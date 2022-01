Reacties op Oekraïne: ‘De ware reden van een inval wordt nooit hardop gezegd’

‘Als Oekraïne straks flink brandt, sturen we beveiligingstroepen’ en ‘Bewijs eens dat het coronavirus na 22.00 uur actiever is dan voor die tijd’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 26 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Oekraïne | We zijn vaker onnodig een conflict ingerommeld

‘Waarom een oude belofte van de Navo de Russen nog steeds hoog zit’ (AD 25-1). Het ziet er naar uit dat de Navo-leden de zoveelste oorlog worden ingerommeld door de haviken. Nu gaat het over een niet-Navo-lid, Oekraïne. Dit land moet zo nodig worden bevrijd, en wij gaan gewillig eerst wat vliegtuigen en adviseurs sturen. En als het straks flink brandt, sturen we beveiligingstroepen. Zie het draaiboek van voormalig Joegoslavië, Irak en Syrië. De ware reden van een inval wordt nooit hardop gezegd. Oliedollars? Wapenindustrie? Afleidingsmanoevre van de binnenlandse problemen aan de overkant van de oceaan? Nog even oppoken en we krijgen een stroom van honderdduizenden vluchtelingen die in West-Europa asiel aanvragen. En dus ook bij ons.



Jenne de Haan, Monster.

Oekraïne II | Neutraal blijven is voor iedereen het beste

Hoe graag ik de Oekraïners ook vrijheid gun in alles, laat ze alsjeblieft neutraal blijven zoals Finland. Verklaar gewoon dat ze nooit bij de Navo zullen komen. Waarom zo koppig? Is iedereen vergeten dat we in 2016 een referendum hadden waarin we tegen het Associatieverdrag tussen Oekraïne en de EU stemden? Sommige landen kunnen beter neutraal blijven.



Yvette Olof, Den Haag.

Versoepelingen | Het virus is na 22.00 uur niet actiever dan ervoor

‘Land gaat verder van het slot’ (AD 25-1). We hebben het al eerder beleefd met een avondklok. Nu gaat het erom of de horeca en andere leuke dingen om 20.00 of 22.00 uur ‘s avonds dicht moeten. Natuurlijk, je moet een keer gaan slapen. Maar dacht u dat het virus pas na het donker opstaat en denkt: ‘Nu ga ik weer een nachtje vrolijk besmetten?’ Ik zou zeggen: ach, zeer hoog opgeleide OMT-mensen en bestuurders, bewijs eens dat dat virus na 22.00 uur actiever is dan voor die tijd. En als u dat niet kunt, kom dan uit uw elitaire toren en laat al die burgers met hun uitstekende boerenverstand de verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid. Of wilt u de controlfreak spelen?



Peter van Wermeskerken, Den Haag.

Versoepelingen II | Uurtje eerder beginnen

Probleem met 22.00 uur sluiten theaters? Dat is eenvoudig op te lossen door voorstellingen eerder te laten beginnen, toch?



Marja van der Slot, Noordwijkerhout.

Versoepelingen III | Het lijkt nu schijnveiligheid met de coronapas

Het kabinet heeft besloten dat horeca, cultuur, evenementen en stadions weer open mogen. Wel moet er op veel plekken worden gewerkt met de coronapas (3G). Er is een hele nieuwe situatie ontstaan met de gelukkig minder ziekmakende omikronvariant die wel veel besmettelijker is. Ook gevaccineerden met een geldige QR-code kunnen besmettelijk zijn en kunnen het virus sneller en gemakkelijker overbrengen op niet gevaccineerde mensen die zich negatief hebben laten testen. Het enige systeem dat nu geen functie meer lijkt te hebben is 3G. Ik vind 3G nu dus echt schijnveiligheid.



Martijn Domburg, Rotterdam.

PSV-Ajax | Alle lof voor optreden VAR

‘Grijs gebied? Dat trekken we niet’ (AD Sportwereld 25-1). Alle lof voor de VAR Rob Dieperink, die bij PSV-Ajax een goede beslissing nam door de bal niet uit te geven. Dieperink, die mijns inziens als scheidsrechter te vaak wordt ondergewaardeerd, had het volgens de foto in AD Sportwereld van maandag geheel juist. De onderkant van de bal was 3 mm van de lijn. De omtrek van de bal was 1,1 cm. De buitenkant van de bal was dus bij de trap van Daley Blind nog 2,5 mm boven de lijn.



Henk Veeningen, Ruinen.

The Voice | Hoe leg je het jongens uit?

‘Mama, wat is een dickpic?’ (AD 25-10). Ik lees met belangstelling de handleiding hoe om te gaan met kinderen die vragen stellen over grensoverschrijdend gedrag. In het artikel is Justine Pardoen van Bureau Jeugd en Media aan het woord en zij geeft goed aan dat ook bij jonge kinderen hier de nodige aandacht aan moet worden gegeven en dat een kind altijd het verhaal kwijt moet kunnen eventueel aan een andere vertrouwenspersoon. Wat mij in het vervolg van het artikel echter wel opvalt, is dat de gesprekken vooral gaan over ‘hoe de meisjes zich mogelijk hebben gevoeld’ en over ‘stel dat jou zoiets zou overkomen’. Ook dit artikel gaat dus weer vooral in op de rol van de eventueel toekomstige slachtoffers en wat zij zouden kunnen doen. Maar ik lees weer niets over hoe aan jongens, van kinds af aan, moet worden uitgelegd wat wel en niet normaal is in relatie naar meisjes, om te voorkomen dat zij zich later als dader ontwikkelen. Als zelfs nu nog het Bureau Jeugd en Media en anderen dat niet voldoende adviseren en bespreekbaar maken, verandert er natuurlijk nooit iets.



Hans Groen

