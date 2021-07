Reacties op ontspoorde daders: ‘Met lage straffen blijft dit schopgeweld voorkomen’

Mallorca | De straffen hier staan niet in verhouding tot de misdaad

‘Nederland neemt onderzoek doodschoppen Carlo over’ (AD 28-7). Eerst ongeloof. Daarna kwaadheid. Dit slaat totaal nergens op. Ons land neemt het onderzoek van de doodgeschopte Carlo over. Als Nederlander kan en mag je iemand in het buitenland zonder enig probleem doodschoppen. Na het doodschoppen als de sodemieter terug naar Nederland want (vermogende) pappie lost het wel op. Een grote schande. In Spanje zit een Nederlander een straf uit van vijftien jaar voor een soortgelijke zaak. We weten allemaal dat de straffen in Nederland niet gelijk staan aan de misdaad. Er zal gehoopt worden op een taakstraf, want ze waren minder toerekeningsvatbaar. Ongelofelijk maar waar. Met geld is alles te koop, zelfs vrijheid. De rechtbank moet zich zeker achter de oren krabben bij de veroordeling van deze idioten.



Aad Deurloo, Rotterdam.



Mallorca 2. | Afschrikwekkend is het niet

Wat een gemiste kans. Het is de Nederlandse advocaten dus gelukt om de afhandeling van deze afschuwelijke zaak naar Nederland te krijgen. Dat betekent natuurlijk dat de daders er met een milde straf vanaf zullen komen. Het is te triest voor woorden, want dit soort wezens hoort niet in onze maatschappij thuis en moet dus heel lang worden opgeborgen. Dat had in Spanje wellicht gekund. Maar hier zal het wel weer op een taakstrafje uitlopen. En dat kan niet erg afschrikwekkend worden genoemd. En zo kan zo’n voorval zich makkelijk herhalen.



Ben Luiten, Voorschoten.