Dat is het waard om te wachten tot het echt kan.



Bert Rubrech, Benthuizen.

Linda Akkermans 2. | In een maand tijd zijn twee broers van mij overleden

Dank je Linda, voor je bijdrage in het AD van gisteren. Op 4 januari stierf mijn jongste broer van 73, tien mensen op de crematie. Gisternacht stierf mijn broer van 85. Ik heb hem niet meer kunnen opzoeken in het ziekenhuis en weet niet of ik naar zijn crematie mag. Zelf ben ik 79 en heb het er erg moeilijk mee.



Mevrouw B. Kolk, Sleeuwijk.

Kanteljaar | Niobes verhaal raakt me

‘Wordt 2021 een historisch kanteljaar?’ (AD 10-2). Leuk item: nadenken over de blijvende gevolgen van historische gebeurtenissen. Kennelijk vergeten we snel. Mijn kanteljaar was 1979, het einde van de middelbare school. De afsluiting van een heel gelukkige en zorgeloze tijd en het begin van een zelfstandig leven. Tussen mijn oren ben ik ook niet ouder geworden na mijn 18de en alles daarvoor is voor altijd heerlijke nostalgie. Daarom was ik ook ontroerd door het artikel in dezelfde krant over de huilende Niobe van 13 die school mist. Ik hoop dat zij snel weer naar school kan en dat zij over een jaar of vijftig toch kan terugkijken op een gelukkige in plaats van een verloren tijd.



Ed Izeren (1960), Den Haag.

Tennet | Van dat interview schrik ik

‘De uitdaging is te bedenken hoe energie op te slaan’ (AD 9-2). Ik schrok van het interview met Manon van Beek, de baas van elektriciteitsnetbeheerder Tennet (AD, 9-2). Want de ware uitdaging is: ‘Hoe voorkom ik keuzestress?’ Zóveel manieren zijn er om energie op te slaan. Ik noem er een paar: warmteopslag in water, een pompcentrale (hoogteverschil), vloeibaar zout, vloeibaar glas, ammonia, methaan, bakstenen, een vliegwiel, luchtdruk, en natuurlijk accu’s en condensatoren (kon gisteren al) en waterstof (kan vandaag al) en mijn tip voor overmorgen: ijzerpoeder. Wordt mee geëxperimenteerd op de TU Eindhoven. Er wordt op dit moment schone energie (van windmolens, die stilgezet worden als er meer aanbod is dan vraag) weggegooid. Hoe lang duurt het voor Tennet daar een eind aan maakt? De weerstand tegen nieuwe windmolens wordt steeds groter. Hoe kun je dan nog verdedigen dat je ze stilzet als het waait?



Martin van Raay, Culemborg.

Impeachment Trump | Ook voor de rechter staan

Het zou te gek zijn dat de ‘soldaten’ van Trump die ter plaatse opgehitst werden door zijn leugens en het Capitool hebben bestormd, straks voor jaren de cel ingaan en dat hun grote leider, die z’n onderdanen consequent heeft voorgelogen over de verkiezingsuitslag, straks de hele dag frank en vrij op de golfbaan te vinden is. Nadat vijf mensen bij die bestorming de dood in werden gejaagd? Het zou in mijn ogen een ernstige vorm van klassenjustitie zijn als hij niet voor een rechtbank zou moeten verschijnen. De impeachmentprocedure staat daar los van.



H. Massier, Kropswolde.