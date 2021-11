Reacties op Noorse walvisvangst: ‘Mensen leg je toch ook niet om omdat we met zovelen zijn?’

Bio-industrie erger dan walvisjacht? Ik vind allebei erg

‘De koning moet Noren oproepen tot eind walvisjacht’ (AD 10-11). De Noren zien de walvisjacht als een traditie. ‘Bij jullie is de bio-industrie veel erger dan onze walvisjacht’, zo wordt daar gezegd. Wat mij betreft allebei even erg. Volgens de Noren zijn er meer dan honderdduizend walvissen. Volgens mij zijn er meer dan een miljard mensen op deze aarde. Is dat ook een reden om er een paar af te schieten? Hoe kan je de walvisjacht als nationale cultuur bestempelen? Moord blijft moord. Deze dieren doen niemand kwaad, dus waarom ze vermoorden op de meest afschuwelijke manier? Gelukkig hebben ze moeten stoppen met de zeehondenmoord. Ik lees dat China de grootste afnemer is van zeehondenbont. Het dragen is er blijkbaar een statussymbool. Hun nieuwste crème bevat het binnenste deel van de huid van een ezel. Deze ezels worden doodgeslagen met een hamer of een bijl. Ezels zijn zulke zachtaardige dieren dat ik er wel om kan huilen.



Lizzie van Waas, Rijswijk.



Als we niets aan walvisvangst doen zal het nog lang duren

Met verbazing las ik in het AD dat ondanks het verbod op de walvisvangst Noorwegen en IJsland hier gewoon mee doorgaan. Als we hier internationaal niets aan doen, is het eind van de walvisvangst nog ver weg. Het is hoog tijd dat deze landen via de VN worden veroordeeld en zo mogelijk sancties krijgen opgelegd.



C. van den Acker, Berkel en Rodenrijs.

In zijn tijd was het Kamerdebat nog leuk

‘Formeel, hoffelijk en godvrezend Kamerlid’ (AD 8-11). Veel aandacht was er deze week in de media voor het overlijden van de voormalige leider van de SGP, Bas van der Vlies. Regelmatig zijn de debatten tussen de politici nu niet om aan te zien. In de tijd van Ruud Lubbers, Joop den Uyl en Van der Vlies zelf, was dat meestal anders. Een leuk citaat van hem (2008, red.): Ik zeg niet dat iedereen in driedelig-zwart moet rondlopen, maar soms lijkt het wel of Kamerleden rechtstreeks van de camping komen’.



J. Rabbers, Sint Jansklooster.

Het is tijd voor de 2G-regel

‘Ook de prikcampagne is wel toe aan een booster’ (AD 11-11). Ook ik ben met het Janssen-vaccin ingeënt en was in de veronderstelling dat ik er wel een tijdje tegenaan kon. Dat is dus met recht een tegenvaller te noemen. Geertje de Laat maakt zich ook zorgen (AD 9-11) en wil snel een boostervaccinatie, net als ik. Wel opmerkelijk dat wij hiervoor staan te popelen terwijl een grote groep met vage of slecht onderbouwde argumenten niet eens hun eerste wil laten zetten. Toch maar de 2G-regel instellen?



Jan Willem Bukman, Bodegraven.

Niet vergeten hoe die pandemie er ineens was

‘Met twee prikken mag je in EU reizen’ (AD 11-11). Nederland gaat proberen Oostenrijk op andere gedachten te brengen ten gunste van de Nederlandse skiër. Maatregelen nemen voor de grote massa mensen? Niet nodig. Mensen hebben al geboekt dus. Ja, wij weten wel hoe je het coronavirus bedwingt. Gaat héél goed in Nederland, carnaval moet ook kunnen. We zijn wel toe aan een beetje leut. Hier kan alles, lang leve de lol. Te hopen dat ze in Oostenrijk sterker in hun schoenen staan. Eh, hoe begon die pandemie hier ook alweer? Staat me vaag iets bij van teruggekeerde skiërs uit Oostenrijk en carnaval.



T. Meeuwisz, Nieuwdorp.

Oostenrijkers zijn ook de dupe, maar ze doen wel iets

Europese regels? Dé regel is dat er twee soorten politici zijn, zij die door harde maar duidelijke maatregelen velen tegen zich in het harnas jagen en zij die met de massa meelopen. De eerste groep boekt meer resultaten, de tweede niet. In Oostenrijk is de Oostenrijkers geleerd na te denken voordat ze wat zeggen of doen, iets waar Nederlanders moeite mee hebben. In Wenen gelden strengere coronamaatregelen dan in de andere gebieden van het land. Het resultaat is het laagste aantal besmettingen per dag in het land (408 per 100.000). Ook miljoenen Oostenrijkers zijn gedupeerd door de 2G-regels maar de meesten snappen waarom dit moet. En doen er wat aan. Ze hebben geleerd na te denken. Al anderhalf jaar.



Martyn van den Hoek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een voorbeeld voor veel andere voetballers

‘Dit is zijn kans’ (AD Sportwereld 11-11) Wat een geweldig interview met Virgil van Dijk. Een voorbeeld voor veel voetballers. Een goede aanvoerder ook voor het Nederlands elftal. Hij blijft altijd zichzelf. Vooral de laatste zin vond ik erg treffend: ‘Wij zijn immers allemaal gelijk’. Heel veel succes.



Paula Varwijk, Nieuwegein.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.