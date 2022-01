Reacties op ontkoppelen AOW: ‘Oudere generatie heeft de laatste jaren al veel ingeleverd’

‘Deze afspraak in het coalitieakkoord moet echt de prullenbak in’ en ‘Het nut van boosteren is na 10 weken al grotendeels verwaarloosbaar’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 6 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Booster | Is er wel draagvlak voor meer boostercampagnes?

‘Omikron wint het van de boostercampagne’ (AD 5-1). Gedoeld wordt op de achterstand die Nederland heeft opgelopen bij het toedienen van boostershots. Gelukkig behoor ik tot de groep die wel is geboosterd. Maar wat is in dit geval gelukkig? In een rapport van het OMT valt namelijk te lezen dat een boostershot de bescherming tegen omikron even opkrikt met 65 tot 75 procent, maar dat die effectiviteit na 10 weken alweer afneemt met 40 tot 50 procent. Misschien dat deze cijfers zelfs nog te optimistisch zijn aangezien ze afkomstig zijn van het OMT, de club die ons probeert te overtuigen van het nut van het boosteren. Nu blijkt dus dat dit nut na 10 weken grotendeels verwaarloosbaar is. Wat betekent dit voor het draagvlak onder de bevolking als het OMT weer met een volgende boostercampagne komt? Ik houd mijn hart vast.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Booster II | Het 2G-beleid is de enige oplossing voor ouderen

Er wordt flink gelobbyd om duidelijk te maken welke coronamaatregelen zo snel mogelijk van tafel moeten. Iedereen heeft wel plausibele argumenten om zijn gelijk aan te tonen. Eén groep hoor je niet en wordt ook door niemand genoemd, het ‘dor hout’ dat desalniettemin nog volop in het leven staat. De schaakverenigingen, kaartclubs, biljartverenigingen, jeu de boules-clubs, enzovoorts. Mensen die nog graag genieten van hun laatste levensjaren maar worden gegijzeld door egoïsten en door mensen die weigeren zich te laten vaccineren, ook als dat medisch gezien geen probleem is. Die paar lastige coronajaren zijn misschien bepalend voor zo’n 4 procent van de rest van hun leven, Voor die ouderen misschien wel 40 tot 80 procent. Hoog tijd om niet ouderen in bescherming te nemen tegen het virus maar om niet-gevaccineerden tegen zichzelf in bescherming te nemen. De oplossing: een 2G-beleid met strenge handhaving of verplicht vaccineren.



R. van Dijk, Veenendaal.

Ontkoppelen AOW | Corrigeer de ontkoppeling van AOW en minimumloon

‘Lonen stijgen, maar minder te besteden’ (AD 5-1). Het aanstaande kabinet heeft plannen om de AOW los te koppelen van het verhoogde minimumloon. Deze afspraak in het coalitieakkoord moet echt de prullenbak in. De oudere generatie heeft de laatste tien jaar al tientallen procenten ingeleverd, door het uitblijven van indexering bij de overlopende pensioenpotten. Corrigeren dus, mevrouw Schouten (nieuwe minister van Armoede en Pensioen, red.) en parlement. Veel ouderen zullen u dankbaar zijn.



Clasien Calboo-Heideman, Vianen.

Wintersport | Denk aan anderen voordat je je koffers pakt

‘Piek in besmettingen na wintersport’ (AD 4-1). We hebben niets meer over voor een ander. Sterker, die ander kan ons helemaal niets meer schelen. Als ík het maar goed heb, als ik maar op vakantie kan. Dat ik daarmee anderen, veelal kwetsbare mensen besmet: het zal me een zorg zijn. Marc Bonten van het OMT zei al dat wintersporten in Oostenrijk en Italië de brandhaarden van de eerste coronagolf waren. Nu is de situatie in Oostenrijk, zelfs na een zeer strenge lockdown, alweer verergerd en is een zevende golf niet meer te voorkomen. Elk reisgedrag is een risico. Mensen, mensen, is die (ski)vakantie dat allemaal waard? We hebben elkaar nu even hard nodig, voordat we egoïsme als het hoogste goed beschouwen. Denk nog eens even goed na voordat je je koffers pakt.



Gerda Vogelzang, Poortugaal.

VN-rapporteur | Onze rechtsstaat kan hem missen als kiespijn

‘VN hekelt politie bij demonstraties’(AD 5-1). Nils Melzer deelt een filmpje van bijna een jaar oud en spreekt over marteling, walging en vervolging. Dat heeft inmiddels een groot aantal mensen gedaan en dus zou het geen nieuws moeten zijn. Maar Nils heeft een functie bij de VN en dus is zijn oordeel dat wel. Helaas baseert hij dat op informatie die al gezien en beoordeeld is. Wat is de meerwaarde van hem? Hij eist vervolging van de agenten, maar weet kennelijk niet dat zulks al gebeurt en neemt niet de moeite om verder te kijken dan een filmpje. De vergelijking met George Floyd is helemaal ongepast, want die kwam niet zwaaiend met een startkabel op de agenten af en alle personen in het filmpje leven nog. Ik had de VN altijd hoog in het vaandel staan, maar deze gerespecteerde instelling geeft nu ruimte aan slecht geïnformeerde academici die op Twitter met hoofdletters schreeuwen. Er is voor Nils nog een heleboel werk, maar in onze rechtsstaat kunnen we hem missen als kiespijn.



Ton Groenendijk, Pijnacker.

Elfstedentocht | Dit was weer genieten

‘25 jaar na de laatste Elfstedentocht, zo zou ’ie er vandaag de dag uitzien’ (AD 4-1). Wat heb ik genoten van het stuk dat Jeroen Schmale geschreven heeft over de Elfstedentocht. Geweldig: wat een humor, anekdotes en af en toe een steekje onder water.



Emmy Molhoek, Waddinxveen.

