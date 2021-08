Reacties op online-hooligans: ‘Laf dat jullie zelfs kinderen van Berghuis bedreigen’

‘Vijf redenen waarom de kabinetsformatie zolang duurt’, en ‘digitale hooligans verdienen een lesje’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van donderdag 12 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Digitale hooligans | Bedreigingen afschuwelijk

‘Berghuis doet aangifte van ernstige bedreigingen’ (AD.nl 11-8). Ik ben enorme Feyenoord-fan, jarenlang geen thuiswedstrijd overgeslagen. In 1970 aanwezig in het San Siro-stadion in Milaan toen Feyenoord de Europa Cup I won. Natuurlijk had ik Steven Berghuis ook liever gezien in Feyenoord-shirt. Maar wat er nu gebeurt, zelfs richting kinderen van Berghuis is afschuwelijk en laf. Leer je clubgeschiedenis. De beste Feyenoord-keeper, Eddy Pieters Graafland kwam van Ajax, Johan Cruijff maakte Feyenoord kampioen. Wordt het niet tijd dat Ajax en Feyenoord deze leeghoofden eens een lesje leren door talenten van beide clubs uit te wisselen, wat meer samen te werken en respect te tonen voor elkaars ambities?



Harry Willems, Leusden.

Klimaatalarm | Kan die huldiging niet wachten tot de koning echt terug is?

‘Klimaat Alarm’, was de kop van de krant van 10 augustus en wat doet onze koning? Hij vliegt een dag later even heen en weer uit Griekenland om onze Olympiërs te huldigen. Zij hebben zeker hulde verdiend, daarover geen twijfel. Maar kan die koninklijke hulde niet wachten tot de koning terug is van vakantie? Wanneer komt de boodschap nou toch echt binnen?



Marijke Schipper, Rotterdam.

Klimaatalarm 2. | Nederland kan dit niet alleen

‘Wadden kunnen zomaar verdwijnen’ (AD 11-8). Het rapport van het IPCC-klimaatpanel van de VN is inderdaad verontrustend. Doen we niets of te weinig, dan zijn onze nazaten de klos. Daarom zullen de komende jaren ingrijpende maatregelen nodig zijn. En niet wachten, maar nu. Maar de in Nederland te treffen maatregelen zullen alleen dan zin hebben indien alle landen de nodige maatregelen treffen. Dat is een hele uitdaging.



Jan Reemt Jaarda, Exloo.

Kabinetsformatie | Dezelfde partijen gaan door

‘Jan Terlouw: Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ (AD 11-8). Waarom er nog geen kabinet is? Omdat zijn partij (D66) en de CU elkaar uitsluiten op etnische standpunten. Omdat Sigrid Kaag te hoog van de toren blies toen ze tegen Mark Rutte zei dat ‘hier hun wegen scheiden’. Op hangende pootjes terugkomen kost tijd. Omdat Rutte niet wil zien dat de meerderheid van de kiezers rechts van het midden zit en hij de verkeerde kant opstuurt. Omdat het CDA, een partij die zich op de borst klopt als bestuurderspartij, blijkbaar niet in staat is de eigen organisatie te besturen. En misschien is wel het belangrijkste: omdat de milieumaatregelen die bedacht zijn om het klimaat te redden, niet gepikt worden door de samenleving. Het nieuwe kabinet komt er echt wel, één week na de gemeenteraadsverkiezingen met dezelfde partijen.



R. van Dijk, Veenendaal.

Plofkip | Beter is minder kippen en minder vleesconsumptie

‘Plofkip in de ban bij alle supermarkten’ (AD 11-8). Dat is goed nieuws en een overwinning voor Wakker Dier. Tegelijkertijd lees ik in het artikel dat volgens Frank Klören, financieel directeur van Boni, de plofkip voor het klimaat beter is. De kippen leven immers korter en belasten daarmee minder het milieu. Wat beter is, is afstand van de plofkip, minder kippen en minder vleesconsumptie. Dat is pas beter voor het milieu. Ook daar hebben de supermarkten hun verantwoordelijkheid te dragen en de consument er bewust van te maken. Er zijn immers gezonde alternatieven genoeg.



Marcel de Beer, Houten.

