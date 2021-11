Reacties op nieuwe maatregelen: ‘Bied die zijlijners minder podium en wees positiever’

Nieuwe maatregelen | De kritiek van de zijlijn wakkert tegenstelling aan

‘Coronabeleid van het kabinet is een epische flop’(AD 3-11). In het artikel wordt opnieuw vanaf de zijlijn kritiek geleverd op het kabinet. Twee hoogleraren die de vloer aanvegen met het coronabeleid. Deze kritiek is eenzijdig en gaat volledig voorbij aan de worsteling waarmee het kabinet van doen heeft. De één zegt dat de maatregelen niet ver genoeg gaan, de ander zegt dat het allemaal losser moet. Deze zogenaamde zijlijners krijgen in de media in ruime mate een podium. Daarmee wakkeren zij de tegenstellingen aan. Het noodzakelijke vertrouwen in de maatregelen wordt hierdoor aangetast, waarbij de spanningen in de samenleving oplopen en escaleren in sommige gevallen. Ondertussen wordt de druk in de ziekenhuizen steeds groter met als gevolg dat geplande operaties moeten worden uitgesteld. Mijn oproep is: bied die zijlijners minder podium en wees positiever. Daarmee bereik je veel meer.



Jan Reemt Jaarda, Exloo.

Nieuwe maatregelen II |Het virus gaat zijn gang

De kranten staan bol van de commentaren en praatprogramma’s zijn gevuld met mensen die het beter weten. Het stoorde mij dat ook politici denken dat ze toch een andere mening moeten verkondigen. Maandagavond Caroline van der Plas die het opnam voor ongevaccineerden. En dinsdagavond deed Kees van der Staay er een schepje bovenop, waarschijnlijk om zijn gereformeerde achterban te beschermen. Of willen ze zieltjes winnen? Misschien heeft iedereen met kromme tenen naar premier Rutte en minister De Jonge gekeken, maar van deze stemmingmakerij gingen mijn tenen nog veel krommer staan. Ondertussen gaat het virus zijn eigen gang.



Truus Groothuis, Culemborg.

Maatregelen III | Mensen worden indirect gedwongen het vaccin te nemen

De hele wereld weet nu onderhand wel dat het besmettingsgevaar buiten bijna nihil is. Waarom dat nu toch weer onnodig moeilijk doen over terrassen, buitensporten enzovoort? Een journalist gaf dinsdagavond in de talkshow Op1 hierop het juiste antwoord. Namelijk om het de mensen zo moeilijk mogelijk te maken en ze zo indirect te dwingen om het vaccin te nemen.



Bert Panhuise, Leeuwarden.

Klimaattop Glasgow | Waarom duurt stoppen van ontbossing zo lang?

‘Einde aan ontbossing en geld voor aanplant’ (AD 3-11). Wat ik niet kan begrijpen is dat het akkoord in 2030 een einde aan de ontbossing maakt. Is dat niet een beetje laat? Waarom moet dit zolang duren? Dan zijn onze exotische dieren weg, we krijgen vreselijke overstromingen, branden enzovoort. Einde van onze mooie planeet. Wie bedenkt dit? Gaat nu alles om geld? Dit is nog erger dan een oorlog. Ik hoop zo dat alle mensen die er nu zo makkelijk over denken tot bezinning komen. Er is maar één planeet, de aarde, die we verkwanselen. De oerbossen die zo belangrijk zijn.



Cocky Duym, Schiedam.

Klimaattop Glasgow II | Prachtig initiatief, maar niet te rijmen met praktijk

Wie het goede voor heeft met de natuur en het klimaat zal toch met stijgende verbazing aanhoren wat er nu is besloten op de klimaattop: in 2030 stoppen we houtkap. Uiteraard een prachtig initiatief. Maar hoe is dit te rijmen met de bouw van biomassacentrales? Die gaan het nooit redden met afvalhout, is inmiddels bewezen. Dat betekent dat in 2030 de centrales kunnen sluiten. Dus ook dat er afscheid moet worden genomen van de onzinnige aanname dat biomassa CO2 neutraal is. Benieuwd hoe dit in werkelijkheid gaat worden. Het gaat gewoon niet lukken. Het is het een of het ander. Jammer dat er nog tot 2030 gekapt mag worden gezien de vernietigende werking die het nu al heeft.



Ad van Ekeren, Leerdam.

Klimaattop glasgow III | China ook, maar verhoogt wel steenkoolproductie

Geweldig nieuws. Zelfs de eigengereide grootmacht China heeft het voornemen om ontbossing zo rond het jaar 2030 tegen te gaan ondertekend. Wat een doorbraak, zeker als ik een paar pagina’s verderop in dezelfde krant lees dat China de steenkoolproductie per direct met een miljoen ton per dag verhoogt.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Voetbalhooligans | Kleed ze financieel uit

Voetbalhooligans moeten schade zelf betalen. Ik dacht dat dat allang beleid was. Er moet naar een wetsvoorstel gekeken worden, ongelooflijk. Die slachtoffers van de toeslagenaffaire werden achtervolgd, huisuitzettingen dreigden, maar dit soort tuig komt hiermee weg? Pak ook de ouders aan. Die zien hun kroost toch ook op die beelden een politiebus slopen? Kleed ze financieel uit, misschien dat ze zich dan eens met de opvoeding gaan bezighouden, al vrees ik dat het te laat is.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.