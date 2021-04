Reacties op notulen ministerraad: ‘Kabinet saboteert het geven van openheid aan de Tweede Kamer’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 30 april in de krant verschenen over onder meer de notulen van de ministerraad en de opening van de terrassen.

Notulen ministerraad | Pluche belangrijker dan stemmen uit overtuiging

‘Tweede Kamer legt coalitie op de pijnbank’ (AD 29-4). Het kabinet saboteert het geven van openheid aan de Tweede Kamer. De Kamerleden maken zich daar kwaad over. Maar de Kamer hoort het kabinet te controleren en heeft in deze zaak echter ook nogal wat boter op het hoofd. Immers, de Kamer heeft altijd het recht een minister of zelfs het hele kabinet weg te sturen als er zaken gebeuren die de Kamerleden niet aanstaan. Maar dat gebeurt helaas zelden. Waarschijnlijk uit vrees voor een kabinetscrisis en dat hun partij daarna in de oppositie belandt. Ook behoren Kamerleden meestal te stemmen volgens de partijdiscipline. Het wordt tijd dat er wordt gestemd naar eigen overtuiging. Maar dan kan de eigen partij zomaar een crisis veroorzaken en dat lijkt erger dan altijd maar blijven ‘plakken aan het pluche’.



Jaap Barendregt, Rhoon.

Terrassen | Over twee weken zien we de beroerde resultaten

‘Volle terrassen, rijen bij winkels’ (AD 29-4). Het was weer een waar ‘genot’ om op Koningsdag veel feestvierders in steden te zien. En hoezeer ze begaan zijn met onze hardwerkende verpleegsters en de maatregelen tegen het virus. Niet dus. Hun motto is kennelijk niet: ‘hoe lang houden we het nog vol?’ Maar meer van: ‘lang leven de drank en de lol’. Dat ze daarbij het zorgpersoneel te kijk zetten, deert ze blijkbaar voor geen 1,5 meter. Over twee weken zullen we in de media de resultaten van het RIVM weer te zien krijgen.



Martin Oosterwijk, Reeuwijk.

Terrassen 2. | Sta één euro je van biertje af aan het zorgpersoneel

We hebben onze mond vol over twee zaken: de terrassen open en de druk in de ziekenhuizen. Schijnbaar vinden veel mensen het erg belangrijk om het terras te bezoeken. Het zij ze gegund. Hoe mooi zou het dan zijn als we alle consumpties tijdelijk met één euro verhogen en dat bedrag in een fonds storten voor het verplegend personeel dat geen vakanties kan opnemen en geen tijd heeft om van het terras te genieten? Een uitnodiging aan de horeca om solidariteit te tonen.



Jan de Bruin, Moordrecht.

Terrassen 3. | Ik mis de lockdown nu al

28 april. Joepie, terrassen open. Gezellig: biertje, klaverjasje. En een stuk lichter. Onder het voetbal in slaap gevallen. Kater volgende ochtend. Goh, wat mis ik die lockdown.



Ralph van Rijk.

Volledig scherm De terrassen zijn weer open. © Sem Wijnhoven/DCI Media

Herman Finkers | De film deed ons genieten

‘Herman’ (Column 29-4). Wat ben ik blij dat Angela een film heeft gezien waar ze misschien van heeft geleerd: Herman Finkers’ film De Beentjes van Sint-Hildegard. Wat heeft hij ons laten genieten. Ik had de film al gezien in de bioscoop, daar komt het nog mooier uit. Maar ook nu weer heb ik genoten. Dank je wel, Herman.



Henk Martens, Zeist.

Prikpas | Er zitten nog wel enkele haken en ogen aan

‘Kabinet: Prikpas kan alternatief zijn voor quarantaineplicht’ (AD 29-4). Het ziet ernaar uit dat er een coronapaspoort gaat komen. Dit is op zich prima, maar let op. Hoe borgen we de privacy? Het moet geen track en trace worden van individuen. Nu is dat nog onduidelijk. Ook voor mensen die niet gevaccineerd worden moet er een mogelijkheid zijn om deel te nemen aan dit paspoort, bijvoorbeeld via een testbewijs. Wat niet moet, is de belastingbetaler onbeperkt voor het testen laten opdraaien. Het bewijs moet voor iedereen toegankelijk zijn, dus niet alleen een app op fancy telefoons. Ziet u al hoe de BV Europa dit gaat uitvoeren? Hier gaat of een lange tijd overheen dat we al met Covid-26 opgescheept zitten, of er komt iets wat totaal niet werkt. Misschien toch het oude vertrouwde gele boekje?



Ton Arts, Hellevoetsluis.

AD 75 jaar | Meer dan 30 jaar plezier

Gefeliciteerd AD, sinds 1989 zijn wij lezer van de krant met het beste leesplezier en veel regionieuws. Wij zaten 25 jaar met onze winkel naast een boekhandel en kochten de krant los. Nu hebben wij een abonnement, met de digitale versie. Want we zijn met pensioen .Wij wensen u nog veel succes.



Johan Arentshorst, Woerden.

AD 75 jaar 2. | Prettig, veel over de zorg

Van harte gefeliciteerd. Ga zo door. Ik lees het AD met veel plezier. Er wordt veel aandacht aan de zorg besteed.



Gerrit Toren, Drunen.

Brief van de dag | Passend onderwijs voor diverse groepen stuit op Haagse onwil

‘Geef hoogbegaafde plek in passend onderwijs’ (Opinie 28-4). Natuurlijk heeft Guido Febus gelijk en met hem zoveel anderen: hoogbegaafd, laagbegaafd, kinderen met ADHD, autisme, taal- of andere ontwikkelingsstoornissen, kinderen met dyslexie, dyscalculie. Helaas: passend onderwijs gaat niet lukken in ons bestel. Het vereist politieke moed én verstand van onderwijs om dat te veranderen. Ik zie dat niet gebeuren in het Haagse klimaat. Aan geld ligt het niet. Er gaan bakken naar het onderwijs. Maar die passeren eerst duur opgetuigde besturen en stichtingen, die allemaal flink graaien om hun bestuurders, vaak managers met beperkt verstand van onderwijs, van een fors salaris te voorzien. Gevolg: een beperkt deel van de lumpsumbekostiging komt bij de scholen en daarom zijn bijvoorbeeld klassen met 30 tot 35 leerlingen nog gebruikelijk, terwijl als die dure bestuurslaag er niet tussen zat, men zou kunnen werken met 15 tot 20 leerlingen, meer klassenassistenten en andere professionals die de leerkracht ondersteunen. Er zou meer geld zijn voor betere opleidingen en meer geld voor bijscholing. Het is geen onwil van het onderwijs. Het is onwil in Den Haag en onmacht op de werkvloer. En dan wil elk religieus clubje ook nog zijn eigen onderwijs. Religie, als je dat als ouder zo graag wilt voor je kroost, regel je maar zelf samen met je kerk of moskee, maar laat het buiten de school. Ook dat zou enorm veel geld schelen. Ziet u dat gebeuren in Den Haag meneer Febus? Ik niet. Moed en verstand van zaken, dat is nodig. Beide ontbreken al decennia en als er al moedigen opstaan, moeten ze worden gesensibiliseerd.



Maria Ernst, Delft.

