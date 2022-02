Reacties op ontslag bij long covid: ‘Wie neemt het voor de mensen met andere ziekten op?’

‘Deze sporters hebben aangetoond dat je die tegenslagen kunt gebruiken om sterker dan ooit terug te komen’ en ‘Investeerders verzieken onze woon- en verhuiskansen’ dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 1 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Ontslag bij long covid | Wie doet iets voor al die andere werknemers?

‘Patiënt met long covid niet ontslaan’ (AD 31-1). Sinds een paar maanden is er een lobby bezig om mensen met long covid ‘gewoon’ in loondienst te houden. Het begon met verplegend personeel, dat deze ziekte heeft en is nu door de vakbonden omarmd voor alle mensen met deze ziekte. Er is een miljoen mensen met een WAO-of WIA-uitkering vanwege allerlei andere ziekten. Wie neemt het voor déze mensen op?



Arie de Graaf, Bunschoten.

Kampioenen | Zij bewijzen weer eens dat tegenslag je sterker maakt

‘De grootste’ (AD Sportwereld 31-1). Rafael Nadal en Marianne Vos sieren terecht de voorpagina van Sportwereld. Ze hebben dit weekend beiden iets uitzonderlijks gepresteerd. Rafael Nadal wint zijn 21e grandslamtoernooi en Marianne Vos wordt na acht jaar op nieuw wereldkampioen veldrijden. Hoeveel tegenslagen kun je als sporter hebben? Hoe vaak is Nadal niet maandenlang uit de running geweest om te herstellen van blessures? Hoe frustrerend moet het voor Vos niet zijn geweest om ondanks haar trainingsarbeid de concurrenten met de titels ervandoor te zien gaan? Toch hebben ze geen van tweeën het bijltje erbij neergegooid. Deze sporters hebben aangetoond dat tegenslagen soms overwonnen kunnen worden. Sterker nog, dat je die tegenslagen kunt gebruiken om sterker dan ooit terug te komen.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Rafael Nadal | Groots, die felicitatie van zijn rivaal Roger Federer

Nadal schrijft tennishistorie met het winnen van zijn 21ste grandslam titel. En dan krijgt hij het compliment van een andere grootheid, Roger Federer, die hem feliciteert met de fenomenale prestatie en dat hij een voorbeeld voor velen in de wereld is maar ook voor Federer zelf. Dit zijn de echte helden in de sport, als je dat kan zeggen over je grootste rivaal.



Johan Boonstra, Leeuwarden.

Peter R. de Vries | Hartverscheurend dat hun liefde zo moest eindigen

‘We zouden dit jaar gaan trouwen’ (AD 29-1). Het verhaal van de oudere Romeo, die ongeremd al zijn liefde, verlangen en wanhoop aan de voeten legde van een mooie, jonge Julia. Het doet er niet zoveel toe of deze relatie al dan niet een lang leven beschoren zou zijn geweest. Voor deze twee mensen, waarvan één niet meer is, was het voor eeuwig. Hartverscheurend.



Anna van Cooten, Den Haag.

Bestrijdingsmiddelen | We denken hier vaak dat wat van ver komt beter is

‘Uitbannen van pesticiden wil maak niet opschieten’ (AD 29-1). Het is goed dat er gekeken wordt naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit. Alleen vind ik het jammer dat ze het niet over de ons omliggende landen hebben. Mensen die alleen krantenkoppen lezen, denken nu dat ze beter geen fruit of groente uit Nederland kunnen kopen. We weten dat Europese richtlijnen geen wet zijn. Om over alles wat aan fruit en groente geïmporteerd wordt nog maar te zwijgen. Nederland kenmerkt zich in ‘wat je ver haalt is lekker (beter) en wat van nog verder komt is nog beter’. Over de CO2-uitstoot zullen we het dan maar niet hebben.



E. van Buren, Schoonhoven.

Water | Met alle high-tech kunnen we dit toch wel oplossen?

‘Koffiedrinken in een spijkerbroek, geen milieuvriendelijke combi’ (AD 29-1). We gebruiken veel ‘verborgen water’ via de spullen die we kopen. In het artikel van 29 januari worden koffie, vlees en katoen genoemd. Ik doe lang met kleding, maar koffie is wel een ding. 140 liter water voor één kopje. Er wordt natuurlijk beregend en dat water komt op de bladeren en op de grond. Het meeste water verdampt en zo komt er weinig bij de wortels. Kijk maar eens onder een ligusterhaag, na een bui blijft de grond droog. De telers van kool en aardappelen hier rond Sint Pancras waren niet rijk. Op hun akkertjes vulden ze hun gieters met slootwater en gaven de planten water bij de wortels. Dan komt het precies waar het nodig is. Met al onze high-tech tegenwoordig moet zoiets toch ook mogelijk zijn? Een systeem waar elke plant een beetje water op de juiste plek krijgt. Koffie is nota bene een overblijvende plant en sommige katoensoorten zijn dat ook, dus die blijven steeds op dezelfde plek staan. Dit doseren van water kan ook in Nederland een oplossing zijn voor de komende hete zomers en waterrantsoenering.



Hans Walrecht, Sint Pancras.

Huizenmarkt | Raadsverkiezingen hét moment onvrede te tonen

‘Beleggers uit de VS kopen Nederlandse huizen op’ (AD 28-1). De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Investeerders verzieken onze woon- en verhuiskansen. Ga stemmen op een partij die paal en perk wil stellen aan de door de VVD geschapen woonmarktellende.



F. Boon, Delft.

