Reacties op onsamenhangend evacuatiebeleid: ‘Is dit nu Europese samenwerking?’

'Waarom heeft elk EU-land zijn eigen evacuatieplan voor Afghanistan?', en 'de scholen kunnen niet zomaar open': dit zijn de vragen en meningen van lezers naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van maandag 23 augustus verschenen.

Kaag had moeten leren van Srebrenica-debacle

‘Zó traag... om gek van te worden’, (AD 21-8). Onmiddellijk naar een ander wijzen wanneer er iets misgaat vind ik een teken van zwakte. Demissionair minister Kaag van Buitenlandse Zaken doet dat door onze Franse Navo-partners te willen aanspreken op het feit dat zij al in april een evacuatieplan hebben ontwikkeld om landgenoten en Afghaanse connecties op te halen en dat niet met ons hebben gedeeld. Ik vind dat stuitend. Het is haar verantwoordelijkheid om evacuatieplannen gereed te hebben en uit te voeren voor elk risicoland waar landgenoten zijn. Voor de Fransen komen nationale belangen natuurlijk eerst. Dat zouden we geleerd moeten hebben van het Srebrenica-debacle. Ik hoop dat er snel een nieuw kabinet komt met een nieuwe minister van Buitenlandse Zaken want deze is incapabel.



Luitenant-kolonel buiten dienst Ruud C. Niens, Maarssen.

Europese samenwerking is weer eens ver te zoeken

Het blijkt dat EU-lid Frankrijk en voormalig EU-lid Groot-Brittannië al maanden bezig zijn hun eigen mensen en de Afghaanse medewerkers met hun gezinnen over te brengen. Ze hebben er niks over gezegd tegen andere Eurolanden die daar ook mensen hebben zitten. Is dat nu de veelgeroemde Europese samenwerking?



Peter Kooij, Nieuw Lekkerland.

Pure provocatie van Liane den Haan om naar Noord-Cyprus te reizen

‘Woede om gevoelige ontmoeting Liane den Haan op Noord- Cyprus’, (AD 19-8). Liane den Haan (50Plus, red.) is naar Noord-Cyprus geweest en heeft daar gesproken met een minister. Zij hoort te weten dat dit deel van Cyprus nooit erkend is, behalve door Turkije. Haar reis is een pure provocatie en een klap in het gezicht van de Griekse Cyprioten. Het noordelijk deel van het eiland is namelijk met geweld van hen afgenomen door de Turken. De Haan moet op het matje worden geroepen.



Georgios Petalas, Spijkenisse.

Scholen openen is onverantwoordelijk met Deltavariant

De middelbare scholen zullen vanaf volgende week stampvol leerlingen en personeel zitten. Afstand houden, blijkt in de praktijk onmogelijk en de ventilatie is nog steeds niet op orde. In Israël, dat een halfjaar op onze ervaringen voorloopt, zien we dat met name pubers de deltavariant makkelijk verspreiden. Virologen voorspellen dat het aantal besmettingen flink zal toenemen en daarmee ook de druk op de ziekenhuizen en ic’s. Met name in de grote steden zijn grote groepen nog steeds niet gevaccineerd. Dit is een explosieve situatie. Waarom kiest het kabinet niet voor meer zekerheid? Start in september met halve groepen die om de dag naar school komen. Op die manier bewaak je dat alle leerlingen wekelijks naar school komen. In oktober kan dan gekeken worden of de volledige klassen weer naar school kunnen, zo niet dan doorgaan met halve groepen. Laten we samen proberen de scholen veilig te heropenen, zodat onze pubers gestructureerd lessen kunnen blijven volgen.



Siep de Haan, docent wiskunde, Amsterdam.

‘Stoeprand’ kon niks doen aan de dood van Carlo op Mallorca

‘Advocaat: Volgens getuigen viel Carlo op stoep’, (AD 21-8). Doodsoorzaak door val op de stoeprand ‘een punt van discussie’? Hou toch op. Er is maar één punt van discussie in deze trieste zaak. Dat is het misdadige gedrag van een groep door drank en drugs benevelde jongens. Ik weet het, een advocaat moet alles uit een zaak halen om iemands schuld te verkleinen, maar de kern is toch dat er een mens is gedood. Probeer er dan geen stoeprand bij te betrekken. Een gemakkelijke uitweg, want een stoep kun je niet straffen. Je viert met een groep ‘vrienden’ vakantie en hebt gezamenlijk iemand doodgeschopt. Dat is de waarheid.



Truus Groothuis, Culemborg.

AH-kraskaarten zijn een soort chocosigaretten

Ik kon mijn oren niet geloven toen ik laatst afrekende bij Albert Heijn. ,,Wilt u ook kraskaarten? U maakt kans op allerlei producten en kortingen’', vroeg de caissière. Nee, bedankt. Op het eerste gezicht lijken kraskaarten misschien onschuldig. Supermarkten proberen ons toch al jaren te paaien met servies en wuppies? Maar dit is anders. Kraskaarten normaliseren loten, gokken en verslaving. En waar je voor een ‘gewoon’ kraslot moet kunnen aantonen dat je 18 jaar of ouder bent, valt aan de kraskaarten van Albert Heijn niet te ontkomen voor welke generatie dan ook. Het is absurd dat een zichzelf als ‘maatschappelijk verantwoord’ beschouwend bedrijf de plank zo weet mis te slaan.



Charlotte Rowlands, Vinkeveen.

