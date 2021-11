Reacties op omikronvariant: ‘Het hele alfabet komt de komende jaren voorbij’

‘Vaccineren is de enige manier om het onder controle te houden’ en ‘Onredelijk om de schuld bij Mark Rutte te leggen’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 27 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Scholen | Scholen dicht, dan krijgt ieder kind online toch les

‘De buts in de tafel herinnert aan een knallende lockdownruzie’ (Column 29-11). Het punt dat ik niet volg is dat kinderen vanaf groep 6 twee keer per week moeten testen, maar met een snottebel mogen ze niet naar school komen, tenzij ze bij de GGD negatief getest zijn? (Tenminste, zo zegt de school). Het is natuurlijk te zot voor woorden dat in de winterperiode kinderen met een snotneus geweerd worden van school ook al hebben ze een negatieve thuis test. Voor ons als ouders is het niet te begrijpen waar ze hiermee naartoe willen. Niet de scholen sluiten en twee keer per week zelf testen. Maar met een snottebel mag je niet naar school. Dan zeg ik: gooi de scholen dicht tot 1 januari geef thuis onderwijs veilig vanachter je computer zodat er ook bij de kinderen geen verdeeldheid komt. Zo krijgt ieder kind gelijke kansen.



Linda van Dijk

Scholen II | Kinderen moeten geen achterstanden oplopen

Terecht dat de scholen open blijven. Kinderen hebben geen hinder van het virus of worden er niet heel ziek van. Maar niet naar school gaan maakt hen wel ziek. Geestelijk. En lichamelijk. Een generatie gaat verloren als je ze weer thuis laat. Jongeren worden depressief en eenzaam. Kleine kinderen krijgen achterstand in lichamelijke ontwikkeling en leren. Willen we dat omwille van een stel eigenwijze, egoïstische wappies?



Eline Attema

Omikronvariant | Alfabet aan varianten komt komende jaren langs

‘Alarm om virusvariant’ (AD 29-11). Corona, we gaan er nooit meer van afkomen. Net zoals de griep, zal het een jaarlijks terugkerend virus zijn. Daar heb je vaccinaties tegen, maar die garanderen ook niet dat je geen griep krijgt. Overigens, daar kun je ook bijwerkingen van krijgen. Wat betreft die varianten: het hele alfabet komt de komende jaren voorbij, kan ik alvast voorspellen, als je heel logisch nadenkt. Daarover gesproken: kijk wat er afgelopen weekend gebeurde op Schiphol. Leven zij op een andere planeet? Is de boodschap nog niet duidelijk? Wat moet het demissionair kabinet hier nu weer aan doen? Daar valt toch niet tegen aan te praten? Er is maar één oplossing en veruit ook nog het goedkoopste op de termijn. Iedereen (verplicht) vaccineren is de enige manier om het onder controle te houden en kun je ook de boel weer open gooien. Net zoals een griepvaccinatie, jaarlijks een coronavaccinatie, hetzij afzonderlijk of in een cocktail met de griepvaccinatie.



T. Ernst, Rotterdam.

Omikronvariant II | Met dit egoïsme snijden we onszelf in de vingers

Ik zal niet zeggen dat ik de meest slimme mens van de wereld ben. Maar één en één is nog steeds twee. Als wij in het Westen in het egoïsme zo doorslaan dat we vaccinaties hamsteren in plaats van ze in Afrika te gebruiken, dan zal dit nooit overgaan. In mijn optiek: iedereen een vaccinatie, dat maakt de wereld een stuk veiliger. Maar dat hier nog steeds een verdienmodel aan zit is te walgelijk voor woorden.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Derde prik | Waarom is ons land met alles steeds te laat?

Waarom is Nederland per definitie altijd te laat? We waren het laatst met inenten (wat blijkt te werken), we waren laatst met de boosterprik (die blijkt te werken) en we zijn weer de laatste met strenge maatregelen tegen de nieuwe variant (wat in andere landen werkt). Mooi om in een land te leven waar we in verbinding zijn, het goede gesprek hebben en vooral niks doen.



C. Lamens, Swifterbant.

Column Saskia Noort |Met elkaar komen we eruit

‘Het spijt me oprecht, ik ben een prutser’ (AD 27-11). Allereerst, wat heeft Saskia Noort fantastische schrijfkwaliteiten, elke week geniet ik van haar columns. Afgelopen zaterdag over Mark Rutte. Er valt veel aan te merken op het kabinet en specifiek op hem. Maar het is onredelijk om de schuld bij hem te leggen. Natuurlijk gaat er veel mis. Maar ga er maar aan staan, een crisis managen die onvoorspelbaar is. En tientallen andere dossiers. Hij is keihard in de weer. Ieder mens gaat beter functioneren in de wetenschap steun te hebben. Laten we dit met elkaar doen zodat we samen uit de crisis komen.



Caroline van de Burgt, Maassluis.

Column Jan Rot | Vaak een lach, soms een traan, kijk er altijd naar uit

‘En dan in de lente kerngezond wakker worden’ (Column 27-11). Dank je wel, Jan Rot voor jouw prachtige column elke zaterdag weer. Zo herkenbaar, soms confronterend. Altijd zorgt het voor een lach en soms een traan. Ik ga deze week genieten van alle ‘klungeldagen’. En dan zaterdag weer jouw column. Kijk ernaar uit.



Christel du Crocq, Velsen.