Reacties op Nikkie de Jager bij VN: ‘Echt iemand die kan verbinden’

Nikkie is een fantastische lhbti-ambassadeur

‘Nikkie de Jager bij de VN: ‘We hebben bondgenoten nodig’, (AD 23-9). Fantastisch wat Nikkie de Jager wederom presteert: een podium bij de Verenigde Naties om wereldwijd aandacht te vragen voor de rechten van lhbti’ers. Voor al degenen die niet voldoen aan de norm ‘normaal’. Belangrijk, het gaat immers om mensen. Dat laatste lijken enkele Tweede Kamerleden weleens te vergeten, zo viel op tijdens de Algemene Beschouwingen. Wellicht dat Nikki óók in de Kamer eens kan uitleggen wat het belang is van acceptatie en gelijkheid van transgenders en homoseksuelen.



Linda Koning, Harderwijk.

Youtube, Wie is de Mol? en nu de Verenigde Naties

Nikkie was al een ster op Youtube. In 2020 wint ze een editie van Wie is de Mol? Vervolgens steelt ze dit jaar de show als medepresentatrice op het Eurovisie Songfestival. En nu vraagt ze op de VN-top in New York aandacht voor de rechten van de lhbti-gemeenschap. Nikkie de Jager heeft inmiddels bewezen dat ze over vele kwaliteiten beschikt. Met die kwaliteiten en met een enorme achterban kan Nikkie nog veel voor Nederland betekenen. Functies zoals ambassadeur en diplomaat zijn haar op het lijf geschreven.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Glansrol elektrische auto is te rooskleurig ingeschat

‘Auto wordt de batterij voor je zonnestroom’, (AD 23-9). Elektrische auto’s gaan stroom opslaan, want het net kan al die zelf opgewekte stroom niet aan. Er valt wel 100 euro per maand mee te verdienen. Dat lijkt me optimistisch, net als de verwachting dat er in 2030 bijna 3 miljoen elektrische voertuigen zullen rondrijden. Aangezien er jaarlijks circa 400.000 nieuwe auto’s worden verkocht zou dat betekenen dat vanaf nu alleen nog elektrische worden aangeschaft. Dat is nog lang niet zo. De aanschafpremie verdwijnt in 2025 en vanaf 2026 zal er wegenbelasting voor moeten worden betaald. Kortom, dit artikel lijkt me vooral wishful thinking.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Laat desinfectiezuilen staan

Handhaaf die zuilen. Velen wassen hun handen niet en in de winkels raken ze alles aan. Uit onderzoek is gebleken dat de gratis noten in een kroeg vol zitten met poepbacteriën. Het is extra werk en kost wat, maar ik ben van mening dat de opbrengst gezondheid is. Na de wc handen wassen? Waarom, ik heb nergens aan gezeten. Weet u hoe vies een deurklink is? Alleen daarom al.



Francien Verhoef, Poortugaal.

Dixi is niet per se smerig

‘Hugo heeft zelf vast nog nooit op een dixi gezeten’, (Brieven 23-9). Jos de Nooyer heeft het erover dat een dixi bij voorbaat ranzig is. Dat hoeft niet. Voor corona gingen wij vaak naar de Oude Maas in Barendrecht. Juist omdat er dixi’s stonden. En die werden elke dag schoongemaakt. Ik zou het geweldig vinden als er op ieder plein en in ieder winkelcentrum diverse dixi’s zouden staan.



Emmy Pelkman, Rotterdam.

Het is McDonald’s om aandacht te doen

‘McDonald’s stopt met plastic Happy Meal-speeltjes’, (AD 23-9). Dat is nog eens positieve berichtgeving met betrekking tot het milieu. Hoewel, pas vanaf 2025 is het verleden tijd. Dus nog ruim drie jaar worden die frummeltjes verstrekt. McDonald’s heeft in elk geval gratis de aandacht. En daar gaat het om.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Grapperhaus had kunnen googelen op personeelstekort politie

‘Minister Ferd Grapperhaus: ‘Drugscriminaliteit is een duivel die écht moet worden uitgerookt’', (AD 22-9). Arme minister, niemand had hem verteld dat er zoveel politiemensen met pensioen zouden gaan. Het enige dat hij bij zijn aantreden had hoeven doen was googelen ‘leeftijdsopbouw politiekorps’. Dan had hij, of een van zijn voorgangers, namelijk kunnen zien dat er heel veel politiemensen (onder wie ikzelf) met pensioen zouden gaan de komende jaren en hadden ze op tijd nieuw personeel kunnen werven.



Marcel de Keijzer, Soest.

Kijk niet naar kosten koningshuis, kijk naar de absurditeit

‘Per saldo kost het koningshuis 3 euro per belastingbetaler’, (Brieven 23-9). Het gaat er niet om wat het per belastingbetaler kost en of dat meer of minder is dan een biertje, zo lust ik er nog wel een paar. Het gaat over de enorme belastingvrije vergoedingen, onkostenvergoedingen en privileges. Die zijn abnormaal hoog voor deze schatrijke familie. Dit is ongepast en achterhaald.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

