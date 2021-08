Reacties op nieuw soort betogers: ‘Je zou maar agent zijn bij anticoronademonstraties’

Als woningzoekende valt komst Afghanen je zwaar

Lezer Aafke Klopman (AD, 28-8) ergert zich dood aan het egoïsme van veel Nederlanders. We hebben ‘geen spatje last’ van Afghaanse vluchtelingen, vindt ze. Natuurlijk komen deze mensen uit een verschrikkelijke situatie, maar dat geldt ook voor 820 miljoen mensen die altijd honger lijden. Dat wordt helaas niet beter. Als je tot de 315.000 woningzoekenden hoort die jarenlang op een huis wachten, is het moeilijk een gevoel van onvrede te onderdrukken. Inderdaad, denk eens aan een ander.



Niek Gahrmann, Zoetermeer.

Laat deze vluchtelingen even op adem komen

De reactie van Aafke Klopman wat betreft de opvang van Afghanen is mij uit het hart gegrepen. Inderdaad, laten het drieduizend Afghanen zijn, misschien meer: wij moeten voor deze mensen klaarstaan, want zij ontvluchten een bizarre situatie in hun land. Laat ze in sporthallen, kazernes of andere gebouwen op adem komen. Er zijn misschien taalvaardige pensionado’s die hen onze taal kunnen bijbrengen zodat ze de vele vacatures kunnen opvullen. Mochten we een inventieve regering krijgen, dan komt er vast een plan voor de woningnood. Maar wij leven nog steeds in een rijk en gastvrij land waar de economie zelfs in coronatijd goed draait.



Manja Herstel, Vlaardingen.

Vier huizen per gemeente, is dat nou zo desastreus?

Tweeduizend evacués klinkt als een groot aantal mensen. Zet je dit af tegen 18 miljoen Nederlanders, dan moeten 9000 Nederlanders verdragen dat ze met 9001 zijn. Last daarvan? Voor die mensen, van wie een aantal met hun gezin kwamen, zijn misschien 1200 woningen nodig. Verdeeld over 300 gemeenten is dat 4 huizen per gemeente. Zullen wij ons daardoor uit ons evenwicht laten brengen? Nee toch! Neem die mensen van wie een flink deel goed werk heeft verricht in onze diensten gewoon op en regel de zaak voortvarend zonder bureaucratie.



Peter Mesker, Den Haag.

Wie bedenkt iets tegen nieuw soort betogers dat doorslaat?

Betogers die spugen, dreigen en filmen: hoe blijven die agenten zo kalm? (AD, 28-8). Het zal toch je baan zijn! Niets kunnen doen tegen het gepeupel dat alles maar kan zeggen of doen. Ze worden niet opgepakt omdat agenten onvoldoende collega’s ter plekke hebben. De demonstranten weten dat en gaan daarom door. Te triest voor woorden. Wie bedenkt iets zodat we weer normaal kunnen doen? Het gezag zou respect moeten inboezemen. De ordehouders verdienen respect.



Ferry Visser, Dordrecht.

Je zou maar agent zijn bij anticoronademonstraties

‘De nieuwe demonstrant’ zou zich de ogen uit de kop moeten schamen. Als je zo ziet wie tegen de coronamaatregelen zijn, dan moet je er wel vóór zijn. Ik zou met de afgebeelde lieden niet geassocieerd willen worden. Een groot compliment aan de politie, het zou mijn vak niet kunnen zijn.



J.E. de Vries, Zoetermeer.

We hebben VN-club nodig die virusverspreiding snel aankan

Of de Chinezen Covid-19 bewust of onbewust de wereld in hebben gestuurd, zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen (AD, 28-8). Wel hoe we de overbevolking in de wereld en dus het klimaatprobleem kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld met virusverspreiding. Daarom moet er op internationaal niveau een organisatie aan het werk gaan die niet alleen tijdig een virusuitbraak lokaliseert, maar ook in staat is snel te handelen om een antivirus te ontwikkelen. Met de huidige bevolkingsgroei is dit van levensbelang.



C. Klerk, Weert.

Auto in wasstraat biedt toch meer voordelen dan poetsbeurt

Wassen zonder krassen (AD, 28-8). Op veel plaatsen is een auto wassen buiten erkende wasplaatsen verboden. Dat heeft een aantal goede redenen. Ten eerste het mogelijke verbruik van drinkwater, wat echt niet meer van deze tijd is. Bovendien kunnen chemische stoffen in het oppervlaktewater en grondwater terechtkomen waaruit ons drinkwater weer moet worden gewonnen. Het is ook kolder dat de wasstraat waskrassen op je lak geeft, zoals in het artikel staat. Dat was vroeger misschien zo, maar dat is allang verleden tijd. Ik was al jaren een zwarte auto in diverse wasstraten. Mijn lak is nog even gaaf als toen de auto uit de fabriek kwam. De wasstraat kent veel voordelen: water wordt hergebruikt, chemicaliën worden verantwoord afgevoerd en dat kost uiteindelijk minder water en energie. Dus welk nadeel blijft dan over? U moet misschien even in de rij op uw beurt wachten. Dat is een gezond milieu toch waard?



Angélique Broekman.

