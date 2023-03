Reacties op NOS Sport: ‘Als ik Tom Egbers en Janke Dekker was, ging ik met pensioen’

Reacties op geweld tegen politie: ‘Oppakken en een week laten afkoelen’

‘ Voor de korte termijn lijkt me toch dat een lik op stuk beleid te proberen is en openbaar een aantal gevallen maandelijks’ en ‘Rutte wil niet met andere partijen debatteren, de rechtse oppositie wordt uitgesloten en dat is ondemocratisch’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 4 maart verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.