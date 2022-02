Reacties op Oekraïne: ‘Poetin begrijpt als geen andere alleenheerser dat je met chaos landen verovert’

‘Zeur alsjeblieft niet over twee verloren jaren’ en ‘willen zij een dictatuur naar Russisch model?’ Dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 15 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Oekraïne | Rusland heeft weinig te duchten van het Westen

‘Sinds de Cubacrisis niet zo’n agressie’ (AD, 14-2). Zo’n 100.000 Russische troepen omsingelen Oekraïne bij wijze van grootscheepse oefeningen. Voor menigeen staat een Russische invasie vast, voor anderen is het alleen maar machtsvertoon. De president van Oekraïne gelooft het niet of wil het niet geloven. De burgemeester van Kiev is er zeker van. De Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten de invasie op zeer korte termijn. Rusland hoeft geen militair ingrijpen van de Navo te verwachten. Evenmin als dat in Georgië, de Krim en andere plekken het geval was. Poetin wil Rusland weer als wereldmacht op de kaart te zetten en daarin is hij al grotendeels geslaagd. Hij begrijpt als geen andere alleenheerser dat je met retoriek geen landen verovert, maar juist met chaos. Een groot deel van het Russische volk houdt nog steeds van Stalin, maar ook van de nieuwe tsaar. Europa had zich al lang moeten beraden over hoe zij omgaat met een nieuwe Koude (of reële) Oorlog.



Willem Ginus, Gorinchem.

Reactie Van der Sar | Op geluiden kun je niet handelen? Waarop wel?

‘Van der Sar doet toch zijn zegje... en daar is ook alles mee gezegd’ (AD Sportwereld, 14-2). Je gelooft dit toch eigenlijk niet? Ajax wist al voor zijn herbenoeming van vermeend wangedrag van Marc Overmars en verlengde desondanks toch zijn baantje. Geen reden dus om eerst onderzoek te doen en daarna eventueel zijn contract te verlengen. Op geluiden kun je niet handelen, zegt Van der Sar. Wat dan? Heel dit relaas volgend, lijkt het een in elkaar geflanst verhaal. Er was volgens mij helemaal geen sprake van een extern onderzoek, want dan hadden ze dat wel afgewacht.



Wim Koelewijn, Rotterdam.

Nachthoreca | Als je 23 bent, is de beste tijd je echt niet afgenomen

‘Het is onwerkelijk, alsof ik in een droom leef’ (AD, 14-2). Volgens de Rotterdamse 23-jarige Mark is de beste tijd van zijn leven hem afgenomen, omdat hij niet ‘s nachts kon feesten. Wat een drama. Van ieders leven zijn twee jaar ‘afgepakt’ (als je het tenminste zo wilt noemen), maar voor deze jongeman blijven er nog genoeg jaren over. Ik ben 80-plus en wil ook nog graag een aantal jaren mee. Er rest mij minder tijd, maar ik pak de draad weer op en ben blij dat ik er gezond doorheen ben gekomen. Plannen maken kan weer, het voorjaar lonkt, dus zeur alsjeblieft niet over twee verloren jaren. Misschien heb je in coronatijd juist geleerd dat het leven niet altijd gaat zoals je dat zelf graag wilt.



Truus Groothuis, Culemborg.

Nachthoreca II | Vroeg naar bed en zulke dingen niet meer zeggen

Wat hebben de jongeren van deze tijd het toch moeilijk in het leven. Het is onwerkelijk, maar Mark van Essen, 23 jaar, verkondigt dat de beste tijd van zijn leven hem is afgenomen, omdat hij geen nachtclub meer kon bezoeken. Wat een ellende voor deze persoon. Hij kan het beste eens vroeg naar bed gaan en dan zulke domme praat niet meer uitkramen.



D. van Noort, Krimpen aan den IJssel.

Gemeenteraad | En zij spreken zich uit tegen polarisatie?

‘Landelijke partijen niet met FvD en PVV’ (AD, 14-2). Mensen en politieke partijen in gemeenten bij voorbaat uitsluiten. Sigrid Kaag en Jesse Klaver gaan voorop, Rutte en Hoekstra volgen. Wat zijn dit voor volksvertegenwoordigers? Willen zij een dictatuur naar Russisch model? Deze antidemocraten hebben het voor het zeggen in Nederland. En dan hebben ze nog de onbeschoftheid zich uit te spreken tegen polarisatie. Walgelijk.



Bert van der Heijden, Hoevelaken.

Gemeenteraad II | Een hoop onzin over een niet bestaand probleem

Het is een bekend verschijnsel: wanneer er paniek is over de eigen slechte prestaties, moet je als afleidingsmanoeuvre een externe vijand zoeken. Zo ook Sigrid Kaag. D66 presteert na de verkiezingen voor geen meter. Haar mensen krijgen de problemen rond de toeslagenaffaire en de Belastingdienst maar niet op orde en zelf blunderde ze als minister bij de evacuatie in Kaboel. En gisteren op de voorpagina: we zijn niet op orde voor nieuwe pandemie. Dus zegt ze om de aandacht af te leiden: ‘Nu klopt het extremisme op de deuren van raadszalen in alle delen van Nederland’. Wat een niet-bestaand probleem, wat een onzin. Hier in Leiden doen beiden niet eens mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.



J. Tolsma, Leiden.

Pandemie | Bedankje voor de inzet

Wat hadden de ministers en de beide Kamers een moeilijke taak: leidinggeven bij een onbekende pandemie. Ik wil de harde werkers bedanken. Dankzij jullie inzet leven wij en al onze (meest 70-plus) vrienden en familie nog. Blij met de vaccinaties, adviezen en regels. Dat mag best eens duidelijk gezegd worden.



W. Visser, Tzummarum.

