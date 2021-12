Reacties op nieuw kabinet: ‘Het getuigt van moed om over eigen schaduw te stappen’

‘Terecht maakt de oppositie zich druk over de zorg’ en ‘Van Dissel bracht verhaal zonder dat daar een politiek sausje overheen was gegoten’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 21 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Column Linda Akkermans | Liever deze worsteling dan een voorgekookt verhaal

‘Die arme Irma kon Van Dissel bijna niet bijhouden’ (Column 20-12). Ondanks dat Van Dissel dure woorden gebruikte, waar Irma moeite had om dat te volgen, bracht hij een verhaal waarbij je zelf conclusies kunt trekken, zonder dat daar een politiek sausje overheen was gegoten. Hier kwam de worsteling die leidt tot maatregelen, duidelijk naar voren. Als het aan mij ligt, heb ik het liever zó dan een voorgekookt verhaal, waaruit niet blijkt wat tot die besluiten heeft geleid.



Eddy Molle

Column Linda Akkermans II |Hij deed het bijna vaderlijjk

Voor het eerst ben ik het niet met Linda eens. Van Dissel deed het juist prima, bijna op een vaderlijke manier. Toegevoegde waarde.



Angela van Leusden, Leerdam.

Rellen bij de Kuip | Misschien moeten spelers zich duidelijk laten horen

‘Lelijkheid heerst in Klassieker’ (Sportwereld 20-12). In AD van maandag 20 december lees ik over de rellen bij de Kuip rond de wedstrijd Feyenoord-Ajax. Wat zou het geweldig zijn als de spelers nou eens een keer en bloc in de media zouden verklaren dat ze met deze relschoppers niets te maken willen hebben. En dus duidelijk afstand nemen van deze ‘supporters’. Maar misschien is dat te moeilijk voor deze spelers/sporthelden?



Jaap Barendregt, Rhoon.

Nieuw kabinet | Nog een keer naar de zorgplannen kijken

‘Komende bordesscène gaat er heel anders uitzien dan alle andere’ (AD 20-12). Ik ben heel blij dat we eindelijk een nieuwe regering krijgen. Het getuigt van moed om over de eigen schaduw te stappen en de gigantische problemen van deze tijd met concrete oplossingen aan te pakken. Minder positief is mijns inziens de visie voor wat betreft de zorg. Terecht maakt de oppositie zich hier druk over. Juist in deze coronatijd is gebleken hoe hard we deze supermensen nodig hebben. En wanneer ergens op bezuinigd moet worden, is het zeker niet de zorg. Integendeel: juist de dit verdient het op alle mogelijke manieren, ook financieel, gesteund te worden. Wanneer ons nieuwe kabinet het onderwerp zorg nog eens extra onder de loep wil nemen, biedt het totaalpakket aan regeringsplannen zeker perspectief.



Cees Visser, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Lockdown | Noem niet alleen supermarkten essentiëel

‘Dit is misschien wel het zwaarste moment van de coronacrisis’ (AD 20-12). Vanaf de laatste persconferentie hoor en lees je telkens dat de supermarkt als essentiële winkel open mag blijven. Zelfs op de site van de Rijksoverheid wordt alleen de supermarkt als voorbeeld genoemd van een essentiële winkel in de levensmiddelenbranche. Waarom worden in dat verband nergens de bakkers, slagers, poeliers, groentezaken en dergelijke genoemd? Dat zijn toch ook essentiële winkels in deze branche? De supermarkten redden zich echt wel in deze tijden. Die hebben kennelijk zoveel geld over, dat ze ons op tv tot vervelens toe kunnen bestoken met ellenlange reclamespots. Eigenlijk zouden juist de toch al kwetsbare detailwinkels in de eigen woonplaats gepromoot moeten worden.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Krant | Toch iets leuks te lezen

‘Scholen hebben al kerstvakantie, dat wordt weer thuisonderwijs’ (John 20-12). John, Gerrit de Jager van maandag 20 december is onovertroffen goed. Toos en Henk ook dezelfde dag weergaloos, toch nog iets leuks in de krant.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

