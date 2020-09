Reacties op nieuwe maatregelen: ‘Vergeet de jongelui niet, want die hebben vaak lak aan alles’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 30 september in de krant verschenen over onder meer de nieuwe coronamaatregelen en Trump.

Nieuwe maatregelen | Zij die ons moeten leiden vielen juist door de mand

‘Kabinet wil corona met grote dreun stuiten’ (AD 29-9). We zijn terug bij af. Vooral jongeren krijgen de schuld. Deels terecht, maar er wordt vergeten dat de discipline werd losgelaten nadat burgemeester Halsema het belangrijker vond om een BLM-demonstratie door te laten gaan dan na te denken over wat zo’n statement voor gevolgen zou hebben. Overal hoorde je: ‘Als dit kan, kan alles. Dus ik vind het wel best zo’. Als klap op de vuurpijl gingen mininster Grapperhaus en de burgemeester van Tilburg er nog dunnetjes overheen. De gevolgen hebben we nu als ondernemer, sportbalclub, toerismesector en burger weer over ons heen gestort gekregen. We kunnen gerust stellen dat onze gezagsdraagers het sein hebben gegeven om maar weer los te gaan. Het is droevig dat juist de mensen die er voor ons moeten zijn alle verantwoordelijk uit het oog verliezen. We mogen hiervoor allemaal weer op de blaren zitten.



Ad van Ekeren, Leerdam.

Nieuwe maatregelen 2 | Wie regels negeert krijgt wel voorrrang bij opname

Ik sta versteld van het bericht dat mensen die wachten op een operatie, die niet krijgen omdat coronapatiënten voorrang krijgen. Natuurlijk is het erg, maar ga eerst eens na hoe ze daaraan gekomen zijn. In mijn omgeving zijn mensen die bewust naar Italië zijn gegaan en nu allebei op bed liggen, met corona besmet. Moeten deze lui dan voorrang krijgen op mensen die al heel lang wachten op een operatie? Mensen denken alleen aan zichzelf. Niet naar buitenland is geen vakantie, toch? En vergeet de jongelui niet, want die hebben vaak lak aan alles.



Ina Hersbach, Schiedam.

Nieuwe maatregelen 3 | Gevaarlijke activiteiten binnen blijven ongemoeid

Dat we alle zeilen bij moeten zetten om nog meer ellende te voorkomen is logisch. Maar wat wel vreemd is dat groepsvorming in kerken, moskeeën en andere gebedshuizen wel toegestaan is. In het algemeen zijn dit binnenactiviteiten. Er zijn nog geen aantoonbare besmettingen bij voetbalsupporters aangetroffen, die zitten juist in de buitenlucht. Als je daar heel streng bent in het afstand houden, zou het moeten kunnen. Maar dat bovengenoemde groepsvorming wel is toegestaan, is heel apart.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Nieuwe maatregelen 4 | Ik word hier opstandig van

Ik heb het gevoel dat ik in een de politiestaat woon. Mark Rutte staat op tv zijn verhaaltje te houden alsof hij de wijsheid in pacht heeft. Zoals het nu gebracht wordt moet je met een waslijst aan regels de deur uitgaan. Ik word hier opstandig van en voel me in mijn privacy aangetast. Het lijkt wel of we straf krijgen omdat een aantal asociale idioten zich helemaal nergens aan houdt. Als er door een winkelier gezegd kan worden of ik wel of niet een mondkapje op moet, ga ik er niet meer naar toe. Ergerlijk, deze maatregelen.



Ellen Claasz Coockson, Den Haag.



Verkiezingen VS | Hij kan dus toch niet zo goed met geld omgaan

‘Succesvol zakenimperium blijkt schuldenpaleis’ (AD 29-9). Hoe ongeschoolder en onwetender Trump blijkt en hoe belabberder hij zich uitdrukt, hoe meer kiezers zich in hem herkennen. Dat hij uiteindelijk toch niet zo handig is met geld (door enorme verliezen betaalde hij nauwelijks belasting) werkt alleen maar in zijn voordeel. Dat een man die de wet aan zijn laars dreigt te lappen, om de verkiezingsuitslag niet te accepteren, zo populair blijft, geeft ook aan dat er iets grondig mis is in dat land.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Genève, Zwitserland.

Column Linda Akkermans | Het is heel verdrietig

‘Geen verschil’ (Column 28-9). Ik ben het eens met Linda Akkermans. Dat verzorgingshuizen op slot gingen was schrijnend. Maar dat een grote groep geen verschil merkt met vóór corona, dat is echt verdrietig. Mijn vader heeft in een verzorgingshuis gezeten. Ik hoor een zuster nog zeggen: ‘Eén moeder kan wel voor tien kinderen zorgen, maar tien kinderen niet voor één moeder’. Dit is mij altijd bijgebleven.



W. van Rossum-Van der Waal, Ridderkerk.

Brief van de dag | Maak de rivieren niet te rigoureus schoon, leert ervaring in Duitsland

‘Rivieren vervuild door te oude vergunningen’ (AD 21-9). Zet niet te rigoureus het mes in oude vergunningen. Maar kijk en luister naar de ervaringen in Duitsland. Duitsland heeft de naam kwalijke zaken snel en grondig aan te pakken, zo ook rond de vervuiling van het Meer van Konstanz (Bodensee, red.). Maar wat bleek al in 2015: de visstand, het aantal zwemvogels en het aantal roofdieren dat zowel vissen als vogels op hun menu had, was drastisch teruggelopen. Men stond voor een raadsel. Hoe kon in dit welhaast superschone water, de fauna zo teruglopen? Het antwoord liet behoorlijk lang op zich wachten, maar bleek voor de handliggend. Doordat men zo met de verbetering van het milieu bezig was en men zo veel mogelijk afval gescheiden was gaan inzamelen, kwam er véél te weinig afval in het water terecht. Een deel van het afval zorgde namelijk voor de benodigde algengroei waardoor de vissen zich konden voeden en zich konden vermenigvuldigen, het voedsel voor de watervogels eveneens op peil bleef, de roofdieren zich konden voeden, enzovoort. Maar nu bleek dat de voedselkring jaar in jaar uit behoorlijk kleiner was geworden met alle nadelige gevolgen van dien. Het insectenbestand, de vleermuizen- en zwaluwenpopulatie: alle teruggelopen. Immers, als men de natuur zijn opbouwstoffen ontneemt, hoe kan deze zich dan handhaven? Men spreekt daar al jaren van Umweltkrankheit en Umweltkurzsichtigkeit. Het probleem is nog steeds niet opgelost: welk afval moet nu weer in het water toegelaten worden en in welke hoeveelheid, zonder de milieudoelstellingen uit het oog te verliezen? De grootste vraag is nog steeds niet opgelost: zal het ooit nog goedkomen?



J. van Katwijk, Hendrik-Ido-Ambacht.

