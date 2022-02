Reacties op Oekraïne: ‘De Europese Unie is oorverdovend stil’

‘De Europese Unie is een machteloze mislukking’ en ‘Herinner je straks in het stemhokje dus goed wat Mark Rutte voor ons heeft gedaan, maar vooral: wat hij heeft nagelaten’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 23 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Oekraïne | De EU is juist machteloos

Brievenschrijver A. Plugge beschrijft het belang van de Europese Unie omdat de grootmachten nu onderhandelen over de toekomst van Europa, dat daar zelf helemaal niets in te zeggen heeft. Duitsland gaat er over onderhandelen, Franrijk gaat erover in gesprek, maar de EU zelf is oorverdovend stil. Wat mij betreft geeft dat juist aan dat de EU een machteloze mislukking is.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Stormschade | Verband tussen klimaat en stormen niet aangetoond

‘Stormschade snel onbetaalbaar’ (AD 22-2). In het artikel leggen de verzekeraars een verband tussen de recente, grote stormschade en klimaatverandering. Dat verband is er niet: het KNMI heeft recent de eerdere bevindingen over de gevolgen van de klimaatverandering bevestigd: ‘Er zijn geen aanwijzingen dat het aantal stormen of de kracht ervan door klimaatverandering verandert’. Tegelijkertijd waarschuwen de verzekeraars dat bewoners niet verzekerd zijn als de grote rivieren overstromen. Dit is nooit het geval geweest, omdat voor de verzekeraars het risico niet te overzien is. Dat is de reden dat in dat geval de overheid schade uitkeert op basis van de Wet tegemoetkoming schade, zoals in Limburg het geval is.



Jelmer Biesma, Voorburg.

Interview premier Rutte | Zij die hem nog steunen hebben lak aan problemen

‘Rutte oogste hoon en stilte aan Binnenhof na oproep tot verbroedering’ (AD 22-2). Mark Rutte start zijn verkiezingscampagne. Na het lezen van het AD van 21 en 22 februari ben ik het zeer eens met respectievelijk Tobias den Hartog en Hans van Soest, briefschrijvers Louis Frank en vooral Jan Bakkers. Dan hebben de genoemden het nog niet eens over de problemen in de (jeugd)zorg, de schrijnende armoede, de criminaliteit en wat dies meer zij. Toch is de VVD onder leiding van dezelfde Mark Rutte nog steeds de grootste in ons land. Zo’n 20 procent van de kiezers steunt hem. Wat mij betreft zijn dit struisvogels zonder problemen, die blijkbaar bewust lak hebben aan waar we onder de leiding van Mark Rutte met ons land naar afgegleden zijn.



Hidde Bouma, Wijk bij Duurstede.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Interview premier Rutte II | Kom die beloften na en het land staat overal achter

Laten we als land weer naast elkaar gaan staan. Een mooie gedachte. Ik roep het kabinet op het goede voorbeeld te geven. Er wachten nog een paar beloften: de gaswinningsaffaire, de toeslagenaffaire, de duizend euro bij het aantreden van het kabinet-Rutte III. Als deze beloften nagekomen gaan worden, zal heel Nederland vanzelf naast elkaar gaan staan, maar zeker ook achter de regering. Het zal mij benieuwen.



Hans Verwer, Vianen.

Interview premier Rutte III | Denk in het stemhokje vooral ook even terug

Laten we als land weer naast elkaar gaan staan, kopt de krant. Dit gezegd door onze premier Mark Rutte. Diezelfde premier wiens opeenvolgende kabinetten de zorg hebben uitgehold, het onderwijs hebben veronachtzaamd, de kloof tussen arm en rijk hebben vergroot en elk jaar weer de gepensioneerden op grotere achterstand hebben gezet. En nu er dus gemeenteraadsverkiezingen op komst zijn, moeten we opeens eendrachtig schouder aan schouder staan en de toekomst tegemoet zien. Politici danken veel van hun succes aan het slechte geheugen van de kiezer. Herinner je straks in het stemhokje dus goed wat Mark Rutte voor ons heeft gedaan, maar vooral: wat hij heeft nagelaten.



W. van Bockom Maas, Waddinxveen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Özcan Akyol | Laat ook de invloed van wappies niet onbesproken

‘We zijn geen nuchter volkje, eerder hysterisch en bijzonder beïnvloedbaar’ (Column 22-2). Wat slaat Eus de spijker op de kop met zijn column. Natuurlijk, we moeten bekijken hoe er gereageerd is op de pandemie en natuurlijk: waar gehakt wordt vallen spaanders. Maar het lijkt er op dat de laatste tijd een cultuur ontstaat om alleen de negatieve aspecten en gevolgen van een gebeurtenis te benadrukken. Als dat de manier is hoe we dingen gaan beoordelen moeten we ze van links, rechts, boven en onder belichten. In dit geval zijn er in de chaos inderdaad steken gevallen, maar noem dan ook de invloed die de wappies en antivaxers gehad hebben. Je zult maar slachtoffer zijn omdat je door de sociale druk in je omgeving niet datgene durft te doen wat je diep in je hart zou willen.



Rob Sanders, Afferden.

Bezoek Suriname | Is dat nou echt nodig?

De politiebond is in Suriname om te ontdekken dat het land arm is. Los van het feit dat de vakbond voor de belangen van de werknemers staan (niet oplossen internationale vraagstukken) lijkt dit de nieuwe manier om iets onder de aandacht te brengen. En een delegatie van een vakbond naar Suriname? Wie betaalt dat, de leden.



C. Lamens, Swifterbant.