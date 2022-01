Reacties op nieuwe bewindslieden: ‘De vrees bestaat dat zij niet bestand zullen zijn tegen de Kamer’

‘Langs de zijlijn is het gemakkelijk roepen’ en ‘Wat ik mis is dat er bij overtredingen geen straffen vooraf bekend zijn’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 5 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Nieuwe bewindslieden | De voorzitter moet snel ingrijpen bij wangedrag

‘Leer te zwijgen en probeer niet alles te lezen’ (AD 4-1). Veel nieuwe bewindslieden met weinig bestuurlijke ervaring, maar met wel veel vakkennis. De vrees bestaat dat zij niet bestand zullen zijn tegen de Kamer. Wellicht is het gewenst dat de voorzitter van de Tweede Kamer de Kamerleden ernstig waarschuwt voor ongepast gedrag. Ik denk hierbij vooral aan het soms walgelijke optreden van leden van de PVV, Forum voor Democratie, Denk en Bij1. De kabinetsleden zou ik willen adviseren in navolging van minister De Jonge dit soort populistische schreeuwers de rug toe te keren. ‘Niet op reageren, Lena.’



Lex Werdekker, Voorburg.

Nieuwe bewindslieden II | Langs de zijlijn staand is het altijd fijn kritiek geven

‘Benoeming Obama van Almere tot minister geeft nieuwe generatie hoop: We doe mee’ (AD 4-1). We hadden het hele kabinet wel kunnen vullen. Mooi gezegd, maar hoeveel mensen hiervan zijn lid van een politieke partij? Keuze genoeg tegenwoordig met zestien partijen bij de verkiezingen en nu nog meer. Ik zie ook bij de VVD meerdere kleuren en ook in het aankomend kabinet. De kiezer heeft altijd gelijk. Kiezen en meedoen. Langs de zijlijn is het gemakkelijk roepen.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Vuurwerkverbod | Volwassenen zouden een voorbeeld moeten zijn

‘Pak illegale bom aan voordat het echt misgaat’ (AD 4-1). Ik had even gevoel dat we serieus met het milieu bezig waren. Na oud en nieuw weet ik echter genoeg. Weer troep de lucht in, zelfs door volwassen die toch het voorbeeld zouden moeten geven. Wat ik mis is dat er bij overtredingen geen straffen vooraf bekend zijn. Stenen of vuurwerk gooien naar hulpverleners? 1000 euro boete, plus een strafblad én een maand celstraf. Zo kan ik nog wel een paar dingen verzinnen die hout snijden.



Frans Velders, Ridderkerk.

Vuurwerkverbod II | Dat zware spul is wel heel makkelijk aan te schaffen

De beslissing van de overheid om geen vuurwerkverkoop toe te staan heeft ook in Spijkenisse averechts gewerkt. Nog nooit is er zolang achter elkaar zeer zwaar vuurwerk afgeschoten. Ik ben ervan overtuigd dat dit zware vuurwerk niet op een legale manier te koop is. De zware ontploffingen veroorzaken het trillen van ramen en deuren. Het lijkt kinderlijk eenvoudig om dit zware vuurwerk aan te schaffen. De overheid heeft de vindingrijkheid van deze kopers onderschat.



Herman Harmsen, Spijkenisse.

Lockdown | Open die sportscholen nu toch, we verpieteren bijna

‘School open, rest moet wachten’ (AD 4-1). We zitten nu al een hele tijd stijf en stram achter de geraniums te verpieteren. Wij zijn 70-plussers. Gooi die sportscholen en sporthallen toch open, er is voldoende ruimte om lekker in beweging te blijven. Straks gaan we niet dood van corona, maar van stress en vervelling. Kom op kabinet, laat ons niet in de steek.



Leen Koster, Heinenoord.

Nieuwe besmettingen | Van versoepeling zal het voorlopig nog niet komen

‘Piek in besmettingen na bezoek aan wintersport’ (AD 4-1). Je moet toch wel heel graag willen skiën om voor kerst zonder booster hals over kop naar Oostenrijk te racen. En nu terugkomen met corona. Mensen, bedankt. Er zal nog weinig versoepeld gaan worden. Dankzij jullie.



M. van Lier

Nieuwe besmettingen II | Frank Oostdam moet juist zeggen: niet verstandig

Het troosteloze verhaal in het AD van gisteren over de brandhaard aan besmettingen die egoïstische wintersporters hebben veroorzaakt, wordt door Frank Oostdam (nationale voorman van de reisbranche) gebagatelliseerd. Daar waar hij zou moeten verklaren dat wintersporten nu onverstandig en egoïstisch is, raadt hij reizigers aan de basisregels in acht te nemen en accomodaties aan te spreken op een gebrekkige ventilatie. Daarmee bewijst Oostdam een zelfde egoïst te zijn als de wintersporters die niet veel verder komen dan steen en been klagen over onrecht. Zijn reactie in deze gevoelige materie is een voorzitter onwaardig; meehuilen met de wolven in het bos past totaal niet bij de rol die een voorzitter hier had moeten vervullen.



Harry Verheul, Alkmaar.

Nieuwe besmettingen III | Heerlijk toch? Wie op wintersport kon, ging ook

Wat heerlijk toch. Wie de mogelijkheid zag om naar Oostenrijk te gaan, ging. Met als gevolg meer besmettingen. Ik heb echt te doen met alle mensen in de detailhandel en restaurants. Waarschijnlijk was het aantal besmettingen zonder lockdown net zo hoog geweest, maar dan had deze groep wel meer inkomen gehad.



Engelien van Ewijk-Laurens, Barendrecht.