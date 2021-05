Reacties op NPO1: ‘Denkt Remco van Westerloo nu echt jongeren als kijkers te trekken?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 7 mei in de krant verschenen over onder meer NPO1 en de column van Özcan Akyol.

NPO1 | Die nieuwe programma’s spreken jongeren niet aan

‘Verjongingsslag NPO1 valt oude garde rauw op het dak’ (AD 6-5). Als ik mijn kinderen (35 en 45 jaar) vraag of ze een programma op tv hebben gezien of ze wijs op iets dat geprogrammeerd staat, krijg ik steevast als antwoord: ‘Wij kijken geen tv op een vaste tijd, maar via internet als het ons uitkomt’. Denkt Remco van Westerloo nu echt jongeren als kijkers te trekken? Die vreselijke nieuwe programma’s die nu zijn bedacht, zijn voor mij reden om de tv uit te laten en een boek te lezen.



Betty van Valen-Dijkgraaf, Schipluiden.

NPO1 2. | Ik wil graag behoorlijk worden geïnformeerd

Remco van Westerloo, netmanager van NPO 1, heeft volgens mij gemist dat veel jongeren jaren geleden al zijn overgestapt naar streamingdiensten. Nou draaien daar, als ik de tv-rubriek in de krant en de ‘radiogids’ lees, volgens mij alleen maar films en series. Geen informatieve programma’s en documentaires die meer vereisen dan het concentratievermogen van een goudvis. Ik wil graag goed geïnformeerd worden door een tv-programma en de presentator (v/m) van dienst, en dat wordt niet bereikt door het inkorten van programma’s en de daarbij horende constante verwijzingen naar www.derestzoektumaaruitopinternet.nl



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

NPO1 3. | Bescherm programma’s met miljoenenpubliek

Netmanager Remco van Westerloo heeft weinig succes met zijn verjongingsslag bij NPO1. De kijkcijfers van de nieuwe programma’s zijn erbarmelijk laag en een fiasco dreigt voor het vlaggenschip van de publieke omroep. Zoiets als uit de eredivisie degraderen naar de eerste divisie. In de voetballerij wordt dan ingegrepen en de coach vervangen om het tij te keren. Het is voor NPO1 nog niet te laat als de nieuwe programma’s met te lage kijkcijfers worden stopgezet. Wat telt zijn de kijkcijfers en niet de leeftijd van de kijker. Misschien is er voor Remco van Westerloo wel een baantje bij de commerciële omroepen om zijn verjonging uit te voeren. NPO1 verdient een coach met een vooruitstrevende visie. Maar wel één met blijvende aandacht voor goed bekeken programma’s. Programma’s die jaar in, jaar uit miljoenen kijkers trekken.



Bas Dielemans, Schiedam.

NPO1 4. | Uiteindelijk zullen deze media plaatsmaken

Remco van Westerloo slaat de plank mis als hij denkt NPO1 voor jongeren aantrekkelijker te kunnen maken. Tot mijn verdriet constateer ik dat jongeren een volstrekt andere ‘mediabeleving’ hebben. Zij gebruiken tv bijna alleen nog voor Netflix en andere streamingdiensten. Nieuwsrubrieken volgen ze al helemaal niet. Ik mag me gelukkig prijzen dat mijn dochter zich nog enigszins van het nieuws op de hoogte stelt via AD.nl en NU.nl. Ik vrees dat krant en tv op den duur langzaam zullen verdwijnen. Net zoals de stoomtrein, lantaarnopsteker en de dorpsomroeper. Jammer misschien, maar onvermijdelijk.



Henk van Hoorn, Zoetermeer.

Volledig scherm Shows zoals Opsporing Verzocht met Anniko van Santen worden ingekort. © ANP

Column Özcan Akyol | Prima verwoord en moet aanzetten tot nadenken

‘Boa-leed’ (Column 6-5). Wat een rake omschrijving van Özcan Akyol van de boa. Deze would be politieagenten zijn, de goede uitgezonderd natuurlijk, regelfetisjisten en heel rechtlijnig. Het geweld dat soms tegen ze gebruikt wordt, is nooit goed te praten, maar wel vaak een frustratie als gevolg van hun optreden. Dat Özcan dit nu zo goed verwoordt, zou leidinggevenden toch aan het denken moeten zetten? Het is een breed gedragen mening.



Theo Ballering, Den Haag.

Column Özcan Akyol 2. | Niet zo raar met dat salaris

De VVD is al jaren tegenstander van het verhogen van de salarissen van politieagenten. Daarom laat premier Rutte ook geen kans voorbijgaan om ze de hemel in te prijzen. Dat kost namelijk niks.



Gevolg: duizenden agenten tekort. En aan dat laatste danken we de komst van boa’s, die deeltaken van de politie overnemen. Waar een deel van de instromende agenten door de te lage salarissen eigenlijk al niet voldoet aan de gestelde eisen, daar is dat bij de boa’s nog vele malen erger. Want hun salarissen liggen vanzelfsprekend weer ver onder die van agenten. En dan wordt het nog moeilijker om kwaliteit binnen te halen. En dan krijg je situaties zoals Özcan Akyol in zijn column beschreef: regeltjes worden belangrijker dan met intelligentie een situatie beoordelen. Is er een oplossing? Eén dezer dagen zal Mark Rutte op aandrang van Sigrid Kaag een speech houden waarin hij verkondigt dat hij menselijker, humaner en begripvoller zal worden. Hopelijk zullen met name de politieagenten dit merken, waardoor boa’s weer overbodig worden.



Jan Tolsma, Leiden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.