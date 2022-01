Reacties op ontkoppeling AOW: ‘De voedselbanken krijgen het drukker’

‘Jammer dat gepensioneerden geen tractoren hebben om kracht te zetten aan hun gerechtvaardigd wens om gecompenseerd te worden voor de inflatie’ en ‘ Ook mensen werkzaam in de cultuursector willen een belegde boterham’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 21 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Ontkoppeling AOW | De voedselbanken zullen het nog druk gaan krijgen

‘Rutte heeft steun nodig, maar bedelt nog niet’ (AD 20-1). Het kabinet ontkoppelt de AOW. Inflatiecorrectie is van de baan. Om gek van te worden als de inflatie oploopt en koopkracht verdampt. De voedselbanken krijgen het drukker, vrees ik. Jammer dat gepensioneerden geen tractoren hebben om kracht te zetten aan hun gerechtvaardigd wens om gecompenseerd te worden voor de inflatie. Ik stel voor dat AOW’ers stoppen met vrijwilligers werk. Kijken hoe de participatiesamenleving van Mark Rutte dan nog functioneert.



Aad Kooijman, Woerden.

Ontkoppeling AOW II | Wie is er nu echt door de ondergrens gezakt?

‘Meneer Wilders, u zakt door de ondergrens’. Dat verwijt kwam van Mark Rutte. Wat vindt hij de ondergrens voor hemzelf? Een verantwoordelijke rol in de toeslagenaffaire, loze beloften in Groningen, ‘functie elders’ en nu weer bij de AOW’ers. En bovendien het domme idee om minder personeel in verpleeghuizen in te zetten. Dus als er één persoon is die al jaren door de ondergrens zakt is het wel de minister-president.



Jan Kemeling, ‘s-Gravenzande.

Acties culturele sector | Gun iedereen zijn brood

‘Terecht dat het niet wordt getolereerd’ (Brieven 20-1). Beste Rijn van Dijk, u houdt duidelijk niet van cultuur en heeft er duidelijk geen enkele sjoege van. Alsof het hobby is om daar werkzaam te zijn. Laten we ophouden met hokjes. Ook mensen werkzaam in de cultuursector willen een belegde boterham. Als sportscholen niet open zijn gaat er ook niemand dood aan, want sporten kan ook buiten. Een voorbeeld. Gun iedereen een boterham.



Jannie Schellingerhout, Capelle aan den IJssel.

Slimste mens | Wat een held is Jan Rot

‘Jan Rot verliest in kwartfinale Slimste Mens na een black-out: ‘Och man. Niks. Pas!’ (AD 20-1). Wat een kanjer is Jan Rot. Ernstig ziek en zo eerlijk en goed in De slimste mens. Zoveel waardering, dat de quiz zelfs voorbij het NOS Journaal van 20. 00 uur is gekomen, is mede door deze ongeneeslijk zieke man. Al jaren heb ik een krantenstukje in m’n agenda met het door Jan Rot geschreven alternatief voor ons volkslied, het Wilhelmus. De melodie blijft prachtig, theatraal en warm maar o, die tekst: ‘Wilhelmus van Nassouwe, Zing ik uit volle borst, Ons volkslied vol vertrouwen, Op vaderland en vorst, Want kleurt ons land Oranje, Dan staat mijn hart in brand, In rouw en bij champagne, Dit is mijn Nederland’. Zullen we deze tekst op de bank, op de aanstaande Koningsdag en op de tribunes in stadions uit volle borst meezingen, als het Wilhelmus gespeeld wordt? Niet alleen voor spelers en winnaars, maar vooral als eerbetoon aan Jan Rot. Wat een held!



Beppie Roos, Moerkapelle.

2G-beleid | Precies de reden dat we achteraan lopen

‘2G: van uitstel nu naar afstel?’ (AD 19-1). Terwijl in half Europa 2G wordt ingevoerd staat dat in Nederland ter discussie. Zoals altijd weten wij het beter. Dat is precies de reden dat wij achteraan blijven met het bestrijden van de pandemie en er hier niets kan. En het RIVM voorspelt alweer hel en verdoemenis en hebben vaker mis gezeten. Zo hebben we heel 2022 een soort van lockdown. Wanneer wordt iedereen nu eens wakker?



Helena Bree, Rotterdam.

Uitspraak Raad over AD-artikel

In april 2021 publiceerde het AD in de krant een artikel met de kop ‘Tien jaar na schietdrama nog altijd geen schadevergoeding’. Online verscheen het onder de kop ‘Wie vertraagt de schadevergoeding voor slachtoffers schietdrama Alphen?’ Daarin kwam onder meer de rol van schadeletseladvocaat Orlando Kadir aan de orde. Deze was van oordeel dat hij niet voldoende en specifiek op de in het artikel geuite kritiek heeft kunnen reageren. Hij legde de klacht voor aan de Raad voor de Journalistiek waarbij deze redactie is aangesloten. De Raad oordeelt dat het AD onzorgvuldig is geweest door Kadir niet op de juiste wijze om wederhoor te vragen. De Raad heeft geen oordeel geveld over de inhoud, context en invalshoek van het artikel.

