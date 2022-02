Reacties op oorlog in Europa: ‘Alleen China is in staat het geweld en bloedvergieten te stoppen’

‘Er is een belofte gedaan dat de Navo niet oostwaarts zou opschuiven, nu schuift haar invloed steeds meer op’ en ‘Als mondkapjes tot meer agressie leiden, waarom zet de NS dan geen aparte treinstellen in voor mensen met of zonder mondkapjes?’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 28 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Oorlog in Europa | Navo heeft zich niet aan de afspraken gehouden

Ik keur de inval niet goed, maar begrijp hem wel. Er is een belofte gedaan dat de Navo niet oostwaarts zou opschuiven (uitspraak van de Amerikaanse oud-minister James Baker). Nu schuift haar invloed steeds meer op. Denk aan de massale oefeningen met tienduizenden soldaten in september vorig jaar door de VS en Oekraïne. Wat is dat voor signaal? Ik snap dat Poetin daar argwanend van wordt. Met de militaire superioriteit van Rusland kunnen Georgië en Moldavië net zo worden bejegend als Oekraïne. En dan heb je nog de Baltische staten, als die bij een militair conflict betrokken raken, hebben we echt oorlog in Europa. Een neutrale bufferzone is meer dan ooit gewenst. Het is te hopen dat het Westen dat inziet. Vrede in Europa begint bij vertrouwen.



Stef van der Steen, Culemborg.

Oorlog in Europa II | Kan de bevolking Poetin zelf in toom houden?

Ik zie, hoor of lees nergens iets om tot een vreedzame, creatieve oplossing te komen voor deze zoveelste annexatie. Zolang Poetin en zijn volgelingen aan de macht zijn en zijn waan ondersteunen, zie ik dat niet gebeuren. Het is te hopen dat de burgers van Rusland dat inzien en dat de oplossing voor de problemen waarmee Poetin hen opzadelt vanuit de Russische bevolking komt.



Margré de Vos, Assen.

Oorlog in Europa III | Het is tijd om dienstplicht in ons land in te voeren

Na Caesar en Napoleon probeert Poetin nu ook zijn gebied te vergroten en zal, hopelijk snel, ook worden teruggeslagen. Maar een sponsordeal van Gazprom stoppen en deelname aan het songfestival weigeren, lijken mij niet de wapens waar Poetin van onder de indruk zal zijn. Herinvoering van de dienstplicht en ons leger weer op orde brengen, is een betere stap voor de toekomst. Daarmee kunnen we ook het personeelsbestand bij de politie en in de zorg op peil brengen.



J. Dijkshoorn, Rotterdam.

Oorlog in Europa IV | Alleen Chinese president kan Poetin stoppen

Wat zou het een geweldig gebaar naar de wereld zijn als de Chinese president Xi Jinping een bemiddelende rol zou spelen in deze afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Naar mijn mening is alleen China op dit moment in staat om het geweld en het bloedvergieten te stoppen. Door geen steun meer te geven aan Poetin, zolang deze agressie voortduurt, heeft China een machtig middel in handen om een einde te maken aan deze ellende.



Ineke Cramer, Emmeloord.

Indië-veteranen | Jeugd van soldaten van toen is tenietgedaan

‘Oordeel niet met de ogen van nu over de Indië-veteranen’ (26-2). De Brief van de dag van Rob Sanders is mij uit het hart gegrepen; die verwoordt exact de gevoelens van mijn broer en mij. Hij beschrijft een situatie zoals wij die hebben meegemaakt met onze vader. Met het verschil dat hij wél vertelde over de gruwelen die hij overzee had meegemaakt. Een jongen toen nog, die niet verder was geweest dan het aangrenzende dorpje waar hij woonde, werd naar een conflictgebied gestuurd dat letterlijk en figuurlijk ver van zijn wereld af lag. Hier heeft hij de ontluistering van een oorlog meegemaakt, maar ook de oprechte ervaring van diepe en blijvende vriendschap. De jongens van toen verdienen ons respect en mededogen, en zeker ook excuses voor een jeugd die teniet werd gedaan.



Iepke Siems-Geertsema, Bellingwolde.

Laatste column | Bedankt Saskia Noort, het is klaar met alle gif

‘Ik deed mijn best, de beurt is aan anderen’ (Column 26-2). Jammer dat Saskia Noort stopt, maar ik begrijp het volkomen. Ik keek elke zaterdag uit naar haar rake observaties. Ik ben zelf ook iemand die voor zijn mening uitkomt en die zich daarmee veel ellende op de hals heeft gehaald. Maar mijn vader zei: ‘Hoe kijk je morgen het liefst in de spiegel? Met een paar blauwe ogen omdat je in een situatie hebt ingegrepen of onbeschadigd en wetende dat je je hoofd hebt weggedraaid’. Ik kan dat niet bij onrecht of machtsmisbruik en dat is wat ik bij Saskia Noort heb herkend en ongelofelijk heb gewaardeerd. Er komt een punt dat de bagger die je over je heen krijgt niet meer op afstand valt te houden. Het gif knaagt aan de randen van je bestaan. Ik wens Saskia Noort al het goede. En ik hoop dat er een manier wordt gevonden om elke toetsenterrorist op te sporen.



Marianne Verbeek, Rotterdam.

Mondkapjes-agressie | NS kan aparte treinstellen invoeren voor reizigers

‘NS ziet agressie toenemen’ (24-2). Als de mondkapjes tot meer agressie leiden, waarom zet de NS dan geen aparte treinstellen in voor mensen met of zonder mondkapjes, net zoals een eerste en tweede klas of een coupé voor niet-rokers. Zo heb je de keuze en daalt de agressie tegen de conducteurs.



Dick Hogendoorn, Alphen aan den Rijn.

